Навка об участии Валиевой в ее шоу: «Агенты Камилы на связи с WADA, пока что все ответы положительные»

Теги Татьяна Навка сборная России допинг WADA женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Камила Валиева выступит в шоу Татьяны Навки с согласия WADA.

Ранее стало известно, что фигуристка примет участие в шоу Навки «Руслан и Людмила» и «Вечера на хуторе», которые будут проходить летом и осенью в Сочи.

«Перед тем, как объявлять и обсуждать [участие Камилы в шоу], мы продумывали, все согласовывали с агентами Камилы. Они на связи с WADA, только при положительном ответе с их стороны Камила будет принимать участие в наших шоу, пока что все ответы положительные», – сказала Навка.

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12 комментариев
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Агенты Камилы на связи с WADA, пока что все ответы положительные, как и ее пробы
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Если что будет не так, то свалят на агентов Валиевой.
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Федерация опять ушла в сторону - то есть при необходимости всё свалят на агентов Валиевой.
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Ответ Ритт
Им стыдно стало что ли, после истории с китайскими пловцами, что они так сильно загнобили Ками, а другим за подобное даже не было ничего, и решили хоть в шоу ей разрешить выступать? В любом случае рада за Ками, что может заниматься любимым делом.
Это коммерческое шоу, как ей кто-то может запретить участие?))
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Это хорошо. Но они, наверно, и обмануть могут.
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Навка ради бабла любые связи подключит, любой вопрос решит...А то что Алину убрали с афиши - делай выводы Алин и посылай таких шоуменов в следующий раз подальше.
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Кто такие "агенты Камилы"? Валиева содержит агентов? Всесильные агенты напрямую контактируют с ВАДА ? - Кто-то в это верит?
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Ответ Ритт
Им стыдно стало что ли, после истории с китайскими пловцами, что они так сильно загнобили Ками, а другим за подобное даже не было ничего, и решили хоть в шоу ей разрешить выступать? В любом случае рада за Ками, что может заниматься любимым делом.
Камила если что будет участвовать за коммерческие деньги
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Федерация опять ушла в сторону - то есть при необходимости всё свалят на агентов Валиевой.
Похоже, что ФФКР без права голоса, как Навка решит.
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