Татьяна Навка: «Валиева остается одной из сильнейших фигуристок планеты, любимицей наших сердец. Буду ее всячески поддерживать, ждем ее на наших шоу»

Теги Татьяна Навка сборная России допинг женское катание дисквалификации ТАСС Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка назвала жуткой несправедливостью дисквалификацию Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года.

Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года – дня, когда Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все ее результаты с этой даты аннулированы.

«Во-первых, это, конечно, жуткая несправедливость, очевидно, что это решение политизированное. Считаю, что наши спортивные чиновники должны использовать все средства, чтобы оспорить этот вердикт.

Камила остается одной из сильнейших фигуристок планеты, любимицей наших сердец. Ей всего 17 лет, жизнь ее только начинается, она сильна и духом, и физически, и морально.

Если я правильно понимаю, то ее четыре года дисквалификации закончатся перед Олимпиадой-2026, и у нее есть шанс там выступить – если у наших спортсменов вообще будет такая возможность.

Желаю ей силы воли, терпения, преодолеть этот невероятно сложный этап в жизни. Сохранить эмоциональное желание идти вперед и веру в себя.

Я, со своей стороны, буду ее всячески поддерживать, мы ждем ее на наших шоу. Все зрители, я уверена, как и наша команда Navka Show, будут лицезреть ее на наших выступлениях.

И я убеждена, что она не должна останавливать тренировочный процесс. Только вперед! С ней вся наша страна», – сказала олимпийская чемпионка Турина-2006.

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49 комментариев
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Какое шоу, Татьяна? Или вы намерены твёрдо отказаться от государственных грантов? Тогда только поприветствую такую поддержку Ками!
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Навка, только деньги у государства не берите, а так можете её привлекать
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Как же удивительный админресурс у Валиевой. Любую другую уже в порошок стерли бы - а тут надо же, все поют про "подставы от проклятого запада" и "политику", при этом абсолютно забывая, что пробы были грязные и никто и НЕ отрицал наличия запрещенных веществ. Ребят, кто честно бился за медали в команднике жаль больше всего, но про них никто не вспоминает
+23
-6
+17
Замуж выдаст наверное за перспективного...
+15
-2
+13
Что же выберет Навка? Гранты на свои шоу или Валиеву? Что то мне подсказывает, что первое.
+8
0
+8
Ответ Michael1969
Будут спонсироваться не государством, а "Газпромом", делов-то.
"более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству"
+5
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+5
карьера в различных ток-шоу с миллиардными гонорарами обеспечена, почему ее так жалеют?
+5
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+4
Ответ Анастасия Балканова
не будет никакой битвы. Пока она действующая, она не сможет кататься в их шоу, потому что они государством спонсируются
Будут спонсироваться не государством, а "Газпромом", делов-то.
+4
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+4
Ответ Dima67
На шоу можно кататься под любыми веществами… пофиг на здоровье
Дисквалифицированным НЕЛЬЗЯ участвовать в шоу до окончания срока. Участвовать в соревнованиях тем более нельзя. Но, если прямо сейчас не заявить официально о завершении спортивной карьеры, с откреплением от АДАМС, то до 25 декабря 2025 к Валиевой не раз придут допинг-офицеры за внесоревновательными пробами! И ВСЕ рецепты от врачей ей необходимо будет им предъявлять.
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Ответ pas33pas
Шоу не соревнование, для шоу правила соревнований не писаны. ... Прочитал ваш пост что нельзя. А что если правила нарушить? Придёт ВАДА и гонорар отнимет, или Навку тоже дисквалифицируют ретроградно?
Нельзя в шоу, которые финансируются государством, если будет выступать, Ису может Федерацию забанить или Валиеву уже навсегда
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Ответ Versa
Как же удивительный админресурс у Валиевой. Любую другую уже в порошок стерли бы - а тут надо же, все поют про "подставы от проклятого запада" и "политику", при этом абсолютно забывая, что пробы были грязные и никто и НЕ отрицал наличия запрещенных веществ. Ребят, кто честно бился за медали в команднике жаль больше всего, но про них никто не вспоминает
Ага. Камилу, как девочку, талантливую спортсменку, конечно, по-человечески жаль. Но, когда информация только появилась, все почему-то решили, что это Кондратюк - наркоман. И окажись у него допинг, защищал бы его хоть кто-то вполовину так активно, как Камилу? Я сомневаюсь. Обвиняли бы WADA, РУСАДА, CAS, Байдена с Обамой, конкурентов, другие штабы?
Или если бы положительный результат был у Трусовой или Щербаковой? Я тоже сомневаюсь.

Любим мы жертв создавать.
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Ответ smoky eyes
Сейчас начнётся битва за Камилу у Навки с Авербухом. Но ей же нельзя в шоу с гос деньгами? То есть если там, то всё конец?
не будет никакой битвы. Пока она действующая, она не сможет кататься в их шоу, потому что они государством спонсируются
+4
-1
+3
На шоу можно кататься под любыми веществами… пофиг на здоровье
+4
-1
+3
Не ранее 25 декабря 2025 года. Если только не в качестве зрителя.
+3
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Что она сделала за последний год например?
+2
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С ней вся наша страна ! Песковы вы эту страну приватизировали?
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Ответ La Gushka
Не ранее 25 декабря 2025 года. Если только не в качестве зрителя.
Шоу не соревнование, для шоу правила соревнований не писаны.
...
Прочитал ваш пост что нельзя. А что если правила нарушить? Придёт ВАДА и гонорар отнимет, или Навку тоже дисквалифицируют ретроградно?
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Ответ Lilia Sadykova
отказали им не из за Валиевой, а по другой политической причине. В мае получат по тихому деньги и поедут колесить по стране.
в любом случае получается что сейчас Камила может выступать в их шоу.
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Ответ Анастасия Балканова
не будет никакой битвы. Пока она действующая, она не сможет кататься в их шоу, потому что они государством спонсируются
Какая разница, кем спонсируются? Ей запретили выступать в спортивных соревнованиях под эгидой национальной федерации. Шоу к таковым не относятся.
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Ответ Pertinax Gandi
Какая разница, кем спонсируются? Ей запретили выступать в спортивных соревнованиях под эгидой национальной федерации. Шоу к таковым не относятся.
Нет. Нельзя и на соревнованиях и на шоу, которые спонсируются государством
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Ответ asusp527
Кто бы сомневался. Но видя сегодняшние кондиции допингистки, возвращение только в радужных снах Навки и Ко.
Почему же, за бюджетные деньги попрыгает и так )
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Ответ Anneta28
Что же выберет Навка? Гранты на свои шоу или Валиеву? Что то мне подсказывает, что первое.
в этом году Навке и Плющенко официально отказали в просьбе о грантах.
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Ответ Pertinax Gandi
Ну теперь четыре года только на шоу и выступать. Можно оно и к лучшему - там денег побольше.
какие 4 года, 2 уже прошло.
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Кстати, а что будет, если у нас демонстративно наплюют на запрет участия в шоу с гос.финансированием? Судя по публичной риторике так и будет.
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под Камилу дополнительные гранты надо просить.
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Без комментария ротенберга из ски парад уродов считаю не полным
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Сейчас начнётся битва за Камилу у Навки с Авербухом. Но ей же нельзя в шоу с гос деньгами? То есть если там, то всё конец?
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Валиева увеличила спрос к триметазидину
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Ответ Рябиновые бусы
какие 4 года, 2 уже прошло.
Ну два
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Ответ Wiley Fox
Зачем ей эти сратые шоу по отмыванию госбабла? Валиева получила отличный шанс заняться образованием Пусть поступит на юридический, закончит его с отличием, а потом в суде раздавит тех, кто сломал ей карьеру То есть, тутберидзе и её банде Кстати, а что если это тутберидзе с её американским паспортом всё это и устроила? Она же свободно катается в Америку
При чем тут американский паспорт? Что, Тутберидзе, как тот же родченков, агент ЦРУ? А юристов спортивных МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА в России действительно раз-два и обчелся. А которые и есть, либо изгнаны из международных организаций, либо уже не наши совсем.
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