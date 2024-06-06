Загитова о своей школе фигурного катания: «Идет очень масштабная работа. Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова собирается попробовать себя в тренерской деятельности.

В 2025 году в Казани планируется открытие школы фигурного катания имени Загитовой. 

«Сейчас идет подготовительная работа по созданию школы. Это очень масштабная работа.

Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в женском одиночном катании. 

Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А разве в тренерской деятельности нельзя попробовать себя без этого проекта? Чудеса логической мысли ...
+29
-9
+20
Тренерская деятельность - это посещение школы раз в месяц на пару-тройку часов ?
У Загитовой главная работа давно в масс-медиа.
+18
-8
+10
Она будет в Москве, школа в государстве Татарстан (с), и при этом она собирается тренером работать? Или это очередное «попробовать» как с боксом и фехтованием?
+16
-7
+9
Ответ RusVector
А разве в тренерской деятельности нельзя попробовать себя без этого проекта? Чудеса логической мысли ...
И с учётом того, что школа планируется в Казани,
а Загитова там бывает по праздникам.
+16
-8
+8
Всё пробует и пробует, скоро всё перепробует.
Многостаночница ©
+13
-6
+7
А без школы имени себя тренером работать невозможно?!
+13
-7
+6
Круче, чем тренер-Загитова, только тренер-Мостовой!
+11
-6
+5
Когда ж она научится нормально формулировать
+11
-7
+4
Ответ AllaS
Комментарий скрыт
>Вон , как нервничают емовские

боже как тяжело тебе жить
+9
-5
+4
Ответ AllaS
Комментарий скрыт
мелочитЬся ;) с другой стороны вы прекрасно показали средний уровень фанатки , спасибо )
+6
-3
+3
Ответ RusVector
А разве в тренерской деятельности нельзя попробовать себя без этого проекта? Чудеса логической мысли ...
Можно было бы пойти тренером в какой-нибудь штаб. Но это же надо тихо тренировать детей, без внимания прессы. Такое ей не по душе. Ее это чтобы все знали, видели, говорили, фотографировали и спрашивали
+7
-4
+3
Ответ Hardy
Когда ж она научится нормально формулировать
Никогда.
+4
-2
+2
Как она собирается руководить школой в Казани и олновременно учиться в магистратуре в Москве?
+3
-2
+1
Алас уже записался .
+8
-7
+1
что там за работа идет? котлован роют? и благодаря этой вырытой яме загитова сможет стать тренером, я все правильно понял? чудесные ямы в казани )
0
0
0
От тренерской деятельности сильно портится нерв
+1
-1
0
Когда она уже попробует себя в том, для чего предназначена?
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий