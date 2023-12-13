Щербакова о центре фигурного катания Тутберидзе: «Там есть все, что нужно для спортсменов. Но «Хрустальный» навсегда останется в моем сердце»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова Р-Спорт Фигурное катание

Анна Щербакова поделилась впечатлениями от центра фигурного катания Этери Тутберидзе.

«Центр невероятных масштабов. Есть все, что нужно для спортсменов, все условия. Остались только самые лучшие впечатления.

Но для меня, конечно, «Хрустальный» навсегда останется в моем сердце.

Но я уверена, что на этом катке (в Ясенево) вырастет много новых звездочек, для которых это будет родным местом», – сказала Щербакова.

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12 комментариев
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Аня начинала кататься и всю спортивную карьеру провела в Хрустальном.
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Учитывая биографию Ани, неудивительно, что она питает особые чувства к Хрустальному. Когда ты буквально всю жизнь тренировался на одном катке и прикипел к нему душой, тяжело переезжать на постоянной основе в другой тренировочный центр, несмотря на всю его роскошь и размах.
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Интересно, а есть ли еще олимпийские чемпионы, которые всю свою карьеру провели на одном единственном катке?
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Понимаю Анну. Какое бы ни было хорошее новое место, в душе чувствительного человека всегда будет оставаться привязанность к тому месту, где прошло детство, юность, важные события…
Например, здание моей школы снесли, заменив новым современным зданием, но я и те мои одноклассники, кто провел все 10 лет в тех стенах, остались с большой дырой в душе, даже прийти некуда..
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+14
Ответ Kontiolahti
Понимаю Анну. Какое бы ни было хорошее новое место, в душе чувствительного человека всегда будет оставаться привязанность к тому месту, где прошло детство, юность, важные события… Например, здание моей школы снесли, заменив новым современным зданием, но я и те мои одноклассники, кто провел все 10 лет в тех стенах, остались с большой дырой в душе, даже прийти некуда..
Хорошо, что Хрустальный остался на месте))) В случае чего его ученикам есть где поностальгировать)))
+14
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+13
Присоединяюсь к словам Ани! Пусть в новом Центре Фигурного Катания вырастет много новых звёзд мирового ФК!
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"Хрустальный"- это уже бренд, который ещё долго будет ассоциироваться только с ТШТ и всеми их чемпионками. Несмотря на то, что там и другие группы тренируются. Поэтому было бы правильней закрепить это название за новым центром. Пусть этот центр и назван именем Тутберидзе, но как-то сухо звучит.
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Подготовили и воспитали много чемпионов и топовых фигуристов " Хрустальном" и в новом ледовом дворце это продолжится с успехом. Удачи !
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Ответ Sonyas
Интересно, а есть ли еще олимпийские чемпионы, которые всю свою карьеру провели на одном единственном катке?
Сотникова ЦСКА. Слуцкая наверное тоже, хоть и не ОЧ
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Ответ Ритт
Сотникова ЦСКА. Слуцкая наверное тоже, хоть и не ОЧ
Из Википедии: Начала кататься в возрасте 4 лет на катке «Южный» в Москве, около своего дома[10]. Её первым тренером была Анна Патрикеева.

Когда ей было восемь лет, перешла в ЦСКА. В 2004 году с Сотниковой стала работать тренер Елена Буянова (Водорезова)[7][11].
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