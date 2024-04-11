Гончаренко о Мишиной и Галлямове: «Без риска движения вперед не бывает. Изучение четверного выброса Бойковой и Козловским подтолкнуло ребят»

Гончаренко объяснила решение Мишиной и Галлямова изучить четверной выброс.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов тренируют элемент в межсезонье.

«Нужно или нет осваивать четверной выброс, определяют сами ребята. Они уже достигли очень крутых высот. Они хотят двигаться вперед, чувствуют в себе силы, умения, возможности. Без риска движения вперед не бывает. Девочки же освоили уже четверные прыжки.

У Москвиной есть опыт в обучении таких элементов, они хотят двигаться вперед. Риск для них привычное дело, они в надежных руках, в руках суперпрофессионала. Безусловно, изучение четверного выброса главными конкурентами – Бойковой и Козловским – подтолкнуло ребят, они следят», - сказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.