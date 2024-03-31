Депутат Свищев о словах мэра Парижа про россиян на ОИ-2024: «Нужно принять жесткие меры к НОК Франции и оргкомитету Игр за подобные высказывания»

Депутат Свищев призвал МОК ввести санкции к оргкомитету Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что атлетам России и Беларуси не будут рады на этих соревнованиях. Сейчас спортсмены из обеих стран допущены до участия в нейтральном статусе.

«Зачем Международный олимпийский комитет (МОК) дает право проводить Олимпиаду стране, которая кому-то рада, а кому-то – нет? Нужно принять жесткие меры к НОК Франции и оргкомитету Игр за подобные высказывания.

И в будущем МОК должен понимать, что совершает ошибки, и требовать от организаторов гарантий, что всем спортсменам, вне зависимости от национальности, будут рады в местах проведения Игр», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.