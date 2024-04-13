Анастасия Мишина: «Москвина уверена в выборе по крайней мере одной программы, а вторую мы, наверное, еще обсудим»

Мишина и Галлямов высказалась о выборе музыки для программ следующего сезона.

«Мы уже начали работать над новыми заходами на элементы, есть некоторые наработки. Но нужно исходить из того, какие элементы мы хотим делать, при постановке уже будет видно», – сказал .

«Тамара Николаевна ( ) уверена в выборе по крайней мере одной программы, а вторую мы, наверное, еще обсудим. В любом случае мы всегда Тамаре Николаевне доверяем именно программы», – отметила .

Галлямов рассказал, что они еще не отдыхали после завершения сезона.

«До следующего сезона время еще есть, но не стоит слишком расслабляться, потому что оно быстро может пролететь. Чтобы не стоять на месте, нужно работать и учить что-то новое», – добавил фигурист.