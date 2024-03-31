Мэр Парижа: «Российским и белорусским спортсменам не будут рады на Олимпийских играх-2024»

Теги МОК Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Мэр Парижа заявила, что россиянам и белорусам не будут рады на Олимпиаде-2024.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее допустил к Олимпиаде российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Это не касается командных видов спорта, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Российским и белорусским атлетам не будут рады на Олимпиаде», – сказала Анн Идальго в ходе поездки в Киев. Ее слова приводит издание Le Monde. Мэр Парижа также выразила поддержку украинским спортсменам. 

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. 

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?

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16 комментариев
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конечно не рады, это ведь не черные, которые насилуют женщин и детей
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Они с принципами Олимпийского движения знакомы вообще? Товарищ Бах никак не хочет прокомментировать данное заявление? Зло прям берет…
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Да мы к вам и не поедем )
Мер Парижа лучше бы думал о безопасности игр , а не рейтинги себе набиваал
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Кто бы сомневался. Ведь в западном прекрасном эльфийском Валиноре где какают фиалками, будут не рады страшным оркам из Мордора. Толерантная, просвещенная Европка с демократическими принципами, смотрите не перепутайте.
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Вопрос - кто не будет рад. На мэра - плевать, а обычные французы очень гостеприимные и умеют правильно расставлять акценты, на собственном примере знаю.
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Некрасиво
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он не будет рад? я думаю, французы и гости Олимпиады будут болеть за Спорт, а не за политику политиканов...
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А женщинам пресс-секретаря президента, проживающим в Париже, вы рады? Если что, этот товарищ по самые усы замазан в том, что сейчас происходит. В отличие от спортсменов, которым вы не рады.
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интересно чем отличается российский атлет от израильского или от любого другого? на какие критерии она опиралась когда делала такие заявления? я бы и не знал о существовании такого человека если бы не это ее заявление
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А вам не рады будут на наших олимпийских играх
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с каких это пор мнение холдея кого то интересует? эти смешные персонажи макрон. бэбок теперь вот мэр парижу... иди работай клопов гоняй...
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Её как будто из Кремля выступить попросили.
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Спорт вне политики.. - говорили они..
Франция - оплот демократии.. - твердили они..
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Ответ Александр Романов
Да мы к вам и не поедем ) Мер Парижа лучше бы думал о безопасности игр , а не рейтинги себе набиваал
Ну Рублёв уже сказал что поедет, Касаткина думаю тоже, утрутся, но поедут.
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