Журналист Жуков – на слухи о переходе Акатьевой: «Можно утверждать, что Софья остается российской фигуристкой. Для Грузии вложение в такой проект – колоссальный риск»

Журналист Жуков прокомментировал слухи о возможности перехода Акатьевой в Грузию.

Софья Акатьева – чемпионка России по фигурному катанию. В минувшем сезоне она не выступала из-за травмы.

«Учитывая, что исполком ФФКР до декабря больше собираться не будет (релизы раздают только на нем), Софья уже наверняка не успевает получить сертификат от ISU. И даже если отмести вообще все аргументы и предположить, что Грузия или кто-либо еще направит-таки запрос по ней в декабре, это все равно не будет иметь никакого практического смысла. Потому что даже в этом случае Акатьеву допустят до международки только в сезоне-2025/26.

Тогда ей уже будет 18 лет, она два года просидит без соревнований, и как поведет себя организм в этих обстоятельствах – вопрос колоссальный. Кроме того, Акатьева – фигуристка статусная, и ее надо «обслуживать»: лечить травмы, обеспечивать подходящим инвентарем. Оплачивать лед и тренера – ведь после ухода из сборной России она обязана будет платить за себя самостоятельно.

Все это встанет в сотни тысяч рублей в месяц. Грузия такие расходы не потянет. Да даже если и соберут с миру по нитке, затянут все пояса до упора – где гарантия, что это принесет результат? У Софьи, повторюсь, на данный момент нет ультра-си. Она очень много пропустила, и никто не гарантирует, что до начала сезона она останется полностью здоровой и/или готовой к любым нагрузкам.

Для Грузии вложение в такой проект – колоссальный риск, который может обернуться огромным финансовым провалом. В России Софью могут ждать хоть год, хоть два. Она сможет спокойно восстановиться, набрать форму и вернуть все потерянное. Условия для этого ей предоставят.

В Грузии же никто ждать не будет. Олимпиада-2026 – их идея фикс и, возможно, единственный шанс на командную медаль в обозримом будущем. В это вложены большие средства, и они должны работать уже сейчас. И есть опасения, что Софья на текущий момент не совсем подходящий им человек, несмотря на всю гипотетическую выгоду.

Поэтому можно однозначно утверждать, что Софья Акатьева остается российской фигуристкой. Как минимум – до мая 2025 года, а там уж как пойдет. И это вообще-то очень хорошая новость», – написал Владислав Жуков на своей странице в «Дзене».