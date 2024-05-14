Илья Авербух: «Планирую ли пригласить Валиеву в шоу? Если Камила готова кататься, то конечно»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух рассказал, готов ли пригласить Камилу Валиеву в свое шоу.

Ранее Татьяна Навка рассказала, что Валиева примет участие в ее ледовых спектаклях, которые пройдут летом и осенью в Сочи.

«У меня всегда были такие же планы, я рад за Камилу, что она будет выступать. Планирую ли пригласить Валиеву в шоу? Всегда все рады пригласить, если Камила готова кататься, то конечно», – сказал Авербух.

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3 комментария
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Ты же с Медведевой?)
+4
0
+4
26 апреля :
Я так понял, что есть общее политическое решение внутреннее – в первую очередь федерации – о том, чтобы... Есть выражение: или ужас без конца, или ужасный конец. Ну давайте положим конец этой истории.
Если уже такие правила, то сейчас это логичная история – уже выждать это время, не нарушая, не провоцируя, не создавать еще прецедент.
Поэтому я считаю, что не надо подставлять Камилу. Ее сейчас поддерживает Первый канал, она будет ведущей какого-то проекта.
14 мая
«У меня всегда были такие же планы, я рад за Камилу, что она будет выступать. Планирую ли пригласить Валиеву в шоу? Всегда все рады пригласить, если Камила готова кататься, то конечно»

Что происходит??
+3
0
+3
Она то есть закончила карьеру?
0
0
0
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