Ардашев об Олимпиаде: «Понимаю, что Игры-2026 могут быть моим единственным шансом. Но если не получится, значит, судьба такая»

Лыжник Сергей Ардашев рассказал, как относится к возможному пропуску Олимпиады.

В минувшем сезоне Ардашев стал третьим в общем зачете Кубка России. Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Италии.

– У тебя есть какое-то ожидание внутри, когда же россиян вернут на международные старты? Не бьет это по голове?

– В принципе, как я уже сказал, я и не побегал на Кубке мира. Мне намного легче, чем тем ребятам, которые постоянно бегали на международном уровне, выступали на Олимпиадах, чемпионатах мира. И все равно они выходят и показывают высокие результаты. А мне что? Я бегал в России, иногда выезжал, но это молодежное первенство.

Так что сейчас мне просто интересно, я бьюсь со всеми лидерами, пытаюсь их обыграть и показать себя. Это круче, чем если бы я не отобрался на Кубок мира, бегал здесь, а лучшие ребята – там.

– Все же, ты по-прежнему считаешь, что Олимпиада – это в нынешней обстановке мечта любого спортсмена?

– Конечно, Олимпиада – это все-таки самый главный старт для лыжников. Каждый лыжник по любому хочет выступить на таком турнире, показать свои силы. Но я, честно, не думаю об этом. Нужно здесь себя показать. Понимаю при этом, что Игры-2026 могут быть моим единственным шансом. Но если не получится, значит, судьба такая. Ну реально, что поделать, – сказал Ардашев.