Макар Игнатов: «Пробовал прыгать четверной аксель, интересные ощущения. Пока успешных попыток не было»

Макар Игнатов сообщил, что пытался исполнить четверной аксель.

«Я пробовал четверной аксель, интересные ощущения. Пока успешных попыток не было.

Будут – выложу. Думаю, еще буду пробовать его делать», – сказал фигурист.

Ранее на соревнованиях успешно исполнял четверной аксель только американец Илья Малинин. Россиянин Владислав Дикиджи показывал, как прыгает аксель на тренировке.