Алексей Ягудин: «Я понимаю, на чем основано отстранение, но при чем тут спорт? Так же можно отстранить и израильтян»

Алексей Ягудин заявил, что не видит спортивной составляющей в недопуске россиян.

С 2022 года российские спортсмены не участвуют в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

– Антон Сихарулидзе сказал, что мы можем вернуться на мировую арену к Олимпиаде‑2026. Вы верите в такой расклад?

– Антон Тариэльевич общается с ISU, он имеет больше информации. Я как сторонний человек, черпающий информацию из СМИ, просто наблюдаю со стороны. Но я верю в это.

Я понимаю, на чем основано отстранение, но при чем тут спорт? Извиняюсь, так же можно отстранить и израильтян, – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Ягудин.

«Готовимся к Олимпиаде, но много не обсуждаем допуск с ISU». Боссы нашей фигурки запутались