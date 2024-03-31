Вера Базарова: «Галлямов неплохо работает с медиа, возможно, в будущем будет подаваться куда-то в политику»

Вера Базарова считает, что фигурист Александр Галлямов может податься в политику.

«MVP сезона для меня – это Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Знаю, что у них после Олимпиады, как у многих спортсменов, был спад, который они преодолели и выиграли в этом сезоне все старты с прокатами, близкими к идеальным. При этом они себя проявляют и с какой-то медийной стороны, интересной подачей.

Для меня раньше эталоном пары были Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, сейчас – Мишина и Галлямов. С ребятами не особо знакома, но поздравляла их в соцсетях. Дело даже не во внешней конкуренции, Мишина и Галлямов делали все настолько идеально, безупречно и уверенно, что не было к ним никаких вопросов.

Галлямов, кстати, неплохо работает с медиа, возможно, в будущем будет подаваться куда-то в политику. Многие спортсмены потом идут в политику», – сказала трехкратный призер чемпионатов Европы в парном катании Вера Базарова.

Мишина и Галлямов – чемпионы мира 2021 года. В сезоне-2023/24 они победили на чемпионате России и Спартакиаде.