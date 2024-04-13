Татьяна Тарасова: «Дюамель не знает ни человека, ни ситуацию – ничего не знает. Пусть она за собой следит, а за нашей Валиевой ей не надо»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг Меган Дюамель женское катание Камила Валиева брань контент Фигурное катание

Татьяна Тарасова жестко раскритиковала Меган Дюамель за слова о Камиле Валиевой.

Ранее олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 канадка Дюамель скептически высказалась о российской фигуристке Валиевой: «Ни один спортсмен в подростковом возрасте не принимает более 50 добавок по собственному желанию или без злого умысла».

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на 4 года за допинг – в декабре 2021-го в ее пробе нашли запрещенный триметазидин. Также сообщалось, что в период с 2020 по 2021 год фигуристке было назначено около 60 разрешенных препаратов и добавок.

«Дюамель не знает, о чем говорит. Она дура законченная! Брать и просто так говорить – это не годится. Она не знает ни человека, ни ситуацию – ничего не знает. Пусть Дюамель за собой следит, а за нашей Валиевой ей не надо следить!

Мы никак не сможем сделать так, чтобы подобные высказывания перестали появляться. Люди что хотят, то и говорят», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

У Валиевой нашли еще и анаболик – он на примете у WADA. Это «русский секрет из 80-х»

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7 комментариев
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Уважаемая, Дюамель сказала то, что недавно говорили вы и за что Тутберидзе требовала от вас извинения.
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Зато Тарасова всё знает и безостановочно говорит по любому поводу так, что уже тошнит.
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Татьяна Анатольевна, вы тоже дровишек в этот костёр подкинули.
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А Тарасова, небось, все знает, но получается, что скрывает.
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Ответ Potapson
Зато Тарасова всё знает и безостановочно говорит по любому поводу так, что уже тошнит.
Конечно ,ТАТ все знает ,фигурное катание для неё вся жизнь, а тошнит - это от ваших писанин
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