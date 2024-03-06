Навка об участии Валиевой в ее шоу: «Решение обязательно будет, но пока конкретики нет»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка заявила, что решения по участию Камилы Валиевой в ее шоу пока нет.

«Пока нет никаких решений по участию Камилы в шоу. Решение обязательно будет, но пока конкретики нет», - сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Навка.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Валиеву на 4 года за допинг.

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7 комментариев
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Сколько там Навка запросила у государства на свои шоу, вроде 55 млн.? И Плющенко, и Авербух. Все сидят на госдотациях. После этого никаких решений можно не ждать
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Навке все лавры покою не дают. Они может и сумеют все официально провести по бумагам как коммерческое шоу.
Но это может выйти боком, т к Пескова к ней по-любому вне закона приклеят и еще один бан вкатят.
Поздно, матушка пить боржоми. И Навка, и Плющенко с Авербухом уже давно по уши в гос грантах. Причем первые двое еще и под санкциями, про Авера не помню.
Вопрос, а оно надо? Пока правильный формат придумывают бан закончится.
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Как же, а Валиева говорит что уже все есть и даже в Китае будет.
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Носятся с ней, как с писаной торбой. Валиевой пора объявить о завершении карьеры и спокойно участвовать в любой коммерческой самодеятельности.
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Ответ Екатерина Субботина
Навка запросила вроде только на Шахеризаду, Вечера на Хуторе, а если, условно в Сочи, на частной площадке будет шоу "Аленький цветочек, то там Камила, думаю, что может принять. участие
Уверен если Валиева будет в шоу где хотя бы краем документально будет Навка. Валиевой дадут ещё 4 года дисквалификации 💯. Если хотят что то сделать под Валиеву по документам там не долго дать вообще никого из наших кто связан хоть чуть чуть с власть. Пусть наликом китайцам дадут и они формально сделают частое шоу на эти деньги в котором не будет смысла отбить вложения вот тогда это возможно. Иди шейх какой нибудь организует в Арабский эмиратах формально за свой счёт, а ему что нибудь купят или продадут что ему нужно и так далее. Только так. Да и Камиле пока лучше помолчать, а выдаст базу раньше времени.
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А если решения не будет, то это и будет решением.)
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