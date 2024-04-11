Железняков о том, что Мишина и Галлямов учат четверной выброс: «Если чувствуешь силы познавать что‑то новое, иди и познавай. Неважно, как это оценит публика»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Железняков поддержал желание Мишиной и Галлямова выучить четверной выброс.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов тренируют элемент в межсезонье.

 – Стоит ли изучать этот элемент ультра‑си, учитывая, что оценивается он невысоко, а риск высокий…

– Если чувствуешь в себе силы познавать что‑то новое, так иди и познавай. И неважно, как это оценит публика. В первую очередь ты делаешь это для себя,  – сказал хореограф Алексей Железняков.

В завершившемся сезоне Мишина и Галлямов победили на Спартакиаде и чемпионате России.

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3 комментария
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Я ,что то пропустил, с каких пор Железняков, стал штатным обзвонщиком?
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