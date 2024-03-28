Дикиджи о пятерном прыжке: «Пока не успел попытаться его сделать – надо набрать форму, скинуть вес. Сейчас была подготовка к шоу»

Дикиджи оценил прошедший сезон, а также рассказал, пытался ли прыгнуть пятерной.

«Сезон в целом достаточно неплохой. На Кубке Первого канала короткая была лучшая из всех тех, что я катал по ходу сезона.

Фигуристы называют меня открытием года? Мне так не кажется, хотя... Если выбирать в этом сезоне, то, наверное, я, ладно, ха-ха. Я не говорю, что я лучший, просто этот сезон для меня получился своеобразным, возможно, я на чуть-чуть других обгоняю.

Я ничего сверхъестественного не делаю. Вот Малинин делает, да.

Готовлюсь ли к пятерному в связи со спором с Галлямовым? Пока не успел, к сожалению, попытаться его сделать, надо немного набрать форму, скинуть вес, а сейчас была постановка программ, подготовка к шоу Ильи Авербуха.

Сейчас можно потихоньку начинать идти к нему. На что спорили, не скажу», – сказал серебряный призер чемпионата России Владислав Дикиджи.

Илья Малинин: «Я видел четверной аксель Дикиджи. Радуюсь, когда у кого-то он получается, никакой ревности тут быть не может»