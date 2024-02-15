Татьяна Навка: «Валиева сможет выступать в моих шоу, просто нужно дождаться подтверждения от соответствующих инстанций – где, когда и при каких условиях»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Матч ТВ Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка заявила, что Камила Валиева точно сможет выступать в ее шоу.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации фигуристки с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

– Несколько дней назад вы сказали, что ждете информацию по поводу выступлений Камилы Валиевой в своих шоу. Информация появилась?

– Новой информации нет. Валиева точно сможет выступать в шоу, просто нужно удостовериться, дождаться подтверждения от соответствующих инстанций – где, когда и при каких условиях. То, что она будет выступать, – сто процентов, – сказала Навка.

Камила Валиева не будет участвовать в ледовых шоу Тутберидзе, которые пройдут весной

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85 комментариев
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Врёт и не краснеет
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Далдонит как дятел. Она не понимает что говорит? Или прикидывается?
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У Тутберидзе есть сведения, она уже убрала Валиеву из списка своих шоу, а у Навки нет. Чудеса.
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Точно, но пока не точно, но Навка ждёт.
Ещё не придумали, как нарисовать, что Навка на свои кровно заработанные проводит шоу.
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Ответ Утренняя Аврора
Далдонит как дятел. Она не понимает что говорит? Или прикидывается?
Прекрасно понимает, убрала фото Камилы с афиши на ноябрь и раскручивает Аню, ее постеры с автографом разыгрывает.
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Навка продолжает втирать очки, что она проводит свои шоу на собственные деньги. Такая наглость.
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У Навки есть способ пригласить Валиеву в свои шоу. Для этого надо отказаться от всех организаций поддерживающих финансово ее шоу( а они все связаны с государством ) , отказаться от всех действующих спортсменов, набрать пенсионеров и пригласит Валиеву.
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после 25.12.2025 сможет
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Валиева точно сможет выступать в шоу, просто нужно удостовериться, дождаться подтверждения от соответствующих инстанций – где, когда и при каких условиях.
Где - в везде
Когда - через 2 года
При каких условиях- при любых
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Ответ Утренняя Аврора
Далдонит как дятел. Она не понимает что говорит? Или прикидывается?
ждёт разъяснений от начальника мужа)
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Будет выступать 100%, но нужно дождаться разъяснения... Это как? Сама-то понимает, что говорит? А если разъяснят, что нельзя, куда свои проценты засунет?
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Навка вместе с усатым пожизненно под санкциями, так что ей нечего терять. И Валиеву не жалко, при этом на хайпе, на жалости к бедной девочке можно не хило бабла поднять
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Каким образом, интересно, если ей нельзя выступать в шоу с господдержкой? А у Навки все шоу именно такие. Отстаньте от девочки уже, добродетели! Опять её подставите и сольете! Не трогайте Камилу 1,5 года со своими идеями. Лучше бы в суде ей помогли, честное слово.
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Ответ Железная Леди
У Навки есть способ пригласить Валиеву в свои шоу. Для этого надо отказаться от всех организаций поддерживающих финансово ее шоу( а они все связаны с государством ) , отказаться от всех действующих спортсменов, набрать пенсионеров и пригласит Валиеву.
Можно просто подождать 2 года) Всё проще гораздо
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Надеюсь, что действующие спортсмены не будут вестись на эту чушь и не будут жертвовать карьерами ради Валиевой
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С Промесом в тур по регионам
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Ответ Утренняя Аврора
Навка продолжает втирать очки, что она проводит свои шоу на собственные деньги. Такая наглость.
так здесь-то можно втереть. А для cas это не прокатит
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Ответ Мороженко
Посмотрю на переобувание, забавно. Сначала слила Загитову, затем в анонсе показала только Валиеву, все комментарии о Щербаковой удаляла и блочила людей. Сейчас, наверное, обе станут нужны
Куда она Загитову сливала? Алина как каталась,так и катается. В марте шоу у нее
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Может и может. Если что, проблема Валиевой, сборников что рядом выступают и ФФКР, а не Навки.
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На трибунах😁 в качестве поддержки
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Получит еще 4 года и всех дел.
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Ответ Katerina Sunny
С Навкой и госфинансированием, как раз вопросов нет. Особенно, когда Тутберидзе, у которой не всё так однозначно с финансированием, отказалась от Валиевой.
Еще неизвестно, кто и от кого отказался. Возможно, Камила сама не хочет рисковать либо вообще пока не хочет кататься. Нелегко выходить на лед, когда такое внимание: все ведь будут спрашивать, следить, с кем она общается и где тренируется, и т. д. Не удивлюсь, если после всей этой ситуации у нее вообще пропало желание заниматься чем-либо, связанным с фигурным катанием.
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Только на роликовых коньках на городских улицах и в торговых центрах, где есть каток, но вместе с ней не должны выступать действующие фигуристы.
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Это больше похоже на угрозу, чем на приглашение. Катайся для меня, иначе тебя больше никогда не пригласят.

Гарантирую, Камиле продлят дисквалификацию до декабря 2029 года, если она будет выступать за Навку. Навку не волнует будущее Камилы, она просто хочет использовать ее для получения большой прибыли в краткосрочной перспективе.
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Блажен кто верует.
Но не надо делать из нас дураков.
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Ну мы только рады, главное что бы юристы были все таки нормальные и хорошо всё проверили, а в прошлый раз как-то не очень получилось.
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Валиева может заработать больше денег, выпустив откровенную книгу или интервью.
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А потом в ВАДА полетит донос - Камила катается в шоу у жены гос. чиновника.. оставьте девчонку в покое.. никто кстати не предлагает просто потренироваться на частном катке, только - выступай, Ками, выступай.
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Ответ KMR
Вообще дешевле было условного Филю Шветского закидать деньгами,чтобы он на себя взял всю вину,но мы не ищем легких путей.
Его бы закидали, но допинг у несовершеннолетних - это уже уголовка, даже у нас. Филя не дурак и сразу умыл руки ).
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позорище
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