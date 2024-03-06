Навка об участии Валиевой в ее шоу: «Решение обязательно будет, но пока конкретики нет»
Татьяна Навка заявила, что решения по участию Камилы Валиевой в ее шоу пока нет.
«Пока нет никаких решений по участию Камилы в шоу. Решение обязательно будет, но пока конкретики нет», - сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Навка.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Валиеву на 4 года за допинг.
Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?
«Испугалась, что скажут тренеры. И сдалась». Исповедь Валиевой о срыве на Олимпиаде и допинге
Но это может выйти боком, т к Пескова к ней по-любому вне закона приклеят и еще один бан вкатят.
Поздно, матушка пить боржоми. И Навка, и Плющенко с Авербухом уже давно по уши в гос грантах. Причем первые двое еще и под санкциями, про Авера не помню.
Вопрос, а оно надо? Пока правильный формат придумывают бан закончится.