Алексей Ягудин: «Я понимаю, на чем основано отстранение, но при чем тут спорт? Так же можно отстранить и израильтян»
Алексей Ягудин заявил, что не видит спортивной составляющей в недопуске россиян.
С 2022 года российские спортсмены не участвуют в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
– Антон Сихарулидзе сказал, что мы можем вернуться на мировую арену к Олимпиаде‑2026. Вы верите в такой расклад?
– Антон Тариэльевич общается с ISU, он имеет больше информации. Я как сторонний человек, черпающий информацию из СМИ, просто наблюдаю со стороны. Но я верю в это.
Я понимаю, на чем основано отстранение, но при чем тут спорт? Извиняюсь, так же можно отстранить и израильтян, – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Ягудин.
«Готовимся к Олимпиаде, но много не обсуждаем допуск с ISU». Боссы нашей фигурки запутались
Если ты не согласен с этим, приведи аргументы в защиту, докажи, что МОК не прав и российские спортсмены, все как один, голуби мира.
Или просто помолчи...потому что даже теоретическое отстранение другой страны никак не поможет российскому спорту.
Как любой человек?
Это про ОИ 1948 Лондон
так, по мелочам.
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Ну и полный аналог 1936!