Щербакова о центре фигурного катания Тутберидзе: «Там есть все, что нужно для спортсменов. Но «Хрустальный» навсегда останется в моем сердце»

Анна Щербакова поделилась впечатлениями от центра фигурного катания Этери Тутберидзе.

«Центр невероятных масштабов. Есть все, что нужно для спортсменов, все условия. Остались только самые лучшие впечатления.

Но для меня, конечно, «Хрустальный» навсегда останется в моем сердце.

Но я уверена, что на этом катке (в Ясенево) вырастет много новых звездочек, для которых это будет родным местом», – сказала Щербакова.