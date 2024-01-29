Татьяна Навка: «Валиева остается одной из сильнейших фигуристок планеты, любимицей наших сердец. Буду ее всячески поддерживать, ждем ее на наших шоу»

Татьяна Навка назвала жуткой несправедливостью дисквалификацию Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года.

Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года – дня, когда Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все ее результаты с этой даты аннулированы.

«Во-первых, это, конечно, жуткая несправедливость, очевидно, что это решение политизированное. Считаю, что наши спортивные чиновники должны использовать все средства, чтобы оспорить этот вердикт.

Камила остается одной из сильнейших фигуристок планеты, любимицей наших сердец. Ей всего 17 лет, жизнь ее только начинается, она сильна и духом, и физически, и морально.

Если я правильно понимаю, то ее четыре года дисквалификации закончатся перед Олимпиадой-2026, и у нее есть шанс там выступить – если у наших спортсменов вообще будет такая возможность.

Желаю ей силы воли, терпения, преодолеть этот невероятно сложный этап в жизни. Сохранить эмоциональное желание идти вперед и веру в себя.

Я, со своей стороны, буду ее всячески поддерживать, мы ждем ее на наших шоу. Все зрители, я уверена, как и наша команда Navka Show, будут лицезреть ее на наших выступлениях.

И я убеждена, что она не должна останавливать тренировочный процесс. Только вперед! С ней вся наша страна», – сказала олимпийская чемпионка Турина-2006.

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