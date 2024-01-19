Чемпионат России по прыжкам. Семененко, Федотов, Гуменник, Лазарев и Кондратюк выступят в 1/4 финала личного турнира
20 января определится победитель чемпионата России по прыжкам среди фигуристов.
Москва
Личный турнир
Мужчины
Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала (с 16:05 на ТВ).
1/4 финала
Арсений Федотов – Григорий Федоров
Евгений Семененко – Марк Кондратюк
Лев Лазарев – Владислав Дикиджи
Глеб Лутфуллин – Макар Игнатов
Михаил Терновский – Иван Попов
Петр Гуменник – Николай Колесников
ПРИМЕЧАНИЕ: согласно регламенту, турнир должен был начаться с 1/8 финала. Сетку можно посмотреть здесь.
незаметно произошла революция в российском ФК.
раньше хедлайнерами любых соревнований были девочки,
и их оставляли на закуску искушенному зрителю...