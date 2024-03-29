Ягудин о Малинине: «Мы восхищались Ченом, но это следующая ступень развития на пути туда, где нет границ»

Алексей Ягудин высказался о выступлении Ильи Малинина на чемпионате мира.

19-летний американец на турнире выиграл золото, исполнив шесть четверных в произвольной программе, в том числе и четверной аксель.

«Это другая планета, он сверхчеловек. Есть семь чудес света, это восьмое. Он не человек! Я хоть и атеист, но он какое-то божество. Я такого не помню.

Понятно, что мы все равно идем по восходящей, но я не понимаю, как он это делает. Причем видно, что у него еще есть запас.

Мы восхищались Нэйтаном Ченом и продолжаем восхищаться, но это следующая ступень развития на пути туда, где нет границ.

И мне очень приятно, что показал нам свой четверной аксель. У нас все-таки есть очень крутой парень, хоть и со второй оценкой пока немного не лады.

Мы с ним имели беседу на Кубке Первого канала, я ему посоветовал кое-какие вещи, в каком направлении попробовать поработать», — сказал .

Лучший прокат в истории фигурки! Илья Малинин и правда бог квадов