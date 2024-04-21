Тарасова о критике Тутберидзе из-за допинга у Валиевой: «Я столько нахлебалась за это, что лучше бы помолчала. Не буду больше про это говорить, уже сказала»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о допинге у Камилы Валиевой.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года с декабря 2021 года из-за триметазидина. Фигуристка была лишена золотых медалей чемпионатов России и Европы, а также победы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. 

– Вы выступили с критикой Тутберидзе в контексте ситуации с Валиевой. Вы сказали, что эту таблетку мог дать только тренер.

– Ой… Я… Да… Даже не хочу об этом говорить, честно. Я уже столько нахлебалась за это, что лучше бы я помолчала.

– За последние годы это самый резонансный случай. Для нас как обывателей это выглядит как невероятная несправедливость. Но насколько это несправедливо, мы тоже не можем понять. Наверное, там действительно что-то нашли?

– Если бы не нашли, так не печатали бы.

– Получается, что это чья-то большая ошибка?

– Получается, что так.

– Какая практика – кто обычно за это отвечает?

– Не буду про это говорить, не мой вопрос. Не буду больше про это говорить, уже сказала.

– Вы верите, что она может вернуться в большой спорт?

– Не знаю. Как сможет, не поправится ли очень сильно, – сказала Тарасова в интервью Надежде Стрелец. 

Вот это стычка в нашей фигурке! Тарасова обвинила Тутберидзе в допинге Валиевой, Этери требует извинений

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31 комментарий
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Ответ Ильгиз Шакиров
А кто если не она?
То есть тренер без медицинского образования таблетки назначает? Вы вот многих лечите? Логика же хоть какая-то должна присутствовать.
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Не знаю, чего там нахлебалась Татьяна Анатольевна. Продолжает нести все подряд, и никакие комиссии по этике не пикают. Максимум, чем она поплатилась - Этери ее не пригласила на шоу. Ну, не большая, скажем, цена, даже почти незаметная за обвинение на всю страну.
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Нахлебалась столько, что выдала опус про Машу.
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Вот именно об этом и надо было говорить громче. А по поводу всего остального, ею сказанного - молчать в тряпочку. Хотя она и про Валиеву зачем-то говна на Тутберидзе набросила. Историю с тримедазином не Тутберидзе затеяла. Тарасова не в тему ляпнула
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Язык мой — враг мой ©
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молчала бы ..за умную сошла
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Интервьюэр, который задаёт исключительно провокационные вопросы 77-летней бабушке - последняя мразь. Интервью брала блогер Надежда Стрелец,
видимо таковы реалии, 2 дурачка - "журналиста" со спортса: один висит на телефоне с Мостовым второй на телефоне с бабками из фигурки. Видимо только это клики и собирает, зачем стараться
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Правильно, закрой варежку
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Вроде должна была сделать выводы и впредь думать прежде чем что-то сказать... Но нет
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Действительно, лучше бы молчала , и про Валиеву, и про Машу. Но, увы, не замолчит ещё долго.
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Язык без костей и много ярлыков и откровенных оскорблений ТАТа раздаёт. Поэтому только на себя надо сетовать.
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Хм , Маргарита Михайловна начинает формировать новый сложный девиз специально для взрослого спортсмена (но на самом деле Камила не является взрослого спортсмена) , независимо от обстоятельств - положительных или отрицательных :
«Если я выигрываю, выигрывают все, если я "проигрываю" , "проигрываю" только я , сказала Маргарита Михайловна». Это очень интересно ! Кто выиграл ?
Очевидно, вы Маргарита хотите выиграть , чтобы иметь возможность постоянно изливать негатив на Камилу ?!
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ТАТ мало того что она комментирует каждый день. Ей еще нужно и по 2 интераью в месяц давать. Не верю ей, но понимаю что это мои проблемы
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Замечательно. Даже элементарное требование извиниться, обладает поистине магической силой) А то, что нахлебалась - всё правильно, голова для того и дана, чтобы не только хлебать...Когда заслуженные деятели спорта топят своих в непростой для этого же спорта ситуации - это полный трэш и провокация.
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Нахлебалась и лучше бы не хлебала, или осознала неправоту и поэтому лучше бы молчала? Почувствуйте разницу)
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Иногда лучше жевать, чем говорить! Но слово - не воробей! Вот и приходится Татьяне Анатольевне теперь оправдываться.
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Вот сейчас была возможность яснее высказать свою мысль, но нет, лучше промолчим. Значит тогда глупость ляпнула, сейчас и оправдаться нечем.
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Ответ Лакс
А медик не назначит фигуристке таблетки с побочкой на координацию. И тем более что медик может подобрать разрешенные аналоги. Очевидно что не было назначения, а было загрязнение, как и в других российских случаях. А вот у китайской сборной пловцов наоборот было употребление, но Китай и ВАДА вместе это скрыли потому что это надо было МОК чисто из коммерческих соображений.
Что китайцы, что наши - ради идеи на всё готовы. Потому я бы столь категорично не рассуждала. Да и норвежские астматики тоже существуют. Про ТИ Байлз - это уже анекдот. В большом спорте ангелов нет, это борьба фарминдустрий.
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Ответ katyanola
Вот сейчас была возможность яснее высказать свою мысль, но нет, лучше промолчим. Значит тогда глупость ляпнула, сейчас и оправдаться нечем.
Онв просто дружить стала с Плющенко.. Вот и решила набросить на Этери, думала все ее поддержат. Она ж вроде флагмана в фк. Но не прошел номер у нее
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Что ж там за сила такая, что даже ТАТ запугали?
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Ответ Penguin
видимо таковы реалии, 2 дурачка - "журналиста" со спортса: один висит на телефоне с Мостовым второй на телефоне с бабками из фигурки. Видимо только это клики и собирает, зачем стараться
Соглашусь, кликабельность де-рьм-а всегда высока.
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