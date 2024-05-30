Журналист Жуков – на слухи о переходе Акатьевой: «Можно утверждать, что Софья остается российской фигуристкой. Для Грузии вложение в такой проект – колоссальный риск»

Теги сборная России ISU ФФКР Олимпиада-2026 переходы сборная Грузии Софья Акатьева Фигурное катание

Журналист Жуков прокомментировал слухи о возможности перехода Акатьевой в Грузию.

Софья Акатьева – чемпионка России по фигурному катанию. В минувшем сезоне она не выступала из-за травмы.

«Учитывая, что исполком ФФКР до декабря больше собираться не будет (релизы раздают только на нем), Софья уже наверняка не успевает получить сертификат от ISU. И даже если отмести вообще все аргументы и предположить, что Грузия или кто-либо еще направит-таки запрос по ней в декабре, это все равно не будет иметь никакого практического смысла. Потому что даже в этом случае Акатьеву допустят до международки только в сезоне-2025/26.

Тогда ей уже будет 18 лет, она два года просидит без соревнований, и как поведет себя организм в этих обстоятельствах – вопрос колоссальный. Кроме того, Акатьева – фигуристка статусная, и ее надо «обслуживать»: лечить травмы, обеспечивать подходящим инвентарем. Оплачивать лед и тренера – ведь после ухода из сборной России она обязана будет платить за себя самостоятельно.

Все это встанет в сотни тысяч рублей в месяц. Грузия такие расходы не потянет. Да даже если и соберут с миру по нитке, затянут все пояса до упора – где гарантия, что это принесет результат? У Софьи, повторюсь, на данный момент нет ультра-си. Она очень много пропустила, и никто не гарантирует, что до начала сезона она останется полностью здоровой и/или готовой к любым нагрузкам.

Для Грузии вложение в такой проект – колоссальный риск, который может обернуться огромным финансовым провалом. В России Софью могут ждать хоть год, хоть два. Она сможет спокойно восстановиться, набрать форму и вернуть все потерянное. Условия для этого ей предоставят.

В Грузии же никто ждать не будет. Олимпиада-2026 – их идея фикс и, возможно, единственный шанс на командную медаль в обозримом будущем. В это вложены большие средства, и они должны работать уже сейчас. И есть опасения, что Софья на текущий момент не совсем подходящий им человек, несмотря на всю гипотетическую выгоду.

Поэтому можно однозначно утверждать, что Софья Акатьева остается российской фигуристкой. Как минимум – до мая 2025 года, а там уж как пойдет. И это вообще-то очень хорошая новость», – написал Владислав Жуков на своей странице в «Дзене».

22 комментария
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И журналист, и ортопед, и геронтолог, и Ванга в одном лице) Зашибись, помощник.
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Жукова в Грузию как иноагента без всякого проекта и пусть там лапшу на уши вешает.
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А она туда собиралась? Выдумки, имхо.
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Так ей, собственно, и нужно попасть на международку в 2025/2026.
И что Жуков видит хорошего в том, что Софья рискует остаться без международной карьеры?
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Как же комичен порой этот Жуков. Сваял простыню о том, как Грузии невыгодно вкладываться в Акатьеву и на Олимпиаду они ее точно-точно не рассматривают, ибо слишком большой риск. Но в конце так невзначай добавляет про май 2025 года. То есть если Соня через год вдруг перейдет и все-таки поедет на ОИ, то с него взятки гладки и пофиг, что его великая теория окажется туфтой, высосанной из пальца. Умора просто.
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"дядя, ты...?"....
ты реально не понимаешь, что они не за "вложениями" убегают???... кто может - сам готов "доплатить",..
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хотелось бы, чтобы акатьева, обладающая незаурядным талантом, восстановилась полностью, а за какую страну будет выступать, волнует не ценителей талантливых фигуристов, а отбитых нациков...
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Чё уж, выдавай, кого Грузия присмотрела под ОИ из российских дев...если не Софью. Сарказм, если что. Гургенидзе, кстати, на ОИ попадает или нет?
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Двойка журналисту. Основной аргумент - ФФКР - это чушь. Основной аргумент - это желание фигуристки и желание властей Грузии - при их совпадении всё решится к началу сезона.
А ФФКР в июне ИСУ может вообще выкинуть из процесса переходов.
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Ответ arisstopane
хотелось бы, чтобы акатьева, обладающая незаурядным талантом, восстановилась полностью, а за какую страну будет выступать, волнует не ценителей талантливых фигуристов, а отбитых нациков...
Коммент истинного ценителя спорта. Здоровья талантливой фигуристке и для всех любителей фк будет подарком , увидеть Акатьеву. на ОИ.
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Грузия - это только предположение, с тем же успехом это может быть "Буркина Фасо"...
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Ответ Алеся Ткаченко
А я не нахожу это таким уж невозможным.Маме же надо Дише медаль ОИ обеспечить пусть и командную,вот и комплектует грузинскую сборную как может.
А патриот Плющенко какую сборную комплектует?
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А я не нахожу это таким уж невозможным.Маме же надо Дише медаль ОИ обеспечить пусть и командную,вот и комплектует грузинскую сборную как может.
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Ответ Алеся Ткаченко
Ну если прямо сейчас перейдет,может успеет.Тем более она прошлый сезон не соревновалась
По опыту состоявшихся переходов, ей нужно гражданство не позднее мая 2025 и не участвовать в следующем Чемпионате России.
А если Конгресс примет канадское предложение о переходах, то не надо будет ничего пропускать на внутрироссийских стартах, достаточно только гражданства к концу следующего сезона.
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Ответ Алеся Ткаченко
А я не нахожу это таким уж невозможным.Маме же надо Дише медаль ОИ обеспечить пусть и командную,вот и комплектует грузинскую сборную как может.
Мелаль надо еще выиграть.. Камилле то же заранее повесили
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