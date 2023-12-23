Шестая ученица Тутберидзе стала чемпионкой России по фигурному катанию

Теги сборная России чемпионат России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Софья Акатьева Аделия Петросян Фигурное катание

Шестая ученица Этери Тутберидзе победила на чемпионате России по фигурному катанию.

Чемпионками России становились Евгения Медведева (дважды), Алина Загитова, Анна Щербакова (трижды), Александра Трусова, Софья Акатьева

Сегодня победу на национальном чемпионате одержала еще одна ученица Тутберидзе Аделия Петросян.

На чемпионате России-2022 (в декабре 2021 года) победу одержала Камила Валиева, но в ее допинг-пробе, сданной на турнире, был обнаружен триметазидин, и ее результат был аннулирован. Золото перешло Александре Трусовой. 

16 комментариев
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Лучший тренерский штаб женской одиночки:)
Такую плеяду звезд нам подарили❤️
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Аделия Петросян продолжает победные традиции фигуристок Тренерского штаба Тутберидзе!
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ТШТ уже не тот, говорили они.
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Ждём ТШТ на пьедестале ЧР)
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ну что могу сказать..поздравляю
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Поздравляю ТШТ с полным комплектом наград ЧР и ещё одной суперчемпионкой! Хотелось большего, но не всё коту масленица. Забавно, что для кого-то такой результат - предел мечтаний, а тут можно сказать, что просто хорошая работа
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Ответ Ната555
Комментарий скрыт
Так сядь на диету и не переживай так.
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Падайте ниц перед королевой льда!
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Бомонд не мог не испортить впечатление от триумфа ТШТ просунув Муравьеву на второе место, но ничего. Мы знаем, кто лучше!
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пока золото Валиевой никуда не перешло. Результаты должны утвердить ФФКР и вручить медаль. Но пока суд не огласит свое решение, золото у Камилы. Так что Трусову пока рано объявлять чемпионкой
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9-ый раз подряд спортсменки ТШТ завоевали золото ЧР! Как начали в 2016 году, так и по сей день не уступают другим штабам верхнюю ступень пьедестала! Лучшие!
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Ниже сказали ещё, что девятый сезон подряд. Как в хороших шахматах разыгрываются партии: одна фигура не смогает, вот другая и всё равно победа. Сорван флип, вот вам тулуп и даже два. Могли ли верить пару- тройку лет назад в чемпионство Аделии?..
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Ответ Александр Шульгин
Так он уже нет и это видно
вам что-то в глаз попало. Бревно?
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