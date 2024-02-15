Татьяна Навка: «Валиева сможет выступать в моих шоу, просто нужно дождаться подтверждения от соответствующих инстанций – где, когда и при каких условиях»
Татьяна Навка заявила, что Камила Валиева точно сможет выступать в ее шоу.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации фигуристки с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.
– Несколько дней назад вы сказали, что ждете информацию по поводу выступлений Камилы Валиевой в своих шоу. Информация появилась?
– Новой информации нет. Валиева точно сможет выступать в шоу, просто нужно удостовериться, дождаться подтверждения от соответствующих инстанций – где, когда и при каких условиях. То, что она будет выступать, – сто процентов, – сказала Навка.
Камила Валиева не будет участвовать в ледовых шоу Тутберидзе, которые пройдут весной
Ещё не придумали, как нарисовать, что Навка на свои кровно заработанные проводит шоу.
Где - в везде
Когда - через 2 года
При каких условиях- при любых
Гарантирую, Камиле продлят дисквалификацию до декабря 2029 года, если она будет выступать за Навку. Навку не волнует будущее Камилы, она просто хочет использовать ее для получения большой прибыли в краткосрочной перспективе.
Но не надо делать из нас дураков.