Дмитрий Губерниев: «Загитова была моим кумиром на льду, сейчас стараюсь брать с нее пример в профессии»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Матч ТВ Алина Загитова Фигурное катание

Дмитрий Губерниев заявил, что в профессии берет пример с Алины Загитовой.

Сегодня олимпийской чемпионке по фигурному катанию исполнилось 22 года.

«Алина блистательная, для нас она является примером во всем. Загитова была моим кумиром на льду, сейчас стараюсь брать с нее пример в профессии.

Мы давно с Алиной не разлей вода, внимательно слежу за ее работой, впереди у нас огромное количество проектов. Да здравствует Алина Загитова!» – сказал спортивный журналист и комментатор Губерниев.

32 комментария
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Это так толсто, что даже немного и тонко…
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загитова: губерниеву безызбежно стать самими собими
переводчик с загитовского на русский: губерниеву никогда не стать таким как я
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Губер зря старается. Алина не выкупит
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Всё равно не даст, Дим.
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Ответ pyr0techn1c
Это так толсто, что даже немного и тонко…
Это так толсто, и так часто, что это уже и не тупо даже. Это больше клиника.
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Ответ Olga.t
Юмор второклассника и второгодника от Губерниева...
Как раз для Алины, чтоб поняла😁
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Юмор второклассника и второгодника от Губерниева...
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Ответ ыеем
Как раз для Алины, чтоб поняла😁
Увы, но она не поймёт.
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Да здравствует Алина Загитова!» – сказал Губерниев. Хорошо сказал. Но недальновидно... Ставку делать надо на Валиеву. Или на Аверину, которая как копия Кабаевой...
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Дмитрий, вам без шансов. Даже в лучшие времена ваши.
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В профессии вы два сапога и оба левые
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Ответ Charliz
Вы же даже не знаете сколько мне лет)))
Наверное, имеются в виду не паспортные данные, а чересчур любвеобильное и некритичное отношение к имениннице)
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Да уж, поздравил..
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Ответ Charliz
Меня так умиляет толпа местных академиков, которые рассуждают об Алине. Впрочем, если это помогает вам смириться с горькой реальностью вашей судьбы, продолжайте. Ну, а она под аккомпанемент ваших «шуток» и под бессильную злобу Губера и ко будет идти к новым вершинам. Алина, с днем рождения!)
Сказала толпа местных бабушек-загиботок✌️😁
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Ответ Александр Тараканов
Оба на как губерниев переобулся , а ведь только вчера предлагал ей уроки!
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Взять пример в профессии это что тоже вставить на коньки. Как я понял 🤔🤔🤔
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Два д е -ла это сила
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