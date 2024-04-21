Тарасова о критике Тутберидзе из-за допинга у Валиевой: «Я столько нахлебалась за это, что лучше бы помолчала. Не буду больше про это говорить, уже сказала»
Татьяна Тарасова высказалась о допинге у Камилы Валиевой.
Валиева была дисквалифицирована на четыре года с декабря 2021 года из-за триметазидина. Фигуристка была лишена золотых медалей чемпионатов России и Европы, а также победы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.
– Вы выступили с критикой Тутберидзе в контексте ситуации с Валиевой. Вы сказали, что эту таблетку мог дать только тренер.
– Ой… Я… Да… Даже не хочу об этом говорить, честно. Я уже столько нахлебалась за это, что лучше бы я помолчала.
– За последние годы это самый резонансный случай. Для нас как обывателей это выглядит как невероятная несправедливость. Но насколько это несправедливо, мы тоже не можем понять. Наверное, там действительно что-то нашли?
– Если бы не нашли, так не печатали бы.
– Получается, что это чья-то большая ошибка?
– Получается, что так.
– Какая практика – кто обычно за это отвечает?
– Не буду про это говорить, не мой вопрос. Не буду больше про это говорить, уже сказала.
– Вы верите, что она может вернуться в большой спорт?
– Не знаю. Как сможет, не поправится ли очень сильно, – сказала Тарасова в интервью Надежде Стрелец.
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«Если я выигрываю, выигрывают все, если я "проигрываю" , "проигрываю" только я , сказала Маргарита Михайловна». Это очень интересно ! Кто выиграл ?
Очевидно, вы Маргарита хотите выиграть , чтобы иметь возможность постоянно изливать негатив на Камилу ?!