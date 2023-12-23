Шестая ученица Тутберидзе стала чемпионкой России по фигурному катанию
Шестая ученица Этери Тутберидзе победила на чемпионате России по фигурному катанию.
Чемпионками России становились Евгения Медведева (дважды), Алина Загитова, Анна Щербакова (трижды), Александра Трусова, Софья Акатьева.
Сегодня победу на национальном чемпионате одержала еще одна ученица Тутберидзе Аделия Петросян.
На чемпионате России-2022 (в декабре 2021 года) победу одержала Камила Валиева, но в ее допинг-пробе, сданной на турнире, был обнаружен триметазидин, и ее результат был аннулирован. Золото перешло Александре Трусовой.
Такую плеяду звезд нам подарили❤️