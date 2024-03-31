Вера Базарова: «Галлямов неплохо работает с медиа, возможно, в будущем будет подаваться куда-то в политику»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Елена Бережная Антон Сихарулидзе Вера Базарова Олимпиада-2022 пары Политика Александр Галлямов Фигурное катание

Вера Базарова считает, что фигурист Александр Галлямов может податься в политику.

«MVP сезона для меня – это Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Знаю, что у них после Олимпиады, как у многих спортсменов, был спад, который они преодолели и выиграли в этом сезоне все старты с прокатами, близкими к идеальным. При этом они себя проявляют и с какой-то медийной стороны, интересной подачей.

Для меня раньше эталоном пары были Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, сейчас – Мишина и Галлямов. С ребятами не особо знакома, но поздравляла их в соцсетях. Дело даже не во внешней конкуренции, Мишина и Галлямов делали все настолько идеально, безупречно и уверенно, что не было к ним никаких вопросов.

Галлямов, кстати, неплохо работает с медиа, возможно, в будущем будет подаваться куда-то в политику. Многие спортсмены потом идут в политику», – сказала трехкратный призер чемпионатов Европы в парном катании Вера Базарова.

Мишина и Галлямов – чемпионы мира 2021 года. В сезоне-2023/24 они победили на чемпионате России и Спартакиаде.

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17 комментариев
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Неожиданный ход мыслей, если записываешь смешные видосики, прямой путь в депутаты, тогда таких политиков, у нас в стране, вагон и маленькая тележка.
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Учитывая, что Галлямов буквально из кожи вон лезет, чтобы его в соцсетях хоть как-то заметили, 36 тыс подписчиков в инсте и 11 тыс в телеге - так себе результат. Даже близко на "неплохо" не тянет. Для сравнения, у Даши Усачевой 67 и 9 тыс соответственно, при том, что она давно не соревнуется, титулы не выигрывала и хайпожорством не занимается.
В политике Галлямову делать совершенно нечего. Для того, чтобы держать образ публичного клоуна, нужно быть умным, как Жириновский, а воспринимать его всерьёз никто не будет. Я скорее поверю, что будущее в политике ждёт Козловского
+19
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+13
вера базарова,
не кладите трубку - ваше мнение важно для нас!)
+9
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+8
В думу нужны люди других профессий, там со спортсменами давно перебор
+7
0
+7
Заменит Марию Захарову на её посту.
+5
-2
+3
Галлямов? В политику? Если так, то мне боязно за будущее моих детей. А вообще это какой-то идиотизм.
+4
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т.е. для политика главное - умелая работа с медиа?)))
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Ответ Viks
У него фамилиия Галлямов.
"Мало ли в Бразилии донов Педров, и не сосчитаешь ")))

К вопросу о татарской фамилии)
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У Базаровой представление о политике по активности в соцсетях. Там многие, кто умом не блещет, но ушлые и предприимчивые и делают деньги на тех кто тупой и ещё тупее...
+4
-3
+1
Ответ Westmoreland
Неожиданный ход мыслей, если записываешь смешные видосики, прямой путь в депутаты, тогда таких политиков, у нас в стране, вагон и маленькая тележка.
Там все спортсмены-депутаты умом не блещут, сейчас другие требования к депутатам.
И видосы у Галлямова соответствующие.
Спортсмен высокого уровня, с этим не поспоришь...
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Ответ Большое Путешествие Рузика
Галлямов? В политику? Если так, то мне боязно за будущее моих детей. А вообще это какой-то идиотизм.
эмм, а за себя на боязно? В отношении которого законы принимали карелин, валуев и роднина.
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Ответ Olga.t
Почему Татария? Он родом из Пермского края.
У него фамилиия Галлямов.
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Ответ Olga.t
"Мало ли в Бразилии донов Педров, и не сосчитаешь "))) К вопросу о татарской фамилии)
Так Галлямов не татарин?
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Ответ ретроградный меркурий
Учитывая, что Галлямов буквально из кожи вон лезет, чтобы его в соцсетях хоть как-то заметили, 36 тыс подписчиков в инсте и 11 тыс в телеге - так себе результат. Даже близко на "неплохо" не тянет. Для сравнения, у Даши Усачевой 67 и 9 тыс соответственно, при том, что она давно не соревнуется, титулы не выигрывала и хайпожорством не занимается. В политике Галлямову делать совершенно нечего. Для того, чтобы держать образ публичного клоуна, нужно быть умным, как Жириновский, а воспринимать его всерьёз никто не будет. Я скорее поверю, что будущее в политике ждёт Козловского
О да, Дмитрию с его хитростью, расчётливостью и продуманностью место в Думе обеспечено. Такие в политике точно нужны. Только нужнО и приличное образование для начала.
А Саша "свой парень" - такие в политике не приживаются.
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Ответ ретроградный меркурий
Учитывая, что Галлямов буквально из кожи вон лезет, чтобы его в соцсетях хоть как-то заметили, 36 тыс подписчиков в инсте и 11 тыс в телеге - так себе результат. Даже близко на "неплохо" не тянет. Для сравнения, у Даши Усачевой 67 и 9 тыс соответственно, при том, что она давно не соревнуется, титулы не выигрывала и хайпожорством не занимается. В политике Галлямову делать совершенно нечего. Для того, чтобы держать образ публичного клоуна, нужно быть умным, как Жириновский, а воспринимать его всерьёз никто не будет. Я скорее поверю, что будущее в политике ждёт Козловского
Хватит ядом брызгать. У парней всегда подписчиков меньше, в парах всегда подписываются на девушку.... Хотя нет, ошибаюсь, у Валеры более 200к подписоты. Пацан пришёл к успеху! ... но это не типично.
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