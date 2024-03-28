Дикиджи о пятерном прыжке: «Пока не успел попытаться его сделать – надо набрать форму, скинуть вес. Сейчас была подготовка к шоу»

Теги сборная России мужское катание Александр Галлямов Илья Малинин Владислав Дикиджи Фигурное катание

Дикиджи оценил прошедший сезон, а также рассказал, пытался ли прыгнуть пятерной.

«Сезон в целом достаточно неплохой. На Кубке Первого канала короткая была лучшая из всех тех, что я катал по ходу сезона.

Фигуристы называют меня открытием года? Мне так не кажется, хотя... Если выбирать в этом сезоне, то, наверное, я, ладно, ха-ха. Я не говорю, что я лучший, просто этот сезон для меня получился своеобразным, возможно, я на чуть-чуть других обгоняю.

Я ничего сверхъестественного не делаю. Вот Малинин делает, да.

Готовлюсь ли к пятерному в связи со спором с Галлямовым? Пока не успел, к сожалению, попытаться его сделать, надо немного набрать форму, скинуть вес, а сейчас была постановка программ, подготовка к шоу Ильи Авербуха.

Сейчас можно потихоньку начинать идти к нему. На что спорили, не скажу», – сказал серебряный призер чемпионата России Владислав Дикиджи. 

Илья Малинин: «Я видел четверной аксель Дикиджи. Радуюсь, когда у кого-то он получается, никакой ревности тут быть не может»

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13 комментариев
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Ну, и с какой целью пытаться делать сложнейшие прыжки, если
не включать их в программу
можно получить крайне тяжелую травму

Вот ради чего, хайпа? Лучше бы занялся хореографией и работой по владению коньком.
+11
-1
+10
Ну его, этот спор...здоровее будет. Малинин медленно, но верно вышел в фавориты. Обыгрывать его сможет только фигурист с похожим контентом. Вот о чем Владу уже можно задумываться. Пусть Галлямов прыгает, раз очень хочет, нечего ему парней наших подбивать на самовыпиливание)
+8
0
+8
Один удачный сезон не показатель, примеров достаточно, посмотрим, что будет дальше, а то через чур много болтовни.
+7
-1
+6
Удачи Владиславу!
+5
0
+5
Ответ Gemma157
Ну сначала надо сделать, а потом говорить. А то звучит как оправдание. А если это будет пятерной как у Грассля, то и не надо вовсе)
Про пятерной Галлямов первый заикнулся так то. Владу не отмалчиваться же теперь.
А вот 4А он прыгнул без всяких анонсов.
+7
-2
+5
Ответ Екатерина Прекрасная
Ну, и с какой целью пытаться делать сложнейшие прыжки, если не включать их в программу можно получить крайне тяжелую травму Вот ради чего, хайпа? Лучше бы занялся хореографией и работой по владению коньком.
+++++
"Работой по владению коньком" - отличная идея.
Малинин - пример для всех остальных )))
4A, пятерной, рекордсмен и т.д. Дикий молодой, он хочет, чтобы его запомнили как спорсмен с уникальными способностями )))
+4
0
+4
Галямов видно взял Влада на слабо с пятерным прыжком, да ещё и со сроком определились. Всё это может быть чревато для Влада в плане травмы. Пусть всё обойдётся, а ему есть над чем работать, кроме усложнения прыжкового контента.
+2
0
+2
Ответ Саня Наз
Один удачный сезон не показатель, примеров достаточно, посмотрим, что будет дальше, а то через чур много болтовни.
+++++ "Один удачный сезон не показатель"
"В прошлом сезоне Владислав Дикиджи выступал по юниорам, причём делал это не совсем удачно. Потенциал у воспитанника Олега Татаурова определённо был, но мешали периодические травмы. Видимо, перестройка тела влияла на прыжки, и Дикиджи нередко травмировался на тренировках. В начале 2023 года Влад снова получил повреждение, поэтому не смог поехать на Российско-китайские игры. На других турнирах его результаты были неутешительными, если речь идёт о главных стартах." (Чемпионат)

Марк скакал как не в себя сложнейшие прыжки, вкл. пятерной, и вот результат этого всего : спина болит, 10-11 место на ЧР, у него было снятие с чемпионата России-2023 в Красноярске.
"В ночь на 23 декабря стало известно, что чемпион России 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк снялся с произвольной программы из-за травмы спины."
Плюс факт, что он не не выдержал конкуренции ...

https://sport24.ru/figureskating/news-631944-kondratyuk-nad-shesternym-rabotayu-pyaternoy-uzhe-perestupil
+2
0
+2
Ответ Екатерина Прекрасная
Ну, и с какой целью пытаться делать сложнейшие прыжки, если не включать их в программу можно получить крайне тяжелую травму Вот ради чего, хайпа? Лучше бы занялся хореографией и работой по владению коньком.
С целью стать первым в мире исполнившим пятерной. Вполне приличный хайп. Но риск травмы высокий, да.
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Ответ Lyudmila Georgieva
+++++ "Работой по владению коньком" - отличная идея. Малинин - пример для всех остальных ))) 4A, пятерной, рекордсмен и т.д. Дикий молодой, он хочет, чтобы его запомнили как спорсмен с уникальными способностями )))
Так подготовился к шоу, что выдал валидольный прокат старой КП. Много говорит...
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Ответ Lyudmila Georgieva
+++++ "Один удачный сезон не показатель" "В прошлом сезоне Владислав Дикиджи выступал по юниорам, причём делал это не совсем удачно. Потенциал у воспитанника Олега Татаурова определённо был, но мешали периодические травмы. Видимо, перестройка тела влияла на прыжки, и Дикиджи нередко травмировался на тренировках. В начале 2023 года Влад снова получил повреждение, поэтому не смог поехать на Российско-китайские игры. На других турнирах его результаты были неутешительными, если речь идёт о главных стартах." (Чемпионат) Марк скакал как не в себя сложнейшие прыжки, вкл. пятерной, и вот результат этого всего : спина болит, 10-11 место на ЧР, у него было снятие с чемпионата России-2023 в Красноярске. "В ночь на 23 декабря стало известно, что чемпион России 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк снялся с произвольной программы из-за травмы спины." Плюс факт, что он не не выдержал конкуренции ... https://sport24.ru/figureskating/news-631944-kondratyuk-nad-shesternym-rabotayu-pyaternoy-uzhe-perestupil
А в сезонах 20/21 и 21/22 Владислав Дикиджи выступал по юниорам очень удачно. Золото на финалах Кубка России.
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