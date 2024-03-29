Ягудин о Малинине: «Мы восхищались Ченом, но это следующая ступень развития на пути туда, где нет границ»

Теги Алексей Ягудин чемпионат мира по фигурному катанию сборная России сборная США мужское катание Нэтан Чен Спорт-Экспресс Илья Малинин Владислав Дикиджи Фигурное катание

Алексей Ягудин высказался о выступлении Ильи Малинина на чемпионате мира.

19-летний американец на турнире выиграл золото, исполнив шесть четверных в произвольной программе, в том числе и четверной аксель.

«Это другая планета, он сверхчеловек. Есть семь чудес света, это восьмое. Он не человек! Я хоть и атеист, но он какое-то божество. Я такого не помню.

Понятно, что мы все равно идем по восходящей, но я не понимаю, как он это делает. Причем видно, что у него еще есть запас.

Мы восхищались Нэйтаном Ченом и продолжаем восхищаться, но это следующая ступень развития на пути туда, где нет границ.

И мне очень приятно, что Владислав Дикиджи показал нам свой четверной аксель. У нас все-таки есть очень крутой парень, хоть и со второй оценкой пока немного не лады.

Мы с ним имели беседу на Кубке Первого канала, я ему посоветовал кое-какие вещи, в каком направлении попробовать поработать», — сказал Ягудин.

Лучший прокат в истории фигурки! Илья Малинин и правда бог квадов

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13 комментариев
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В фигурке я ноль, но читал, как быдлячил Ягудин с болельщиком в соц.сетях, ещё и женщину непотребно обозвал... Редиска в общем. Извиняюсь за оффтоп.
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+17
Какой-то Ягудин политеист - сначала у него Ханю был божеством, потом Чен, теперь вот Илья)))) Не стоит никого обожествлять - тем более декларированному атеисту)
+10
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+8
Дамы и господа, перед вами "подхалим обыкновенный")
У него все эпитеты и комплименты не меняются, меняется только фигурист)
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Малинин там развлекается, 4Lz+4Lo на тренировке прыгает.
+6
-1
+5
Не надо никого обожествлять. Боги на небесах. Илья потрясающего таланта фигурист. Уникум.
+6
-2
+4
Ответ Марта_М
Малинин там развлекается, 4Lz+4Lo на тренировке прыгает.
Это просто космос! Думала, что после Нейтона Чена лет 20 не увидим ничего выдающегося, а тут такое!!! И какой прогресс в презентации! Восхищение тренерам и Илье!
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Ответ Tzaichiha
Это здесь к чему?
Новость про Ягудина. Не благодарите
+2
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+2
Ответ Леличек
Какой-то Ягудин политеист - сначала у него Ханю был божеством, потом Чен, теперь вот Илья)))) Не стоит никого обожествлять - тем более декларированному атеисту)
Он сначала Ханью обзывал,фамилию извращал,это потом похвалил
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Ответ Irina037
Он сначала Ханью обзывал,фамилию извращал,это потом похвалил
Он же воспитанник ТАТ.
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Вот так бывает. Два скромных тренера, вырастили чудо.
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Для божества он как-то не очень компонентно катается. Да и проги очень проходные. А так да, прыгун феноменальный
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"со второй оценкой пока немного не лады"

по факту и по происходящему на льду, у Малинина с этим всё ещё куда хуже, но за техническую сложность прыжков, ему подтягивают всё остальное что у него конкретно проседает
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