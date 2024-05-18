Дмитрий Губерниев: «Загитова была моим кумиром на льду, сейчас стараюсь брать с нее пример в профессии»

Дмитрий Губерниев заявил, что в профессии берет пример с Алины Загитовой.

Сегодня олимпийской чемпионке по фигурному катанию исполнилось 22 года.

«Алина блистательная, для нас она является примером во всем. Загитова была моим кумиром на льду, сейчас стараюсь брать с нее пример в профессии.

Мы давно с Алиной не разлей вода, внимательно слежу за ее работой, впереди у нас огромное количество проектов. Да здравствует Алина Загитова!» – сказал спортивный журналист и комментатор Губерниев.