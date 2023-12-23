Шестая ученица Тутберидзе стала чемпионкой России по фигурному катанию

Шестая ученица Этери Тутберидзе победила на чемпионате России по фигурному катанию.

Чемпионками России становились (дважды), , (трижды), , .

Сегодня победу на национальном чемпионате одержала еще одна ученица Тутберидзе Аделия Петросян.

На чемпионате России-2022 (в декабре 2021 года) победу одержала Камила Валиева, но в ее допинг-пробе, сданной на турнире, был обнаружен триметазидин, и ее результат был аннулирован. Золото перешло Александре Трусовой.