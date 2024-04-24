Журова о деле Валиевой: «WADA вообще не хотело, чтобы кто-то что-то доказал, не дали нам такой возможности»

Журова заявила, что WADA не хотело, чтобы невиновность Валиевой была доказана.

Фигуристка была дисквалифицирована на четыре года за триметазидин.

Перед Олимпиадой в Токио 23 китайских также пловца попались на триметазидине. Тогда китайское антидопинговое агентство установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло эту версию и не стало отстранять их.

«Всегда очень много зависит и от федерации: какая федерация эту информацию обрабатывает, как защищает спортсмена, дальше федерации могут регулировать все эти вопросы, не передавая в WADA.

В ситуации с Валиевой это было не так. Всем же понятно, что в организм ребенка это не могло попасть само, но в случае с одними дисквалификаций нет, были доказательства, судя по всему, и быстрое разбирательство.

В случае с Валиевой – двухлетний процесс, где никому не дали ничего доказать, WADA вообще не хотело, чтобы кто-то что-то доказал, не дали нам такой возможности», – сказала Светлана Журова.

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет