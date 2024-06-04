Алексей Ягудин: «Я понимаю, на чем основано отстранение, но при чем тут спорт? Так же можно отстранить и израильтян»

Теги Алексей Ягудин сборная России ISU Олимпийская сборная России Антон Сихарулидзе сборная Израиля Олимпиада-2026 Фигурное катание

Алексей Ягудин заявил, что не видит спортивной составляющей в недопуске россиян.

 С 2022 года российские спортсмены не участвуют в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

– Антон Сихарулидзе сказал, что мы можем вернуться на мировую арену к Олимпиаде‑2026. Вы верите в такой расклад?

– Антон Тариэльевич общается с ISU, он имеет больше информации. Я как сторонний человек, черпающий информацию из СМИ, просто наблюдаю со стороны. Но я верю в это.

Я понимаю, на чем основано отстранение, но при чем тут спорт? Извиняюсь, так же можно отстранить и израильтян, – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Ягудин.

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79 комментариев
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Хотелось бы, чтобы Ягудин поподробнее осветил свое понимание того, на чем основано отстранение.
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+32
Зачем ссылаться на другие страны, когда есть причины для отстранения нашей страны?
Если ты не согласен с этим, приведи аргументы в защиту, докажи, что МОК не прав и российские спортсмены, все как один, голуби мира.
Или просто помолчи...потому что даже теоретическое отстранение другой страны никак не поможет российскому спорту.
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Ответ Леха Гибкий
Комментарий скрыт
Историю со вторжением Ирака в Кувейт, мы, конечно же, вспоминать не будем.
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Ответ MikhaL
Комментарий удален модератором
А он не имеет право на собственное мнение?
Как любой человек?
+24
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+11
Можно у Синицыной и Кацалапова спросить, при чем тут спорт.
+17
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Ответ fart
А в чем разница?
Да очевидная же. Если бы 23 февраля на территорию Белгородской области ворвалась толпа бабуинов с автоматами, и постреляла кучу людей, я бы с удовольствием обвешался всеми возможными буквами, и приветствовал каждую ракету, отправившуюся в Украину. Но мне рассказали про боевых комаров. А так разницы нет, никакой.
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ну значит плохо понимаешь, так бы сравнивал с ХАМАС, а не с Израилем
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Ответ dimkaa1
Имеет. Но за такое мнение могут отстранить
На каком основании?
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Ответ fart
Вторжение в другую страну , как например США в Ирак
американцы были не одни, их там поддерживала коалиция. Какая никакая, но всё же была. При этом, несмотря на неодобрение международного сообщества, они как-то подстраховались на дипломатияеском уровне, раз дальше недовольства дело не пошло. Мы, судя по всему, подстраховываться посчитали ниже своего достоинства. Вот и получаем вытекающие последствия.
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Депутаты, спортчиновники, Вальбе, Ягудин... Можно продолжать бесконечно. Вроде бы адекватные, трезвомыслящие. Сколько можно впихивать Израиль?!Наше государство во главе с государями отстранили! Спортсмены - заложники текущих событий. Какое нам дело до Израиля? Решения принимают МОК, ФИФА, УЕФА. Касаемо нас, значит на то есть весьма веские причины. Хотят наши спортсмены вернуться на мировую арену? Значит пусть ждут, когда причины рассосутся
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Новая волна нытья, не надоело?
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Крамольные вещи говорите, Алексей. Понимаете, видите ли, на чем основано отстранение.
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Ответ Alex1104
А он не имеет право на собственное мнение? Как любой человек?
Имеет. Но за такое мнение могут отстранить
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Ответ papadok
Хотелось бы, чтобы Ягудин поподробнее осветил свое понимание того, на чем основано отстранение.
Вторжение в другую страну , как например США в Ирак
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Хоть и говорят спорт вне политики! Но политика сильнее яркий премьеры ОИ в 1936 1980!!
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Ответ Железная Леди
Лучше не извиняйся, а включи мозги.
В чем он не прав?
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Ответ Леха Гибкий
Комментарий скрыт
США никакие территории не присоединяют, просто ставят марионеточные правительства в лучшем случае и заставляют продавать нефть и ресурсы по нужной цене в нужные страны, а иначе санкции!!! Правда еще они бывает просто строят свои базы на территориях чужих государств (пример Сирия) и тупо выкачивают чужую нефть. Но ведь не присоединили же!
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Ответ fart
Проблема ,что решения выборочные и лицемерные , соответственно структуры такие же
ну значит надо из них выходить и не участвовать. Мыши и кактус просто.
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Фигурное катание это спорт №1 в России ... по объему вовлечения в политические мероприятия. Как бы Винер не пыжалась, она очень отстаёт.
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Если вы так и не поняли, почему вас отстранили, вам надо ещё посидеть и подумать. И думать до тех пор, пока не дойдёт
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Ответ Olga.t
Зачем ссылаться на другие страны, когда есть причины для отстранения нашей страны? Если ты не согласен с этим, приведи аргументы в защиту, докажи, что МОК не прав и российские спортсмены, все как один, голуби мира. Или просто помолчи...потому что даже теоретическое отстранение другой страны никак не поможет российскому спорту.
Надо приводить примеры и сравнения. Одних за военный конфликт отстранили, а других за целенаправленный отстрел женщин и детей десятками тысяч - нигде и ни в чем не ограничивают.
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Ответ Леха Гибкий
Комментарий скрыт
ну так там никто ничего и не сравнивал. там вся война продолжалась 20 дней, амеркианцы портеряли 200 человек, иракцы пару тысяч, мирное население практически не пострадало вообще, ни один город не был даже поврежден, а в результате прихода проамериканского правительства средняя продолжительность жизни увеличилась в ираке за 15 лет более чем на 10 лет, а население выросло с 23 до 40 млн человек, практически вдвое. в тч благодаря доступа к нормальным америкаснким лекарствам, технологиям, ну и прекращению масштабной гражданской войны и террора, которые конечно были и при проамериканской администрации, но намного намного меньше. уровень убийств и криминала опять же упал в 4 раза. поэтому действительно вообще нге похоже никак. хотя я считаю это величайшей американской ошибкой все равно.
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Оттранят Израиль (хотя отстранять надо ХАМАС) - Ягудину легче станет?! Про допуск на 2026 оборжаться - терпите, холопы, до 2036, там посмотрят...
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Ответ ретроградный меркурий
Гитлера никто не отстранял. Я напомню, если вы забыли, что Германия уже после аншлюса Австрии участвовала в ЧМ-1938 и все всех устраивало. А во время I и II мировых войн просто отменялись все международные соревнования
В играх приняли участие 59 стран, что стало рекордом для Олимпиады. Участниками стали 4104 спортсмена: 3714 мужчин и 390 женщин. Германия и Япония как страны, развязавшие Вторую мировую войну, были исключены из МОК и не получили право на участие в Олимпиаде. СССР получил приглашение на игры, однако принял решение не отправлять свою делегацию и отложил своё участие до 1952 года.
Это про ОИ 1948 Лондон
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как-то на пол шишечки, Алексей, туманно.

так, по мелочам.
...
1999
2001 -2022
2003
2008
2011
2011
2023
2024
...

Ну и полный аналог 1936!
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А я не понимаю на чём основано
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также можно отстранить все страны НАТО)
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Ответ Olga.t
Зачем ссылаться на другие страны, когда есть причины для отстранения нашей страны? Если ты не согласен с этим, приведи аргументы в защиту, докажи, что МОК не прав и российские спортсмены, все как один, голуби мира. Или просто помолчи...потому что даже теоретическое отстранение другой страны никак не поможет российскому спорту.
Надо приводить примеры и сравнения. Одних за военный конфликт отстранили, а других за целенаправленный отстрел женщин и детей десятками тысяч - нигде и ни в чем не ограничивают.
0
0
0
Ответ Olga.t
Зачем ссылаться на другие страны, когда есть причины для отстранения нашей страны? Если ты не согласен с этим, приведи аргументы в защиту, докажи, что МОК не прав и российские спортсмены, все как один, голуби мира. Или просто помолчи...потому что даже теоретическое отстранение другой страны никак не поможет российскому спорту.
Надо приводить примеры и сравнения. Одних за военный конфликт отстранили, а других за целенаправленный отстрел женщин и детей десятками тысяч - нигде и ни в чем не ограничивают.
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Ответ Guillermo
Этих причин нет
Типичная аргументация 👏
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