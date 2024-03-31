«Оказывается, Хемингуэй написал свою великую книгу, когда в Париже не было мэрии. Все были рады». Галлямов пошутил о словах Идальго

Александр Галлямов иронично отреагировал на слова мэра Парижа о россиянах.

Ранее мэр французской столицы Анн Идальго в ходе поездки в Киев заявила, что атлетам России и Беларуси не будут рады на Олимпиаде-2024. Сейчас спортсмены из обеих стран допущены до участия в нейтральном статусе.

«Оказывается, что великий Эрнест написал свою великую книгу в период, когда в Париже не было мэрии. Все были рады», – написал чемпион мира в парном катании Галлямов, показав обложку книги Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», где писатель рассказывает о своей жизни в Париже.