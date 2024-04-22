Журова о том, что Валиева станет ведущей шоу на Первом канале: «Ей что, надо вообще на глаза людям не появляться? Пусть развивается»

Светлана Журова высказалась о том, что Валиева станет ведущей шоу на Первом канале.

– Это нормально, что спортсменка, наказанная за применение допинга, будет вести шоу на главном канале страны?

– Ну, слушайте, ей что, надо вообще на глаза людям не появляться?! Тем более мы все понимаем, если бы она использовала какой-то очень серьезный допинг и в огромных дозах, то можно было бы что-то говорить. Понятно, что иностранцы, к сожалению, это будут раскручивать в своем ключе, но мы-то понимаем, что допинг случайно оказался в доме, в организме пятнадцатилетней спортсменки. Он явно там оказался не по ее доброй воле.

Просто она не смогла, к сожалению, и адвокаты не смогли доказать это. Я сама была спортсменкой в ее возрасте, у меня дети – спортсмены и все понимают, что это невозможно. Поэтому наказывать за это человека, особенно ребенка, которым она была в тот период – это неправильно.

очень популярна, она хорошая девочка. Пусть развивается – это хорошо.

– А как же нулевая терпимость к допингу?

– Нет, подождите, ну это значит, что человека надо похоронить, что ли? Я пытаюсь вас понять, нулевая терпимость в чем должна проявляться? Ее дисквалифицировали и что? Она же не выступает в спортивных соревнованиях сейчас.

Если бы она выступала в спортивных соревнованиях и мы ее бы официально допустили, вот это было бы не нулевая терпимость. А что касается ее жизни, ей что теперь, не жить надо? Из-за допинга, который непонятно как в нее попал?

Нам предъявлять, что мы не нулевой терпимости, это не очень правильно. Тут надо вопрос уже дальше разбираться до конца, что произошло все-таки. Кстати, дедушка или кто-то из родственников, это тоже очень даже вариант. Просто этому, к сожалению, не поверили. А другим спортсменам со всего мира верят легко. И никто потом нулевой терпимости не требует от людей.

Потому что они понимают, что случайности у спортсменов, как и у обычных людей могут быть. И в том числе, когда это случайно сделали близкие, – сказала Журова.