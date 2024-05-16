РУСАДА: «Если Валиева не осуществляет деятельность в качестве персонала в отношении других фигуристов в шоу, это не нарушение правил»

В РУСАДА заявили, что фигуристов не накажут за участие в шоу с Камилой Валиевой.

Сообщалось, что Валиева выступит в ледовых шоу Татьяны Навки. Участие также примут спортсмены, официально не заявлявшие о завершении карьеры.

Ранее Валиева была дисквалифицирована на 4 года за допинг. Срок наказания отсчитывается от 25 декабря 2021-го.

«Если дисквалифицированная спортсменка не осуществляет деятельность в качестве персонала спортсмена в отношении других фигуристов, участвующих в шоу, то такое взаимодействие не подпадает под определение «запрещенного сотрудничества» и не является нарушением антидопинговых правил», – сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на вопрос о том, будут ли считаться нарушителями спортсмены, которые выступят в одном шоу с Валиевой.

Валиева выступит в шоу Навки, несмотря на бан! Что за лазейку они нашли?