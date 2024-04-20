Юрист Анцелиович о триметазидине у китайских пловцов: «Не вижу, чтобы тут были похожие обстоятельства с ситуацией Валиевой»
Юрист сравнила случай с триметазидином у китайских пловцов с делом Валиевой.
Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио. Китайское антидопинговое агентство провело внутренне расследование и установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.
Международное антидопинговое агентство (WADA) приняло это объяснение и не стало выносить спортсменам временное отстранение, позволив выступить в Токио.
«Тяжело оценить ситуацию без доступа к данным. Никакие подробности особо не рассказываются в силу того, что спортсменов полностью оправдали. Конечно, такие дела всегда вызывают сомнения. Речь идет о большом количестве спортсменов. Может, действительно была какая‑то провокация... Как я поняла, они объяснили наличие допинга в организме случайным попаданием.
У нас тоже бывали случаи, когда спортсменов полностью оправдывали. Например, в результате подсыпания. Но такие дела очень тяжело доказываются. Особенно когда идет речь о всей сборной, включая олимпийских чемпионов. Такие случаи очень редки, но бывают.
Конечно, такое отсутствие публичной информации вызывает вопросы. С другой стороны, в этой ситуации, как я поняла, был разговор с WADA и World Aquatics. Рассмотрев документы, они приняли решение оправдать пловцов. То есть, их аргументы убедили.
Если же сравнивать с ситуацией Валиевой, то каждое дело рассматривается индивидуально. И в каждом деле есть свои объяснения. Как мы знаем из решения Спортивного арбитражного суда, объяснение, предоставленной защитой Валиевой, не устроило. А в случае с китайцами, видимо, устроило. Это никак не может быть использовано. Не вижу никак, чтобы тут были похожие обстоятельства, чтобы это можно было использовать как прецедент», – сказала Анна Анцелиович.
23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!
"Как всегда, ВАДА внимательно рассмотрело решение и в данном случае запросило полную версию дела. В рамках своей проверки ВАДА собрало дополнительную неопубликованную научную информацию о триметазидине и проконсультировалось с независимыми научными экспертами, чтобы проверить теорию заражения, а также могли ли низкие дозы триметазидина принести пользу спортсменам во время соревнований по плаванию. В ходе процесса проверки, который длился несколько недель, учёные и внешние юрисконсульты тщательно проверили теорию заражения, представленную CHINADA. Учёные и следователи ВАДА не имели возможности проводить расследования на местах в Китае, учитывая строгие ограничения, действующие из-за карантина, связанного с COVID. В конечном итоге ВАДА пришло к выводу, что оно не в состоянии опровергнуть возможность того, что источником триметазидина было загрязнение, и это совместимо с аналитическими данными в файле."
Несовершеннолетнюю Валиеву наказали потому что "не поверили" в случайность и в загрязнение.
Китайским пловцам, для которых в отличии от ФК ТМЗ может быть эффективен, "поверили" потому что китайский рынок огромен и возможный бойкот или не показ хотя бы части ОИ в Китае сильно не понравились бы спонсорам МОК.
В ст. Пилясова есть подробности, которые однозначно указывают на сокрытие и множество нарушений https://www.sports.ru/tribuna/blogs/streamofconsciousness/3236304.html
юрист!, а ничего, что из-за отсутствия публичности этого дела, юристы Валиевой не могли сослаться на доводы защиты китайцев и на то, что у вады нет подтверждения эффективности тмз, даже после "научных" исследований???...
от этой фразы я просто тащусь, после 4х летнего дисквала Валиевой... "В рамках своей проверки WADA собрало дополнительную, неопубликованную научную информацию о триметазидине"....
По тем же причинам США не отстраняли после скандала БАЛКО - кто будет смотреть и платить...
Нашли бы, быстренько доказали бы и всё было бы о*кеу!
Но почему-то не осилили...
И ведь никто не спрашивает - почему?..
Это просто абсолютная коррупция, дискриминация, расизм, ненависть, насилие над детьми.