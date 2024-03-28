Владислав Дикиджи: «Думаю, четверной аксель Малинина пока лучше. Но я буду обязательно его догонять»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России сборная США мужское катание Спорт-Экспресс Илья Малинин Владислав Дикиджи Фигурное катание

Владислав Дикиджи назвал американского фигуриста Илью Малинина гением.

– Чемпионат мира смотрел, впечатления невероятные. Это высший уровень, чтобы человек прыгал в произвольной программе шесть четверных и заканчивал каскадом ультра-си... Этот парень – гений. Талант, работа, гениальность.

– Но ты же его догонишь когда-нибудь.

– Если буду очень усердно работать, то в принципе да.

– Он похвалил твой [четверной] аксель, сказал, что он был легким.

– Было приятно увидеть такой позитив в его словах, правда.

– Можешь рассказать, как ты сделал свой аксель?

– Это было после Кубка Первого канала. Я полежал дома пару дней, мне Олег Станиславович (Татауров) дал отдохнуть. За это время я еще пару килограммов скинул.

Вышел на лед и почувствовал очень хорошее состояние ног, рук, всего тела. По сути первым моим делом был этот аксель.

Я сделал двойной разок, сделал тройной, немного перекрутил – и понял, что сейчас прыгну четверной. Поворачиваюсь к тренеру и говорю: «Я сейчас сделаю». И сделал.

– Чей аксель лучше, Малинина или Дикиджи?

– Думаю пока, что Малинина. Но я буду обязательно его догонять и, может быть, сделаю лучше! – сказал серебряный призер ЧР-2024. 

12 комментариев
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У Влада мощный ориентир. Пусть всё получится. Очень хочу, чтобы Илья и Влад встретились на турнирах и померялись квадами.
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-2
+23
Влад и Татауров очень импонируют. Владчестно оценивает свои возможности. Но работать над совершенством придется много. Илья на месте не стоит.
Удачи, побед,
+16
-2
+14
Какой замечательный ролик с Владом, очень приятный молодой человек!
Смотрела на него и улыбалась)
+15
-4
+11
Ответ Маргарита В Сафронова
У Влада мощный ориентир. Пусть всё получится. Очень хочу, чтобы Илья и Влад встретились на турнирах и померялись квадами.
О да, это было бы неплохо. 👍🙂
+9
-1
+8
Учитывая, сколько времени прошло с первой успешной попытки Влада и с первой попытки Ильи, неудивительно, что последний прыгает его лучше:))

Тем более, что, как верно заметили ниже, Илья его уже неоднократно на плюсы показывал на стартах.

Но я верю, что у Влада всё получится. Главное, чтобы без травм.
+8
-1
+7
Ответ Alex Taurus
Комментарий удален модератором
обожаю Коляду!
+3
0
+3
Прыгнет в следующем году в программе, будем говорить, он его прыгнул на тренировке только и все, что за разговоры. Сравнения вообще некорректны
+5
-3
+2
Догонять придется долго и с применением значительного старания. У Дикиджи была попытка с недокрутом. А Малинин может докручивать, да еще и прыгает со сложного захода. Тем более что Дикиджи пока на соревнованиях официально еще не прыгнул, тогда как у Малинина это уже вполне стабильный элемент
+8
-6
+2
Догонишь обязательно Влад можешь
+3
-1
+2
Ответ Маргарита В Сафронова
У Влада мощный ориентир. Пусть всё получится. Очень хочу, чтобы Илья и Влад встретились на турнирах и померялись квадами.
Комментарий удален модератором
Ответ Маргарита В Сафронова
обожаю Коляду!
Комментарий удален модератором
Ответ Alex Taurus
Комментарий удален модератором
девчонки любят талантливых
+2
-2
0
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