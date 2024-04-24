Журова о деле Валиевой: «WADA вообще не хотело, чтобы кто-то что-то доказал, не дали нам такой возможности»

Теги сборная России допинг Светлана Журова WADA женское катание ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Журова заявила, что WADA не хотело, чтобы невиновность Валиевой была доказана.

Фигуристка была дисквалифицирована на четыре года за триметазидин. 

Перед Олимпиадой в Токио 23 китайских также пловца попались на триметазидине. Тогда китайское антидопинговое агентство установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло эту версию и не стало отстранять их.

«Всегда очень много зависит и от федерации: какая федерация эту информацию обрабатывает, как защищает спортсмена, дальше федерации могут регулировать все эти вопросы, не передавая в WADA.

В ситуации с Валиевой это было не так. Всем же понятно, что в организм ребенка это не могло попасть само, но в случае с одними дисквалификаций нет, были доказательства, судя по всему, и быстрое разбирательство.

В случае с Валиевой – двухлетний процесс, где никому не дали ничего доказать, WADA вообще не хотело, чтобы кто-то что-то доказал, не дали нам такой возможности», – сказала Светлана Журова.

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет

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11 комментариев
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Журова о деле Валиевой: «WADA вообще не хотело, чтобы кто-то что-то доказал, не дали нам такой возможности» --- Обкурилась?
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Сама и ответила себе- 2 года ждали наших доказательств. И не дождались ничего путного по одной простой причине- их нет.
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Два года ждали, чтобы хоть что-то доказали. РУСАДА до сих пор не знает, кто же виноват на самом деле.
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А юристы то кто? Чем занимались , за что з/п получали?
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Что ты несёшь?
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Да. Не дали. Обидно. Сказали сидеть за забором.
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Т.е. дело тянулось два года и при этом нам еще и «не дали возможности»? Будто говорит про две недели.
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Не хотели договариваться, вы уже это говорили Светлана
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Поэтому дедушка и не пришел.)
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Что вам не дали?Нормальную защиту спортсменки выстроить?Действительно,это же так сложно,двух лет не хватило для этого
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Вы там кринжа и вранья навалили с дедом на три дисквала. Ну, хоть не моча через стены и на том спасибо. Но нет, опять всемирный заговор виноват. Может просто хватит дичь творить и допинг жрать?
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