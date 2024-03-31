Мэр Парижа: «Российским и белорусским спортсменам не будут рады на Олимпийских играх-2024»
Мэр Парижа заявила, что россиянам и белорусам не будут рады на Олимпиаде-2024.
Международный олимпийский комитет (МОК) ранее допустил к Олимпиаде российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Это не касается командных видов спорта, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
«Российским и белорусским атлетам не будут рады на Олимпиаде», – сказала Анн Идальго в ходе поездки в Киев. Ее слова приводит издание Le Monde. Мэр Парижа также выразила поддержку украинским спортсменам.
Летние Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.
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