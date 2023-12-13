Щербакова о центре фигурного катания Тутберидзе: «Там есть все, что нужно для спортсменов. Но «Хрустальный» навсегда останется в моем сердце»
Анна Щербакова поделилась впечатлениями от центра фигурного катания Этери Тутберидзе.
«Центр невероятных масштабов. Есть все, что нужно для спортсменов, все условия. Остались только самые лучшие впечатления.
Но для меня, конечно, «Хрустальный» навсегда останется в моем сердце.
Но я уверена, что на этом катке (в Ясенево) вырастет много новых звездочек, для которых это будет родным местом», – сказала Щербакова.
Например, здание моей школы снесли, заменив новым современным зданием, но я и те мои одноклассники, кто провел все 10 лет в тех стенах, остались с большой дырой в душе, даже прийти некуда..
Когда ей было восемь лет, перешла в ЦСКА. В 2004 году с Сотниковой стала работать тренер Елена Буянова (Водорезова)[7][11].