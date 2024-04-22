Журова о том, что Валиева станет ведущей шоу на Первом канале: «Ей что, надо вообще на глаза людям не появляться? Пусть развивается»

Теги сборная России допинг Светлана Журова женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Светлана Журова высказалась о том, что Валиева станет ведущей шоу на Первом канале.

– Это нормально, что спортсменка, наказанная за применение допинга, будет вести шоу на главном канале страны?

– Ну, слушайте, ей что, надо вообще на глаза людям не появляться?! Тем более мы все понимаем, если бы она использовала какой-то очень серьезный допинг и в огромных дозах, то можно было бы что-то говорить. Понятно, что иностранцы, к сожалению, это будут раскручивать в своем ключе, но мы-то понимаем, что допинг случайно оказался в доме, в организме пятнадцатилетней спортсменки. Он явно там оказался не по ее доброй воле.  

Просто она не смогла, к сожалению, и адвокаты не смогли доказать это. Я сама была спортсменкой в ее возрасте, у меня дети – спортсмены и все понимают, что это невозможно. Поэтому наказывать за это человека, особенно ребенка, которым она была в тот период – это неправильно. 

Камила очень популярна, она хорошая девочка. Пусть развивается – это хорошо.  

– А как же нулевая терпимость к допингу?

– Нет, подождите, ну это значит, что человека надо похоронить, что ли? Я пытаюсь вас понять, нулевая терпимость в чем должна проявляться? Ее дисквалифицировали и что? Она же не выступает в спортивных соревнованиях сейчас.

Если бы она выступала в спортивных соревнованиях и мы ее бы официально допустили, вот это было бы не нулевая терпимость. А что касается ее жизни, ей что теперь, не жить надо? Из-за допинга, который непонятно как в нее попал? 

Нам предъявлять, что мы не нулевой терпимости, это не очень правильно. Тут надо вопрос уже дальше разбираться до конца, что произошло все-таки. Кстати, дедушка или кто-то из родственников, это тоже очень даже вариант. Просто этому, к сожалению, не поверили. А другим спортсменам со всего мира верят легко. И никто потом нулевой терпимости не требует от людей.

Потому что они понимают, что случайности у спортсменов, как и у обычных людей могут быть. И в том числе, когда это случайно сделали близкие, – сказала Журова. 

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17 комментариев
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Ответ Олег Петровв
Бан на фигурнокатательные шоу - это перебор. Человека по сути грабят, лезут в карман. Ну запретили соревноваться - это понятно. А в шоу почему нельзя? А если бы у нее не было других источников дохода? Именно из-за необоснованного запрета на шоу нам предстоит все это песенное, разговорное и прочее творчество...
Чушь. В ряде стран применение допинга -- вообще уголовка. Так что вот эти ограничения вполне обыденные вещи, иначе употреблять не страшно будет.
Пусть заявляет о завершении карьеры (внешне она уже завершила), вычеркивает себя из пула и спокойно выступает в любой самодеятельности.
Не говоря уже, что ей 17 лет и все дороги или профессии открыты. Сейчас бы переживать за очередную миллионершу на довольствии государства, не вылезающую с экрана тв.
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Недавно был КВН, где она в жюри сидела. Так вот объявили ее как олимпийскую чемпионку, при чем уже не первый раз. Так что обеление и внушение в ряды масс продолжается.
Первый же давно эксплуатирует образы известных фигуристок, ничего нового.
Они у канала как фаворитки меняются с завидной периодичностью, иначе мыльный пузырь популярности фигурного катания лопнет от чрезмерного нафталина.
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Скоро договорятся, что на соревнованиях будем портрет Валиевой носить, вместо флага
А вместо гимна песенку, которую они с Мией готовят.
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Она еще толком даже не училась, почему нужно развиваться в виде ведущей?!
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Я согласна, что Камилу отстранили от фк, но не от жизни.
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Журова уже все расследовала. У нее своя и единственно правильная точка зрения.
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Сказала бы прямо, нулевая терпимость к допингу по-россиски - это когда на следующий день после дисквалификации по стране начинают развешивать баннеры и биллборды в поддержку допингиста, а еще через недельку его сажают рядом с президентом.
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Ответ Олег Петровв
Так и что, Ягудина тогда тоже проверять? Медведей на велосипеде? Кто там еще в шоу выступает? А то вдруг?
Если Ягудин заявится на официальные соревнования по фк не в качестве шута, а спортсмена. И будет пойман на употреблении каких-нить веществ, то после отстранения его тоже будут проверять.
Медведям сложнее, разве что на какие-то игры будущего исключительно для квиров.

Правила эти в кодекс не вчера написали, и спортсменам/тренерам/функционерам подобное хорошо известно.
Видимо, для Валиевой находиться в статусе действующей спортсменки выгоднее, чем без оного.
Это не только шоу после бана, но и спонсоры, гранты и т.д.
Здесь как с Загитовой, которая с экрана первого канала карьеру приостанавливала.
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Ответ maximus388
Чушь. В ряде стран применение допинга -- вообще уголовка. Так что вот эти ограничения вполне обыденные вещи, иначе употреблять не страшно будет. Пусть заявляет о завершении карьеры (внешне она уже завершила), вычеркивает себя из пула и спокойно выступает в любой самодеятельности. Не говоря уже, что ей 17 лет и все дороги или профессии открыты. Сейчас бы переживать за очередную миллионершу на довольствии государства, не вылезающую с экрана тв.
Да, где-то за допинг уголовка. Но есть нюанс. В уголовке, чтобы посадить кого-то в тюрягу, работает презумпция невиновности. А в спортивном суде - презумпция вины. Т.е. чтобы пришить уголовку в обычном суде надо оооочень постараться. Причем будет работать старая древнеримская формула "бремя доказательства лежит на истце", а в данном случае - на обвинителе. Нужно очень много свидетелей, которые подтвердят что Валиева знала что это допинг, что она принимала именно допинг и т.д.
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