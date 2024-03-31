«Оказывается, Хемингуэй написал свою великую книгу, когда в Париже не было мэрии. Все были рады». Галлямов пошутил о словах Идальго
Александр Галлямов иронично отреагировал на слова мэра Парижа о россиянах.
Ранее мэр французской столицы Анн Идальго в ходе поездки в Киев заявила, что атлетам России и Беларуси не будут рады на Олимпиаде-2024. Сейчас спортсмены из обеих стран допущены до участия в нейтральном статусе.
«Оказывается, что великий Эрнест написал свою великую книгу в период, когда в Париже не было мэрии. Все были рады», – написал чемпион мира в парном катании Галлямов, показав обложку книги Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», где писатель рассказывает о своей жизни в Париже.
человек пишет в своем личном блоге столько, сколько считает нужным.
не хотите - не читайте.
и уж тем более не комментируйте те посты, которые контентщики спортса зачем-то решили сюда притащить.
Галямов - парижанину: Я тоже могу выйти на площадь и сказать, что твой мэр - дурак! И мне ничего не будет!
ИМХО.