Загитова о своей школе фигурного катания: «Идет очень масштабная работа. Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности»
Алина Загитова собирается попробовать себя в тренерской деятельности.
В 2025 году в Казани планируется открытие школы фигурного катания имени Загитовой.
«Сейчас идет подготовительная работа по созданию школы. Это очень масштабная работа.
Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в женском одиночном катании.
Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя
У Загитовой главная работа давно в масс-медиа.
а Загитова там бывает по праздникам.
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боже как тяжело тебе жить