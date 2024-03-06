Навка об участии Валиевой в ее шоу: «Решение обязательно будет, но пока конкретики нет»

Татьяна Навка заявила, что решения по участию Камилы Валиевой в ее шоу пока нет.

«Пока нет никаких решений по участию Камилы в шоу. Решение обязательно будет, но пока конкретики нет», - сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Навка.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Валиеву на 4 года за допинг.

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?

«Испугалась, что скажут тренеры. И сдалась». Исповедь Валиевой о срыве на Олимпиаде и допинге