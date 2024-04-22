Журова о том, что Валиева станет ведущей шоу на Первом канале: «Ей что, надо вообще на глаза людям не появляться? Пусть развивается»
Светлана Журова высказалась о том, что Валиева станет ведущей шоу на Первом канале.
– Это нормально, что спортсменка, наказанная за применение допинга, будет вести шоу на главном канале страны?
– Ну, слушайте, ей что, надо вообще на глаза людям не появляться?! Тем более мы все понимаем, если бы она использовала какой-то очень серьезный допинг и в огромных дозах, то можно было бы что-то говорить. Понятно, что иностранцы, к сожалению, это будут раскручивать в своем ключе, но мы-то понимаем, что допинг случайно оказался в доме, в организме пятнадцатилетней спортсменки. Он явно там оказался не по ее доброй воле.
Просто она не смогла, к сожалению, и адвокаты не смогли доказать это. Я сама была спортсменкой в ее возрасте, у меня дети – спортсмены и все понимают, что это невозможно. Поэтому наказывать за это человека, особенно ребенка, которым она была в тот период – это неправильно.
Камила очень популярна, она хорошая девочка. Пусть развивается – это хорошо.
– А как же нулевая терпимость к допингу?
– Нет, подождите, ну это значит, что человека надо похоронить, что ли? Я пытаюсь вас понять, нулевая терпимость в чем должна проявляться? Ее дисквалифицировали и что? Она же не выступает в спортивных соревнованиях сейчас.
Если бы она выступала в спортивных соревнованиях и мы ее бы официально допустили, вот это было бы не нулевая терпимость. А что касается ее жизни, ей что теперь, не жить надо? Из-за допинга, который непонятно как в нее попал?
Нам предъявлять, что мы не нулевой терпимости, это не очень правильно. Тут надо вопрос уже дальше разбираться до конца, что произошло все-таки. Кстати, дедушка или кто-то из родственников, это тоже очень даже вариант. Просто этому, к сожалению, не поверили. А другим спортсменам со всего мира верят легко. И никто потом нулевой терпимости не требует от людей.
Потому что они понимают, что случайности у спортсменов, как и у обычных людей могут быть. И в том числе, когда это случайно сделали близкие, – сказала Журова.
Пусть заявляет о завершении карьеры (внешне она уже завершила), вычеркивает себя из пула и спокойно выступает в любой самодеятельности.
Не говоря уже, что ей 17 лет и все дороги или профессии открыты. Сейчас бы переживать за очередную миллионершу на довольствии государства, не вылезающую с экрана тв.
Первый же давно эксплуатирует образы известных фигуристок, ничего нового.
Они у канала как фаворитки меняются с завидной периодичностью, иначе мыльный пузырь популярности фигурного катания лопнет от чрезмерного нафталина.
А вместо гимна песенку, которую они с Мией готовят.
Медведям сложнее, разве что на какие-то игры будущего исключительно для квиров.
Правила эти в кодекс не вчера написали, и спортсменам/тренерам/функционерам подобное хорошо известно.
Видимо, для Валиевой находиться в статусе действующей спортсменки выгоднее, чем без оного.
Это не только шоу после бана, но и спонсоры, гранты и т.д.
Здесь как с Загитовой, которая с экрана первого канала карьеру приостанавливала.