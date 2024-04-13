Александр Галлямов: «С каждым годом приходится все больше следить за питанием. С чипсами и колой вы меня никогда не увидите»

Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, как следят за питанием.

«С каждым годом приходится все больше и больше следить за питанием и нужно понимать: если ты съел что-то из того, что не нужно, тебе это нужно компенсировать дополнительной нагрузкой», – сказал Галлямов.

«В детстве тебя обычно контролируют родители. Мама говорила мне: «Какие булки? Вот тебе каша». Но булочка то вкуснее. А сейчас родители уже не контролируют, приходится самим выбирать кашу, теперь ее в окно нельзя выбросить», – отметила Мишина.

На вопрос о чипсах, Галлямов ответил: «Нет-нет-нет, это смерть. С чипсами и колой вы меня никогда не увидите».

«Если увидите, сразу фотографируйте», – смеясь, добавила Мишина.