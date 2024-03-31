Светлана Журова: «Мэр Парижа просто подставила МОК. Хотя французы могут не пустить наших спортсменов даже при наличии всех допусков»
Светлана Журова считает, что мэр Парижа «подставила МОК» словами про россиян.
Ранее мэр французской столицы Анн Идальго в ходе поездки в Киев заявила, что атлетам России и Беларуси не будут рады на Олимпиаде-2024. Сейчас спортсмены из обеих стран допущены до участия в нейтральном статусе.
«Хочет, видимо, чтобы вообще ни один россиянин не приехал в Париж. Такими заявлениями она просто подставила Международный олимпийский комитет (МОК), который только-только заявил об отсутствии бойкота.
Хотя французы могут просто наших спортсменов в страну не пустить даже при наличии всех допусков и документов. Это вообще обычное дело», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
МОК наплевать на мэра Парижа.
Конфликта точно нет :)