Илья Авербух: «Планирую ли пригласить Валиеву в шоу? Если Камила готова кататься, то конечно»
Илья Авербух рассказал, готов ли пригласить Камилу Валиеву в свое шоу.
Ранее Татьяна Навка рассказала, что Валиева примет участие в ее ледовых спектаклях, которые пройдут летом и осенью в Сочи.
«У меня всегда были такие же планы, я рад за Камилу, что она будет выступать. Планирую ли пригласить Валиеву в шоу? Всегда все рады пригласить, если Камила готова кататься, то конечно», – сказал Авербух.
Я так понял, что есть общее политическое решение внутреннее – в первую очередь федерации – о том, чтобы... Есть выражение: или ужас без конца, или ужасный конец. Ну давайте положим конец этой истории.
Если уже такие правила, то сейчас это логичная история – уже выждать это время, не нарушая, не провоцируя, не создавать еще прецедент.
Поэтому я считаю, что не надо подставлять Камилу. Ее сейчас поддерживает Первый канал, она будет ведущей какого-то проекта.
14 мая
«У меня всегда были такие же планы, я рад за Камилу, что она будет выступать. Планирую ли пригласить Валиеву в шоу? Всегда все рады пригласить, если Камила готова кататься, то конечно»
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