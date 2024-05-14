Эрик Редфорд временно покинул пост члена совета ISU из-за статуса апеллянта в CAS. Ранее он обжаловал итоги командника Олимпиады-2022

Теги сборная России допинг ISU CAS сборная Канады женское катание Эрик Редфорд Камила Валиева Фигурное катание

Канадский фигурист Эрик Редфорд временно покинул пост члена совета ISU.

Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Редфорд снял с себя полномочия на период рассмотрения апелляции к ISU в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее ISU пересмотрел итоги командного турнира на Олимпиаде-2022 из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг. Сборная России переместилась с первого места на третье.

Канадская сторона обжаловала это решение, требуя присудить им бронзовую медаль. Редфорд был указан в качестве одного из апеллянтов.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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1 комментарий
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Интересно, где был и чем занимался член совета ИСУ Эрик Рэдфорд, когда было принято не следующее ни из каких правил решение натянуть допинг-тим на бронзу? И где был ещё один гражданин канадЫ некий Бенуа Лавуа?
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