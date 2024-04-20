Юрист Анцелиович о триметазидине у китайских пловцов: «Не вижу, чтобы тут были похожие обстоятельства с ситуацией Валиевой»

Теги плавание сборная России допинг сборная Китая WADA World Aquatics (FINA) сборная Китая жен женское катание Анна Анцелиович Камила Валиева Водные виды

Юрист сравнила случай с триметазидином у китайских пловцов с делом Валиевой.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио. Китайское антидопинговое агентство провело внутренне расследование и установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

Международное антидопинговое агентство (WADA) приняло это объяснение и не стало выносить спортсменам временное отстранение, позволив выступить в Токио. 

«Тяжело оценить ситуацию без доступа к данным. Никакие подробности особо не рассказываются в силу того, что спортсменов полностью оправдали. Конечно, такие дела всегда вызывают сомнения. Речь идет о большом количестве спортсменов. Может, действительно была какая‑то провокация... Как я поняла, они объяснили наличие допинга в организме случайным попаданием.

У нас тоже бывали случаи, когда спортсменов полностью оправдывали. Например, в результате подсыпания. Но такие дела очень тяжело доказываются. Особенно когда идет речь о всей сборной, включая олимпийских чемпионов. Такие случаи очень редки, но бывают.

Конечно, такое отсутствие публичной информации вызывает вопросы. С другой стороны, в этой ситуации, как я поняла, был разговор с WADA и World Aquatics. Рассмотрев документы, они приняли решение оправдать пловцов. То есть, их аргументы убедили.

Если же сравнивать с ситуацией Валиевой, то каждое дело рассматривается индивидуально. И в каждом деле есть свои объяснения. Как мы знаем из решения Спортивного арбитражного суда, объяснение, предоставленной защитой Валиевой, не устроило. А в случае с китайцами, видимо, устроило. Это никак не может быть использовано. Не вижу никак, чтобы тут были похожие обстоятельства, чтобы это можно было использовать как прецедент», – сказала Анна Анцелиович.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

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43 комментария
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Дело Валиевой - это провал наших чиновников, которые не наняли профессиональных спортивных юристов и не разработали единую линию защиты, без метаний от одной провальной версии к другой ещё бредовой.
+64
-8
+56
Китайцы своих не бросают, а мы свою самую юную из сборной спортсменку отдали на показательное растерзание ваде, моку, ису и всем остальным
+41
-8
+33
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Дело Валиевой - это провал наших чиновников, которые не наняли профессиональных спортивных юристов и не разработали единую линию защиты, без метаний от одной провальной версии к другой ещё бредовой.
Либо наоборот: чëткая работа по выстраиванию неубедительной линии защиты и получению максимального наказания и статуса жертвы коварных сил зла для Камилы.
+42
-11
+31
Из ответа пресс-службы ВАДА по этому делу:
"Как всегда, ВАДА внимательно рассмотрело решение и в данном случае запросило полную версию дела. В рамках своей проверки ВАДА собрало дополнительную неопубликованную научную информацию о триметазидине и проконсультировалось с независимыми научными экспертами, чтобы проверить теорию заражения, а также могли ли низкие дозы триметазидина принести пользу спортсменам во время соревнований по плаванию. В ходе процесса проверки, который длился несколько недель, учёные и внешние юрисконсульты тщательно проверили теорию заражения, представленную CHINADA. Учёные и следователи ВАДА не имели возможности проводить расследования на местах в Китае, учитывая строгие ограничения, действующие из-за карантина, связанного с COVID. В конечном итоге ВАДА пришло к выводу, что оно не в состоянии опровергнуть возможность того, что источником триметазидина было загрязнение, и это совместимо с аналитическими данными в файле."
Несовершеннолетнюю Валиеву наказали потому что "не поверили" в случайность и в загрязнение.
Китайским пловцам, для которых в отличии от ФК ТМЗ может быть эффективен, "поверили" потому что китайский рынок огромен и возможный бойкот или не показ хотя бы части ОИ в Китае сильно не понравились бы спонсорам МОК.
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Политика рулит. Решили не раздувать скандал за год до ОИ-22 в Пекине. А в случае Камилы, наоборот, придержали пробу для максимального медийного эффекта от скандала на ОИ. Если же Китай когда-нибудь решится на СВО по возвращению Тайваня "в родную гавань" - вот тут в ход сразу пойдут санкции и в экономике, и в спорте, да и во всех сферах. И эта "утечка" - четкий сигнал Китаю и всем остальным (и речь, конечно, не о спорте). В любом случае, эта история - еще одно свидетельство абсолютной зависимости ВАДА от политической конъюнктуры.
+27
-5
+22
цирк :-) триметазидиновая кухня? зачем было придумывать историю про пироженку и стакан, когда можно было помыкаться по разным локациям и где-то найти триметазидиновую кухню?
+18
-3
+15
Все это чистая политика. По китайцам раздувать скандал не хотели. По 100% подставе Валиевой и дальнейшим судилищем с конфликтом интересов у судей и экспертов это было нужно англосаксам.
+16
-2
+14
конечно, ничего похожего нет - речь идет о стране, с которой предпочитают не ссорится
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Ответ Oleandra
Интересно, Китай отстранят от международки, или их плавательную федерацию, или их антидопинговое агентство? а что там с Испанией?
Отстранили Россию не и за допинга Камилы.
+15
-4
+11
ВАДА "поверило" китайцам потому что это надо было МОК.
В ст. Пилясова есть подробности, которые однозначно указывают на сокрытие и множество нарушений https://www.sports.ru/tribuna/blogs/streamofconsciousness/3236304.html
+10
-1
+9
Алиби надо готовить заранее
+9
-2
+7
Сигнал, чтобы Китай не участвовал в играх Дружбы! Китай уже заявку подтвердил! Посмотрим теперь, пойдет ли на попятную!
+9
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"я оооо ю, дорогая редакция"....

юрист!, а ничего, что из-за отсутствия публичности этого дела, юристы Валиевой не могли сослаться на доводы защиты китайцев и на то, что у вады нет подтверждения эффективности тмз, даже после "научных" исследований???...

от этой фразы я просто тащусь, после 4х летнего дисквала Валиевой... "В рамках своей проверки WADA собрало дополнительную, неопубликованную научную информацию о триметазидине"....
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Ответ Бу!
цирк :-) триметазидиновая кухня? зачем было придумывать историю про пироженку и стакан, когда можно было помыкаться по разным локациям и где-то найти триметазидиновую кухню?
Очень интересно, в какие же блюда на кухне отеля добавляли триметазидин и для чего. Он улучшает вкус? Он консервант?
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Ответ Skyolker
Пловцы смогли доказать, а наши не смогли защитить Камилу в суде, и не пытались даже, потому что сами облажались.
Китайцы не предложили иной защиты. Просто Олимпиада не хочет обидеть китайцев, а разрушит жизнь 15-летней девочки за такой же положительный тест.
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Ответ arisstopane
русский и китаец - братья навек!)
Сородичи)
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Ответ Константин Лобандиевский
тут вопрос не в ссоре. А что половина спонсоров в плавании - китайские, половина телеаудитории в плавании - китайская. По тем же причинам США не отстраняли после скандала БАЛКО - кто будет смотреть и платить...
Вы пишите - "тут вопрос не в ссоре" и тут же перечисляете причины, по которым ВАДА не стала ссориться с Китаем.
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Ответ AAPolyansky
конечно, ничего похожего нет - речь идет о стране, с которой предпочитают не ссорится
тут вопрос не в ссоре. А что половина спонсоров в плавании - китайские, половина телеаудитории в плавании - китайская.
По тем же причинам США не отстраняли после скандала БАЛКО - кто будет смотреть и платить...
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Ответ Хаскерс
Комментарий удален пользователем
Этническая банда, ахахаха. А что за этнос-то хоть, просветите?
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Ответ Александр Иванов
Политика рулит. Решили не раздувать скандал за год до ОИ-22 в Пекине. А в случае Камилы, наоборот, придержали пробу для максимального медийного эффекта от скандала на ОИ. Если же Китай когда-нибудь решится на СВО по возвращению Тайваня "в родную гавань" - вот тут в ход сразу пойдут санкции и в экономике, и в спорте, да и во всех сферах. И эта "утечка" - четкий сигнал Китаю и всем остальным (и речь, конечно, не о спорте). В любом случае, эта история - еще одно свидетельство абсолютной зависимости ВАДА от политической конъюнктуры.
Снявши голову по волосам не плачут. Уж если Китай решится напасть на Тайвань - такие комариные укусы будут глубоко пофиг.
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Пловцы смогли доказать, а наши не смогли защитить Камилу в суде, и не пытались даже, потому что сами облажались.
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Так вот где "дедушка" Камилы свой десерт испытывал!
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Ответ Бу!
цирк :-) триметазидиновая кухня? зачем было придумывать историю про пироженку и стакан, когда можно было помыкаться по разным локациям и где-то найти триметазидиновую кухню?
Ну и кто мешал найти?
Нашли бы, быстренько доказали бы и всё было бы о*кеу!
Но почему-то не осилили...
И ведь никто не спрашивает - почему?..
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В заключении по Валиевой написано, что она не смогла доказать, что ТМЗ попал в организм ненамеренно. В заключении по Китаю, что не смогли опровергнуть, что оно могло попасть ненамеренно. Разные подходы, бремя доказывания было возложено на разные стороны.
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Ответ Oleandra
Россию отстранили по существу ещё до Камилы.. под белым флагом мы уже давно.
Да но медали наши все равно получали
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Ответ Алсу Иванова
Отстранили Россию не и за допинга Камилы.
Россию отстранили по существу ещё до Камилы.. под белым флагом мы уже давно.
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Ничего похожего в этих историях нет, прежде всего, потому, что защита китайских спортсменов занималась защитой китайских же спортсменов. А в деле Валиевой все усилия были направлены на защиту и выгораживание ЭТ (прежде всего) и до кучи прочего взрослого окружения. Когда ради этой конечной цели понадобилось сдать аки стеклотару саму Валиеву - на это пошли не моргнув глазом. Валиеву никто не защищал и защищать не собирался, она стала разменной монетой. Для защиты спортсменки нужно было заранее готовить, продумывать, выстраивать надежную доказательную базу, основанную на одной концепции, собирать и подкреплять ее фактами, свидетелями, экспертизами и пр. А не просто вывалить на суде кучу гипотез о том, как ТМЗ мог попасть в организм спортсменки, не подкрепив ее ни единым фактом и свидетелем. Апофигеем стал отказ "дедушки" и "мамы" Этери очно свидетельствовать на суде, а со стороны ЭТ еще и полное отречение от своей подопечной в смысле вопросов сопровождения. После такого ничего иного, как максимальный срок, ждать не приходилось. Ибо нефиг. Вердикт КАС был помимо всего прочего и сигналом взрослому сопровождению других несовершеннолетних спортсменов, чтобы взрослые хорошенько думали, прежде чем принимать какие-либо решения в отношении своих подопечных.
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Проще говоря, это коррупция и дискриминация. В то время как ВАДА признало 23 китайца невиновными в использовании TMZ, потому что миска для специй была загрязнена, они обнародовали результаты 15-летнего ребенка, находящегося под защитой, они потребовали отстранения на 4 года еще до начала расследования, они лишили девушку всех ее достижений, они отстранил ее на 4 года, хотя хватило бы 3-6 месяцев.

Это просто абсолютная коррупция, дискриминация, расизм, ненависть, насилие над детьми.
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Забавно. Если триметазидин допинг, этой двуличной, как минимум, спортивной фармацевтике "цветущего сада" + их порождению - США, и, безусловно - там другое, лучше бы назвать вещи своими именами. Русофобия, ненависть к России сахибов и так далее, так как это смешно, и, в целом, крайне жалостливо, плохо пахнуще выглядит, как и шорох, после чудесной олимпиады 2014 в Сочи, с милдронатом, ну ни в какие ворота не лезет, коль сколько нибудь имеющим представление о препарате. Эй, сахибы, опишите сколько надо пить по жизни препаратов после смены пола, ломки природы человека, но, без сомнения, это огромные доходы фармацевтическим компаниям и хирургам, идущим на это преступление + чудовищные страдания, вполне физические, особям, подвергшимся этим преступлениям бизнеса, ничего личного., по жизни пить препараты, давящие природу. В сухом остатке, загубленная карьера удивительно, поразительно талантливой девочки, именно это и причина бреда с как бы допингом, грязно, низко представленном в ходе олимпиады, где-то, кто-то забыл, не успел до того, просто эта девочка была из великой России. Собственно, в целом, это так прозрачно, ну не бред же о многочисленных сагах о вампирах, Сумерках, оборотнях, посвящённых и прочей нечисти, страстно романтизированной в многочисленных блокбастерах, актрисы, играющие главных героинь сих творений долго не могут потом определится, они лесбиянки, женщины, или что-то иное, прочей фэнтезятине, человечество всегда придумывало сказки, но в них был смысл, мечта о добре, об униженных, кои и делали чудовищно много на счастливейшей планетке Земля, были исключительно талантливы и милосердны, а не потусторонние супергерои. Ну и крайне жалко выглядят потуги спортсменов "цветущих садов" и иже с ними, не получивших медали на последней, проведённой в суровых условиях пандемии олимпиаде, где все "супергерои" отлично показали своё мурло, выпрыгивая из штанов в драке за вакцины и прочую мерзость.
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Ответ Галина Ратникова
Китайцы своих не бросают, а мы свою самую юную из сборной спортсменку отдали на показательное растерзание ваде, моку, ису и всем остальным
А кого ещё можно было отдать, если "мы" очень долго искали, но других причастных к этому делу так и не нашли?
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