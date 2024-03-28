Дикиджи о пятерном прыжке: «Пока не успел попытаться его сделать – надо набрать форму, скинуть вес. Сейчас была подготовка к шоу»
Дикиджи оценил прошедший сезон, а также рассказал, пытался ли прыгнуть пятерной.
«Сезон в целом достаточно неплохой. На Кубке Первого канала короткая была лучшая из всех тех, что я катал по ходу сезона.
Фигуристы называют меня открытием года? Мне так не кажется, хотя... Если выбирать в этом сезоне, то, наверное, я, ладно, ха-ха. Я не говорю, что я лучший, просто этот сезон для меня получился своеобразным, возможно, я на чуть-чуть других обгоняю.
Я ничего сверхъестественного не делаю. Вот Малинин делает, да.
Готовлюсь ли к пятерному в связи со спором с Галлямовым? Пока не успел, к сожалению, попытаться его сделать, надо немного набрать форму, скинуть вес, а сейчас была постановка программ, подготовка к шоу Ильи Авербуха.
Сейчас можно потихоньку начинать идти к нему. На что спорили, не скажу», – сказал серебряный призер чемпионата России Владислав Дикиджи.
Илья Малинин: «Я видел четверной аксель Дикиджи. Радуюсь, когда у кого-то он получается, никакой ревности тут быть не может»
не включать их в программу
можно получить крайне тяжелую травму
Вот ради чего, хайпа? Лучше бы занялся хореографией и работой по владению коньком.
А вот 4А он прыгнул без всяких анонсов.
"Работой по владению коньком" - отличная идея.
Малинин - пример для всех остальных )))
4A, пятерной, рекордсмен и т.д. Дикий молодой, он хочет, чтобы его запомнили как спорсмен с уникальными способностями )))
"В прошлом сезоне Владислав Дикиджи выступал по юниорам, причём делал это не совсем удачно. Потенциал у воспитанника Олега Татаурова определённо был, но мешали периодические травмы. Видимо, перестройка тела влияла на прыжки, и Дикиджи нередко травмировался на тренировках. В начале 2023 года Влад снова получил повреждение, поэтому не смог поехать на Российско-китайские игры. На других турнирах его результаты были неутешительными, если речь идёт о главных стартах." (Чемпионат)
Марк скакал как не в себя сложнейшие прыжки, вкл. пятерной, и вот результат этого всего : спина болит, 10-11 место на ЧР, у него было снятие с чемпионата России-2023 в Красноярске.
"В ночь на 23 декабря стало известно, что чемпион России 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк снялся с произвольной программы из-за травмы спины."
Плюс факт, что он не не выдержал конкуренции ...
https://sport24.ru/figureskating/news-631944-kondratyuk-nad-shesternym-rabotayu-pyaternoy-uzhe-perestupil