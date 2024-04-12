Макар Игнатов: «Пробовал прыгать четверной аксель, интересные ощущения. Пока успешных попыток не было»

Теги сборная России мужское катание Макар Игнатов Илья Малинин Владислав Дикиджи Фигурное катание

Макар Игнатов сообщил, что пытался исполнить четверной аксель.

«Я пробовал четверной аксель, интересные ощущения. Пока успешных попыток не было.

Будут – выложу. Думаю, еще буду пробовать его делать», – сказал фигурист. 

Ранее на соревнованиях успешно исполнял четверной аксель только американец Илья Малинин. Россиянин Владислав Дикиджи показывал, как прыгает аксель на тренировке. 

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2 комментария
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Раззадорил американец наших русских парней, вот почему я абсолютно против сальто.

Спровоцировать наших бесстрашных парней очень легко, для них это как красная тряпка перед глазами.

Макар абсолютно феноменальный парень — высокий, здоровый и в то же время первый наш одиночник, приземливший четыре четверных квадов в произвольной программе.
И в этом сезоне он снова вернул ту самую форму, повторив достижение.

Не нужен Макару аксель 4,5 — и так техническая оснащённость превосходная, Макару нужна стабильность и возможность выкатывать равномерно весь свой контент в произвольной программе, чтобы выдерживать темп и ритм программы.
Итак меняет коньки постоянно, а 4,5 это ещё большая нагрузка, ну, куда? Вес-то немаленький, Малинин много меньше — там 170, а здесь под 190 см! Только лишние травмы, а профит небольшой.
И никакого сальто, пожалуйста! Я буду в ужасе, если кто из группы наших высоких парней-одиночников пойдёт на сальто😱
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Ответ Лиза Михайлова
Раззадорил американец наших русских парней, вот почему я абсолютно против сальто. Спровоцировать наших бесстрашных парней очень легко, для них это как красная тряпка перед глазами. Макар абсолютно феноменальный парень — высокий, здоровый и в то же время первый наш одиночник, приземливший четыре четверных квадов в произвольной программе. И в этом сезоне он снова вернул ту самую форму, повторив достижение. Не нужен Макару аксель 4,5 — и так техническая оснащённость превосходная, Макару нужна стабильность и возможность выкатывать равномерно весь свой контент в произвольной программе, чтобы выдерживать темп и ритм программы. Итак меняет коньки постоянно, а 4,5 это ещё большая нагрузка, ну, куда? Вес-то немаленький, Малинин много меньше — там 170, а здесь под 190 см! Только лишние травмы, а профит небольшой. И никакого сальто, пожалуйста! Я буду в ужасе, если кто из группы наших высоких парней-одиночников пойдёт на сальто😱
Малинин не сегодня-завтра травмируется, и выбудет из игры. Он итак говорил, что думал ехать не ехать из-за травмы на ЧМ. Так что это всё недолговечно. Ещё немного попрыгает и доломается. Стратегия-то Сакамото иногда тоже приносит плоды, не нужно лишний раз дёргаться, и мимо по реке проплывёт твой конкурент, переоценивший возможности человеческого тела. Нужно делать ровно столько, сколько нужно для победы, как Аня Щербакова.
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