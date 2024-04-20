Юрист Анцелиович о триметазидине у китайских пловцов: «Не вижу, чтобы тут были похожие обстоятельства с ситуацией Валиевой»

Юрист сравнила случай с триметазидином у китайских пловцов с делом Валиевой.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио. Китайское антидопинговое агентство провело внутренне расследование и установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

Международное антидопинговое агентство ( ) приняло это объяснение и не стало выносить спортсменам временное отстранение, позволив выступить в Токио.

«Тяжело оценить ситуацию без доступа к данным. Никакие подробности особо не рассказываются в силу того, что спортсменов полностью оправдали. Конечно, такие дела всегда вызывают сомнения. Речь идет о большом количестве спортсменов. Может, действительно была какая‑то провокация... Как я поняла, они объяснили наличие допинга в организме случайным попаданием.

У нас тоже бывали случаи, когда спортсменов полностью оправдывали. Например, в результате подсыпания. Но такие дела очень тяжело доказываются. Особенно когда идет речь о всей сборной, включая олимпийских чемпионов. Такие случаи очень редки, но бывают.

Конечно, такое отсутствие публичной информации вызывает вопросы. С другой стороны, в этой ситуации, как я поняла, был разговор с WADA и . Рассмотрев документы, они приняли решение оправдать пловцов. То есть, их аргументы убедили.

Если же сравнивать с ситуацией , то каждое дело рассматривается индивидуально. И в каждом деле есть свои объяснения. Как мы знаем из решения Спортивного арбитражного суда, объяснение, предоставленной защитой Валиевой, не устроило. А в случае с китайцами, видимо, устроило. Это никак не может быть использовано. Не вижу никак, чтобы тут были похожие обстоятельства, чтобы это можно было использовать как прецедент», – сказала .

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!