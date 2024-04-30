Губерниев о деле Валиевой: «Наше раздолбайство. Я не верю в злой умысел»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

В январе спортсменка была дисквалифицирована на 4 года за триметазидин. Срок наказания отсчитывается от 25 декабря 2021-го.

– Что случилось в деле Камилы Валиевой и кто в этом виноват?

– Наше раздолбайство. Я не верю в злой умысел.

– За последние 10 лет ни одну страну так не прессовали за допинг, как Россию. Это действительно политика? Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и другие структуры хотят задушить Россию и вытеснить ее с мировой спортивной семьи или проблема допинга в нашей стране действительно достигла гигантских размеров?

– Разумеется, политическая составляющая есть, что все и признают. Мы должны быть сильными, развивать экономику, собственную страну и договариваться. В Китае 23 пловца попались с тем же препаратом, что и Валиева, и с них взятки гладки. США тоже имеют сильные позиции, а мы где-то не дотягиваем. Надо заниматься собственной страной. Мы только сейчас начали об этом открыто говорить.

Надо строить фундаментальные дамбы, а не насыпные. Чтобы наша спортивная дамба была фундаментальной, необходимо развивать детско-юношеский спорт, помогать тренерам, институтам сборных, строить объекты и тратить деньги, которые у нас есть, и поменьше заниматься очковтирательством, – сказал комментатор Губерниев.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет