Депутат Свищев о словах мэра Парижа про россиян на ОИ-2024: «Нужно принять жесткие меры к НОК Франции и оргкомитету Игр за подобные высказывания»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Свищев Париж-2024 НОК Франции Анн Идальго Легкая атлетика

Депутат Свищев призвал МОК ввести санкции к оргкомитету Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что атлетам России и Беларуси не будут рады на этих соревнованиях. Сейчас спортсмены из обеих стран допущены до участия в нейтральном статусе.

«Зачем Международный олимпийский комитет (МОК) дает право проводить Олимпиаду стране, которая кому-то рада, а кому-то – нет? Нужно принять жесткие меры к НОК Франции и оргкомитету Игр за подобные высказывания.

И в будущем МОК должен понимать, что совершает ошибки, и требовать от организаторов гарантий, что всем спортсменам, вне зависимости от национальности, будут рады в местах проведения Игр», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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31 комментарий
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«Нужно принять жесткие меры к НОК Франции" --- Дуб, какое отношение НОК имеет к мэру Парижа?
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Ответ Potapson
Зато в Париже всегда рады эмигрантам, поэтому этот город уже и изменился до неузнаваемости
Не то что Москва)
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"Нужно принять жесткие меры к НОК Франции и оргкомитету Игр" -
Нужно? ну, прими, попробуй :)
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И ещё туфлёй постучать по трибуне, ага.
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Ответ andyon
Комментарий удален пользователем
Исходный комментарий был ироническим.
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Слова мэра Парижа не частное мнение, они отражают точку зрения французского президента, а значит и официальную позицию Франции. У них же вертикаль власти. Есть Макрон -- есть Франция, нет Макрона -- нет Франции.
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Даже смешно думать что Бах как то отреагирует на слова мэра Парижа.
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«Зачем Международный олимпийский комитет (МОК) дает право проводить Олимпиаду стране, которая кому-то рада --- МОК даёт олимпиаду стране за 8 лет до олимпиады. Этого не знает председатель комитета по спорту?
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"требовать от организаторов гарантий, что всем спортсменам будут рады" --- Насильно мил не будешь. Свищев плохо соображает?
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Ответ Анюточка Колыханова
Какие например?
Никаких, кроме словоблудия.
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Ответ Potapson
Зато в Париже всегда рады эмигрантам, поэтому этот город уже и изменился до неузнаваемости
Че, серьезно?
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Ответ Viks
«Нужно принять жесткие меры к НОК Франции" --- Дуб, какое отношение НОК имеет к мэру Парижа?
Анн Идальго входит в состав оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже.
+1
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Ответ Валерий З.
Анн Идальго входит в состав оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже.
А не в НОК Франции? Я ведь про НОК спросил - Свищев же НОК хочет наказать
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Ответ Viks
А не в НОК Франции? Я ведь про НОК спросил - Свищев же НОК хочет наказать
«к НОК Франции и оргкомитету Игр»
+1
-1
0
Ответ Viks
"требовать от организаторов гарантий, что всем спортсменам будут рады" --- Насильно мил не будешь. Свищев плохо соображает?
Дядя Петя, это ты?
+2
-2
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Ответ Viks
"требовать от организаторов гарантий, что всем спортсменам будут рады" --- Насильно мил не будешь. Свищев плохо соображает?
Девиз Игр — «Игры, открытые для всех»
+1
-1
0
Ответ goodloser
Слова мэра Парижа не частное мнение, они отражают точку зрения французского президента, а значит и официальную позицию Франции. У них же вертикаль власти. Есть Макрон -- есть Франция, нет Макрона -- нет Франции.
Комментарий удален пользователем
если в МОК объявили, что нейтральным спортсменам из России запрещено приходить на открытие и идти рядом с другими нейтральными спортсменами, хоть они и нейтральные, то это уже напоминает как неграм было запрещено ездить вместе с белыми
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