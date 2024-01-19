Чемпионат России по прыжкам. Семененко, Федотов, Гуменник, Лазарев и Кондратюк выступят в 1/4 финала личного турнира

20 января определится победитель чемпионата России по прыжкам среди фигуристов.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

Личный турнир

Мужчины

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала (с 16:05 на ТВ).

1/4 финала

Арсений Федотов – Григорий Федоров

Евгений Семененко – Марк Кондратюк

Лев Лазарев – Владислав Дикиджи

Глеб Лутфуллин – Макар Игнатов

Михаил Терновский – Иван Попов

Петр Гуменник – Николай Колесников

ПРИМЕЧАНИЕ: согласно регламенту, турнир должен был начаться с 1/8 финала. Сетку можно посмотреть здесь.

Расписание чемпионата России по прыжкам в Москве