Анастасия Мишина: «Москвина уверена в выборе по крайней мере одной программы, а вторую мы, наверное, еще обсудим»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Мишина и Галлямов высказалась о выборе музыки для программ следующего сезона.

«Мы уже начали работать над новыми заходами на элементы, есть некоторые наработки. Но нужно исходить из того, какие элементы мы хотим делать, при постановке уже будет видно», – сказал Александр Галлямов.

«Тамара Николаевна (Москвина) уверена в выборе по крайней мере одной программы, а вторую мы, наверное, еще обсудим. В любом случае мы всегда Тамаре Николаевне доверяем именно программы», – отметила Анастасия Мишина.

Галлямов рассказал, что они еще не отдыхали после завершения сезона.

«До следующего сезона время еще есть, но не стоит слишком расслабляться, потому что оно быстро может пролететь. Чтобы не стоять на месте, нужно работать и учить что-то новое», – добавил фигурист.

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3 комментария
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Ответ Lennuci
ТНМ уже знает ему ПП, и, сдается мне, спорить с ней бесполезно. Время вперед, ода Евросоюзу уже были, наверное будет ода ОИ.
Сочиняйте, сочиняйте, всё равно не угадаете. Резвитесь на здоровье!
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Ответ floret
Сочиняйте, сочиняйте, всё равно не угадаете. Резвитесь на здоровье!
Я и не собиралась угадывать. С чего резвиться-то? Тут плакать надо, что минимум oдна из программ будет нафталин по умолчанию. Хоть и качественный.
А давно хочется для них чего-то новенького. И я буду только рада за них, если не права.
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