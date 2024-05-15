Навка об участии Валиевой в ее шоу: «Агенты Камилы на связи с WADA, пока что все ответы положительные»

Камила Валиева выступит в шоу Татьяны Навки с согласия WADA.

Ранее стало известно, что фигуристка примет участие в шоу «Руслан и Людмила» и «Вечера на хуторе», которые будут проходить летом и осенью в Сочи.

«Перед тем, как объявлять и обсуждать [участие Камилы в шоу], мы продумывали, все согласовывали с агентами Камилы. Они на связи с WADA, только при положительном ответе с их стороны будет принимать участие в наших шоу, пока что все ответы положительные», – сказала Навка.