Эрик Редфорд временно покинул пост члена совета ISU из-за статуса апеллянта в CAS. Ранее он обжаловал итоги командника Олимпиады-2022

Канадский фигурист Эрик Редфорд временно покинул пост члена совета ISU.

Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Редфорд снял с себя полномочия на период рассмотрения апелляции к ISU в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее ISU пересмотрел итоги командного турнира на Олимпиаде-2022 из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг. Сборная России переместилась с первого места на третье.

Канадская сторона обжаловала это решение, требуя присудить им бронзовую медаль. Редфорд был указан в качестве одного из апеллянтов.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?