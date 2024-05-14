Илья Авербух: «Планирую ли пригласить Валиеву в шоу? Если Камила готова кататься, то конечно»

Илья Авербух рассказал, готов ли пригласить Камилу Валиеву в свое шоу.

Ранее Татьяна Навка рассказала, что примет участие в ее ледовых спектаклях, которые пройдут летом и осенью в Сочи.

«У меня всегда были такие же планы, я рад за Камилу, что она будет выступать. Планирую ли пригласить Валиеву в шоу? Всегда все рады пригласить, если Камила готова кататься, то конечно», – сказал .