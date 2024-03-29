Ягудин о Малинине: «Мы восхищались Ченом, но это следующая ступень развития на пути туда, где нет границ»
Алексей Ягудин высказался о выступлении Ильи Малинина на чемпионате мира.
19-летний американец на турнире выиграл золото, исполнив шесть четверных в произвольной программе, в том числе и четверной аксель.
«Это другая планета, он сверхчеловек. Есть семь чудес света, это восьмое. Он не человек! Я хоть и атеист, но он какое-то божество. Я такого не помню.
Понятно, что мы все равно идем по восходящей, но я не понимаю, как он это делает. Причем видно, что у него еще есть запас.
Мы восхищались Нэйтаном Ченом и продолжаем восхищаться, но это следующая ступень развития на пути туда, где нет границ.
И мне очень приятно, что Владислав Дикиджи показал нам свой четверной аксель. У нас все-таки есть очень крутой парень, хоть и со второй оценкой пока немного не лады.
Мы с ним имели беседу на Кубке Первого канала, я ему посоветовал кое-какие вещи, в каком направлении попробовать поработать», — сказал Ягудин.
Лучший прокат в истории фигурки! Илья Малинин и правда бог квадов
У него все эпитеты и комплименты не меняются, меняется только фигурист)
по факту и по происходящему на льду, у Малинина с этим всё ещё куда хуже, но за техническую сложность прыжков, ему подтягивают всё остальное что у него конкретно проседает