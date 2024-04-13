Александр Галлямов: «С каждым годом приходится все больше следить за питанием. С чипсами и колой вы меня никогда не увидите»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Питание Фигурное катание

Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, как следят за питанием.

«С каждым годом приходится все больше и больше следить за питанием и нужно понимать: если ты съел что-то из того, что не нужно, тебе это нужно компенсировать дополнительной нагрузкой», – сказал Галлямов.

«В детстве тебя обычно контролируют родители. Мама говорила мне: «Какие булки? Вот тебе каша». Но булочка то вкуснее. А сейчас родители уже не контролируют, приходится самим выбирать кашу, теперь ее в окно нельзя выбросить», – отметила Мишина.

На вопрос о чипсах, Галлямов ответил: «Нет-нет-нет, это смерть. С чипсами и колой вы меня никогда не увидите».

«Если увидите, сразу фотографируйте», – смеясь, добавила Мишина.

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5 комментариев
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Ответ imaxim
Представляю как они оторвутся когда спорт закончится)
Зачем?. Дело же не в спорте, а в жизни. Молодой организм выдержит все эти чипсы и колу, но когда становишься старше, следить за здоровьем приходится не менее внимательно, нежели в спорте - иначе оно того... уйдёт. У всех с разной скоростью, но уйдёт. А питание - важнейшая составляющая крепкого здоровья.
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Молодец!
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+3
Представляю как они оторвутся когда спорт закончится)
+2
0
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В принципе хорошо ребята пообщались с юными фигуристами.
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