Светлана Журова: «Мэр Парижа просто подставила МОК. Хотя французы могут не пустить наших спортсменов даже при наличии всех допусков»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 ТАСС Анн Идальго Легкая атлетика

Светлана Журова считает, что мэр Парижа «подставила МОК» словами про россиян.

Ранее мэр французской столицы Анн Идальго в ходе поездки в Киев заявила, что атлетам России и Беларуси не будут рады на Олимпиаде-2024. Сейчас спортсмены из обеих стран допущены до участия в нейтральном статусе.

«Хочет, видимо, чтобы вообще ни один россиянин не приехал в Париж. Такими заявлениями она просто подставила Международный олимпийский комитет (МОК), который только-только заявил об отсутствии бойкота.

Хотя французы могут просто наших спортсменов в страну не пустить даже при наличии всех допусков и документов. Это вообще обычное дело», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

18 комментариев
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Мэру Парижа наплевать на МОК.
МОК наплевать на мэра Парижа.
Конфликта точно нет :)
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Хотя французы могут просто наших спортсменов в страну не пустить" --- Могут. Это их страна.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Мэру Парижа наплевать на МОК. МОК наплевать на мэра Парижа. Конфликта точно нет :)
Так и есть: в "цивилизованном" мире всем наплевать друг на друга, каждый решаем свои интимные проблемы.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Мэру Парижа наплевать на МОК. МОК наплевать на мэра Парижа. Конфликта точно нет :)
Она политик, Бабах сам признался, что допуск наших спортсменов лежит в политической плоскости. Вуаля. Причем она не говорила о не допуске конкретно, завуалировала под не рады, что, в принципе, одно и тоже.
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Ответ Otto Kretschmer
Я вообще не понимаю что тут обсуждать, подняли пошлины на французскую продукцию, и цены на минеральные удобрения в два раза, и вот за каждое такое высказывание.
ИдиЁты, путающие политику с экономикой, быстро ощущают на своём кошельке, ЕС не даст соврать.
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Собаки лают, а караван принял решение никуда не идти.
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это не наши спортсмены . они нейтральные и сами по себе . учи матчасть.
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Ответ Viks
Хотя французы могут просто наших спортсменов в страну не пустить" --- Могут. Это их страна.
Скорее это уже страна африканских племен)
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Ответ Viks
Хотя французы могут просто наших спортсменов в страну не пустить" --- Могут. Это их страна.
Ей наверное за падение Парижа в 1814 году до сих пор обидно.
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Ответ Андрей Макаров
Скорее это уже страна африканских племен)
Да, фактически. Но власть пока в руках французов.
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Ответ Олег Кузнецов
Ей наверное за падение Парижа в 1814 году до сих пор обидно.
Вряд ли. Эти люди обычно говорят то, что нравится их избирателям.
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Ответ Чёрный тюльпан
Мэр Парижа не имеет полномочий на то, чтобы не пускать в страну граждан РФ или любого другого государства, спортсмены здесь не исключение. Этим занимается отдельное ведомство при правительстве. Вот такие законодатели сидят у нас в Думе, не зная даже банальных вещей на примере собственной страны.
Журова, конечно, тупая, но в этот раз она не говорила, что мэр не пустит. "Французы не пустят" - сказала она, министр МВД - француз, это его полномочия.
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