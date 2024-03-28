Владислав Дикиджи: «Думаю, четверной аксель Малинина пока лучше. Но я буду обязательно его догонять»

Владислав Дикиджи назвал американского фигуриста Илью Малинина гением.

– Чемпионат мира смотрел, впечатления невероятные. Это высший уровень, чтобы человек прыгал в произвольной программе шесть четверных и заканчивал каскадом ультра-си... Этот парень – гений. Талант, работа, гениальность.

– Но ты же его догонишь когда-нибудь.

– Если буду очень усердно работать, то в принципе да.

– Он похвалил твой [четверной] аксель, сказал, что он был легким.

– Было приятно увидеть такой позитив в его словах, правда.

– Можешь рассказать, как ты сделал свой аксель?

– Это было после Кубка Первого канала. Я полежал дома пару дней, мне Олег Станиславович (Татауров) дал отдохнуть. За это время я еще пару килограммов скинул.

Вышел на лед и почувствовал очень хорошее состояние ног, рук, всего тела. По сути первым моим делом был этот аксель.

Я сделал двойной разок, сделал тройной, немного перекрутил – и понял, что сейчас прыгну четверной. Поворачиваюсь к тренеру и говорю: «Я сейчас сделаю». И сделал.

– Чей аксель лучше, Малинина или Дикиджи?

– Думаю пока, что Малинина. Но я буду обязательно его догонять и, может быть, сделаю лучше! – сказал серебряный призер ЧР-2024.