Алексей Железняков: «Тутберидзе – сумасшедше талантливый фанат, живет фигурным катанием. Она сильный психолог и грамотный руководитель»

Хореограф Алексей Железняков рассказал, в чем феномен команды Тутберидзе.

сотрудничал с около 15 лет – до осени этого года.

– В чем феномен школы Тутберидзе?

– Этери Георгиевна – сильный психолог, грамотный руководитель в плане менеджмента, подбора персонала. За 15 лет я видел много людей, которые проходили через эту школу, но не уживались или их убирал тренер.

В один прекрасный момент подобралась замечательная команда – Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз, – я как ветеран за этим наблюдал со стороны. Феномен школы именно в командной работе, каждый уникален, и механизм работает как швейцарские часы.

Если бы не чутье и правильный взгляд Тутберидзе – ничего бы не вышло, она видит на 15 шагов вперед. А когда все увидели результаты, стали тянуться таланты – Щербакова, Валиева, например.

– За все это время ваши отношения так же остались сугубо рабочими, или могли что-то отмечать вместе, например?

– Никогда не было гулянок, тусовок совместных. Были встречи, вроде юбилея катка, все общались, но каких-то выездных мероприятий – никогда.

Некое панибратство в серьезных делах недопустимо. Не нужно вечеринок, у каждого своя жизнь. Мы как родные, но только в рабочих моментах.

– Опишите Тутберидзе в трех словах.

– Сумасшедше талантливый фанат. Имею в виду фигурное катание – она живет этим.

– Самый уникальный спортсмен за время работы в «Хрустальном»?

– Их было много, все топовые девчонки имели изюминку, не могу отметить одну. Липницкая в своем ключе безумно талантлива, – не была такой одаренной природным талантом, но добивались всего трудом.

– это интеллект, мозги. – Богом поцелованная, все сложилось: светлая голова, шикарные данные, трудолюбие. Каждая – уникальная по-своему, – сказал хореограф.