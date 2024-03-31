«Оказывается, Хемингуэй написал свою великую книгу, когда в Париже не было мэрии. Все были рады». Галлямов пошутил о словах Идальго

Теги Олимпийская сборная России фото Париж-2024 Александр Галлямов Анн Идальго Фигурное катание

Александр Галлямов иронично отреагировал на слова мэра Парижа о россиянах.

Ранее мэр французской столицы Анн Идальго в ходе поездки в Киев заявила, что атлетам России и Беларуси не будут рады на Олимпиаде-2024. Сейчас спортсмены из обеих стран допущены до участия в нейтральном статусе.

«Оказывается, что великий Эрнест написал свою великую книгу в период, когда в Париже не было мэрии. Все были рады», – написал чемпион мира в парном катании Галлямов, показав обложку книги Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», где писатель рассказывает о своей жизни в Париже.

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52 комментария
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Проблема социальных сетей: человек пишет для аудитории своего канала, а пресса разносит его слова по другим сайтам и возникает ощущение того, что человек "пиарится". Это уже стало серьезной проблемой. Новостные агрегаторы нуждаются в постоянном подбрасывании свежих событий и за отсутствием таковых в качестве новостей идут реплики разных людей, обнародованные ими в своих соцсетях.
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+32
Ответ Железная Леди
Теперь все любители ФК знают, что Галлямов читает.
Теперь все знают, что рядом с Галлямовым есть человек, который подсказывает, что и когда писать, пиар менеджер, вероятно. Когда он был обычным фигуристом, то и текстов подобных не было.
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Ответ Адриана
Слишком много Галямова...ни о чём.
в смысле слишком много?))
человек пишет в своем личном блоге столько, сколько считает нужным.
не хотите - не читайте.
и уж тем более не комментируйте те посты, которые контентщики спортса зачем-то решили сюда притащить.
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+16
Галлямов не пропускает ни одного события, всюду пытается вставить свои 5 копеек, но в действиях его ни намека на остроумие. Пожалуй, все эти потуги это просто попытки привлечь к себе внимание
+28
-16
+12
Ответ Большое Путешествие Рузика
Саша, пиши попроще. А то половина твоих подписчиков, боюсь, не понимают, о чëм ты.
Может ещё проще - Саша, не пиши.
+20
-10
+10
Парижанин - Галямову: Я могу выйти на площадь и сказать, что мэр - дурак! И мне ничего не будет.
Галямов - парижанину: Я тоже могу выйти на площадь и сказать, что твой мэр - дурак! И мне ничего не будет!
+16
-6
+10
В Париже реально было лучше ДО Идальго. Она просто уничтожила то, что еще более ли менее осталось от этого удивительного города в 2000-ных.
+17
-7
+10
Пошутит ли Галямов о мэрии Москвы?
+14
-6
+8
Однажды Александр Галлямов поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он написал: "Продаётся пара футляров для олимпийских медалей, не были в использовании" и выиграл спор.
+13
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+7
Ответ katyanola
Теперь все знают, что рядом с Галлямовым есть человек, который подсказывает, что и когда писать, пиар менеджер, вероятно. Когда он был обычным фигуристом, то и текстов подобных не было.
Пусть прочтет " По ком звонят колокола" и " Прощай оружие". для парня это важнее.
+12
-5
+7
Я лично не знаю, что конкретно хотел сказать Александр, могу отвечать только за себя. Есть много людей, для которых Париж чуть ли не обязательный ежегодный пункт путешествий. Я был там четыре раза. Первый в 2005, с друзьями прилетели отметить др подруги, которая там работала. Тогда мне было в новинку все, от чернокожих, преследующих тебя с их розами/сумками/сувенирами у Эйфелевой башни (в Риме с розами на Испанской лестнице было аналогично) и очаровательной дамы сильно в возрасте с собакой, сигаретой и бокалом вина на летней террасе кафе. Я был счастлив всему. Последний раз был в 2020. И там я уже не чувствовал ничего похожего, проходя вечером с друзьями по улочке напротив Мулен Руж, мы ощущали себя бледнолицыми травоядными и ускоряли шаг. Настолько сигнал небезопасности срабатывал. И это говорю я, уроженец Питера, где инфраструктура деградирует со страшной силой, но такого сильного и тревожного ощущения у меня лично здесь нет, будь то мэр или не мэр.
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+7
Ответ Gemma157
Галлямов не пропускает ни одного события, всюду пытается вставить свои 5 копеек, но в действиях его ни намека на остроумие. Пожалуй, все эти потуги это просто попытки привлечь к себе внимание
Кого же это мне напоминает?...
+8
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+6
Ответ zakales
Я лично не знаю, что конкретно хотел сказать Александр, могу отвечать только за себя. Есть много людей, для которых Париж чуть ли не обязательный ежегодный пункт путешествий. Я был там четыре раза. Первый в 2005, с друзьями прилетели отметить др подруги, которая там работала. Тогда мне было в новинку все, от чернокожих, преследующих тебя с их розами/сумками/сувенирами у Эйфелевой башни (в Риме с розами на Испанской лестнице было аналогично) и очаровательной дамы сильно в возрасте с собакой, сигаретой и бокалом вина на летней террасе кафе. Я был счастлив всему. Последний раз был в 2020. И там я уже не чувствовал ничего похожего, проходя вечером с друзьями по улочке напротив Мулен Руж, мы ощущали себя бледнолицыми травоядными и ускоряли шаг. Настолько сигнал небезопасности срабатывал. И это говорю я, уроженец Питера, где инфраструктура деградирует со страшной силой, но такого сильного и тревожного ощущения у меня лично здесь нет, будь то мэр или не мэр.
Да, за последние лет 10 в Париже реально произошёл скачок от «ах, цитадель романтики, запах круассанов и Шанель» до «держи сумку крепче и ускорь шаг в этом филиале Анголы»🤓
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+5
Ответ steelhard
Кого же это мне напоминает?...
В воздухе отчётливо послышалась московская дикция, шелест страниц журнала Maxim пощекотал слух и донёсся лёгкий аромат шаурмы…
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+5
Ответ Дарина Морозова
В Париже реально было лучше ДО Идальго. Она просто уничтожила то, что еще более ли менее осталось от этого удивительного города в 2000-ных.
А можно поконкретнее? Что такого хорошего в Париже уничтожила Идальго? Запретила есть улиток и лягух?
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+4
Ответ Viks
Я первый раз был в Париже в 1994 и шёл ночью с Мон Мартра до центра один... Потом бывал не один раз. Парижа больше НЕТ. Сейчас не поеду даже забесплатно.
Ну и зря...Париж и сейчас один из самых красивых городов мира, просто каждый видит то, что может. Была год назад и получила огромное удовольствие, как и раньше.
+6
-2
+4
Ответ zakales
Я лично не знаю, что конкретно хотел сказать Александр, могу отвечать только за себя. Есть много людей, для которых Париж чуть ли не обязательный ежегодный пункт путешествий. Я был там четыре раза. Первый в 2005, с друзьями прилетели отметить др подруги, которая там работала. Тогда мне было в новинку все, от чернокожих, преследующих тебя с их розами/сумками/сувенирами у Эйфелевой башни (в Риме с розами на Испанской лестнице было аналогично) и очаровательной дамы сильно в возрасте с собакой, сигаретой и бокалом вина на летней террасе кафе. Я был счастлив всему. Последний раз был в 2020. И там я уже не чувствовал ничего похожего, проходя вечером с друзьями по улочке напротив Мулен Руж, мы ощущали себя бледнолицыми травоядными и ускоряли шаг. Настолько сигнал небезопасности срабатывал. И это говорю я, уроженец Питера, где инфраструктура деградирует со страшной силой, но такого сильного и тревожного ощущения у меня лично здесь нет, будь то мэр или не мэр.
Я первый раз был в Париже в 1994 и шёл ночью с Мон Мартра до центра один... Потом бывал не один раз. Парижа больше НЕТ. Сейчас не поеду даже забесплатно.
+7
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+4
Ответ Katerina Sunny
Галлямов уже не знает, как к себе привлечь внимание в межсезонье.
У него неплохо получается) А вообще, это для его подписчиков было. То, что посты Александра тиражируют - не от него зависит.
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+3
Неудачная шутка.
ИМХО.
+13
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А ещё старик Хэм нравился Л.И.Брежневу, так как писал о партийной работе в романе "Обком звонит в колокол".
+6
-3
+3
Галлямов уже не знает, как к себе привлечь внимание в межсезонье.
+20
-18
+2
Саша, пиши попроще. А то половина твоих подписчиков, боюсь, не понимают, о чëм ты.
+6
-4
+2
Ответ Виктория Обер
Он иронизирует над теми и троллит только тех, кто вообще не виноват, что он сидит в углу у па-ши.
Если эта мадам "вообще не виновата", то может быть ей стоило просто промолчать, а не выдавать странных изречений, противоречащих решениям МОК? Вот уж её дело точно "сидеть в углу у па-ши".
+11
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+2
Ответ Katerina Sunny
Галлямов уже не знает, как к себе привлечь внимание в межсезонье.
Он очень сильно старается.
+2
-1
+1
Ответ Ezhevika33
А что плохого лично французам и Парижу сделали российские и белорусские спортсмены. И особо одарённые ещё верят, что если бы не начались определённые события, российским спортсменам якобы были бы рады на западе. Ну-ну...
👏👏👏
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Да и Ремарка заодно не помешает.
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Ответ Maturmalai
А можно поконкретнее? Что такого хорошего в Париже уничтожила Идальго? Запретила есть улиток и лягух?
Интернет вам в помощь. А если кратко: сокращают количество классов в школах, вырубаю деревья/скверы/парки и бетонируют все вокруг, передвигаться по городу - это просто кошмар, дороги и тротуары в ужасном состоянии (мэрия Парижа при Идальго сняла с себя ответственность за их ремонт), огромные проблемы с уборкой мусора (тут правда, Мэрия Парижа сократила вдвое расходы на уборку мусора, но это привело к нехорошим последствиям), при этом, расходы Мэрии колоссальные, не понятно, куда тратятся средства. Вы, видимо, никогда в Париже не жили... RER чего только стоит...
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Ответ Maturmalai
Нет, в Париже не жил. Интернет помог узнать, что RER построили задолго до Идальго. Eще помог узнать, что мусор в Париже не убирали во время забастовок мусорщиков в рамках протеста против пенсионной реформы, которых Идальго отказалась принудительно возвращать к работе. Насчет дорог, да, подобно московскому Собянину объявила войну автомобилям и стала внедрять заужайзинг и велосипедайзинг. Что, впрочем, в более мягком климате Парижа имеет хоть какой-то смысл, в отличие от Москвы. Вы точно больше ничего не передергиваете?
Искренне желаю вам переселиться в Париж из ненавистной вам Москвы)))
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Ответ Viks
Парижанин - Галямову: Я могу выйти на площадь и сказать, что мэр - дурак! И мне ничего не будет. Галямов - парижанину: Я тоже могу выйти на площадь и сказать, что твой мэр - дурак! И мне ничего не будет!
Вот-вот. Просто и наглядно.
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Ответ LSV
Вы про мадам Идальго? Да там и души-то нет...
нет ,не про мадам,про бойкого татарского мальчика с "душой" взятой напрокат в миде рф
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