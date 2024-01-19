Чемпионат России по прыжкам. Семененко, Федотов, Гуменник, Лазарев и Кондратюк выступят в 1/4 финала личного турнира

Теги сборная России результаты чемпионат России мужское катание Петр Гуменник Макар Игнатов Евгений Семененко Глеб Лутфуллин Николай Колесников Арсений Федотов Марк Кондратюк Иван Попов Григорий Федоров Михаил Терновский Фигурное катание

20 января определится победитель чемпионата России по прыжкам среди фигуристов.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

Личный турнир

Мужчины

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала (с 16:05 на ТВ).

1/4 финала

Арсений Федотов – Григорий Федоров

Евгений Семененко – Марк Кондратюк

Лев Лазарев – Владислав Дикиджи

Глеб Лутфуллин – Макар Игнатов

Михаил Терновский – Иван Попов

Петр Гуменник – Николай Колесников

ПРИМЕЧАНИЕ: согласно регламенту, турнир должен был начаться с 1/8 финала. Сетку можно посмотреть здесь.

Расписание чемпионата России по прыжкам в Москве

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44 комментария
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Два прынца Семененко и Кондратюк встретятся лицом к лицу.Кого вытянут судьи,вот в чем вопрос.
+32
-9
+23
Моя личная боль это сразу же Дикиджи против Лазарева 🥲
+25
-2
+23
Миша Коляда там трикселя выкладывает, вот бы его вторым приглашённым
+21
0
+21
Евгений Семененко – Марк Кондратюк - битва королей техники просто))
+26
-5
+21
Ответ Мороженко
Миша Коляда там трикселя выкладывает, вот бы его вторым приглашённым
Это было бы здорово,если бы Мишу пригласили.
+20
0
+20
Первым станет - Пётр Гуменник. Верю в него.
+20
-1
+19
Ответ Мурманчанин37
Евгений Семененко – Марк Кондратюк - битва королей техники просто))
Ну у Семененко техника все-таки получше будет и выезды иногда неплохие получаются
+15
-4
+11
Ответ flyhigh
Самая предсказуемая пара - Петя и Николя
Да уж, не повезло Николаю.
+9
0
+9
Ответ Мороженко
Моя личная боль это сразу же Дикиджи против Лазарева 🥲
Да, самая обидная пара получилась.
+9
0
+9
мальчики будут закрывать соревнования?
незаметно произошла революция в российском ФК.
раньше хедлайнерами любых соревнований были девочки,
и их оставляли на закуску искушенному зрителю...
+10
-1
+9
Мальчики настолько непредсказуемые, что явного лидера даже в каждой паре сложно определить
+9
0
+9
Ответ Latika S
Ну у Семененко техника все-таки получше будет и выезды иногда неплохие получаются
Особенно сегодня)))
+10
-3
+7
У ребят конкуренция среди нескольких фигуристов и тут цена ошибки может многое решить на турнире. Пусть всё решит мастерство, сложность и удача.
+7
-2
+5
Петя&Арсений, хочу такой финал!
+5
-1
+4
В финале вижу Гуменник Федотов и Лазарев, а выиграет думаю Гуменник, этим карапузам пока не дадут
+4
0
+4
Ответ Мурманчанин37
Комментарий скрыт
Вы, действительно, считаете Петра лидером по недокрутам? Почему Вы его так не любите?
+5
-1
+4
Ответ Мурманчанин37
Комментарий скрыт
Хотела ответить, но не смогла, модератор просит писать корректно и дружелюбно. Увы, у меня так не получилось.
+7
-3
+4
Ответ Светлана Романова
Два прынца Семененко и Кондратюк встретятся лицом к лицу.Кого вытянут судьи,вот в чем вопрос.
Мишина.
+7
-3
+4
Ответ Вика Володина
Да уж, не повезло Николаю.
ему не повезло что ушел из ТШТ, сейчас мог бы Арсения на первой строчке теснить.
+6
-2
+4
Ответ <vella>
мальчики будут закрывать соревнования? незаметно произошла революция в российском ФК. раньше хедлайнерами любых соревнований были девочки, и их оставляли на закуску искушенному зрителю...
девочки будут закрывать
+3
0
+3
Ответ Рябиновые бусы
вот тут поинтересней чем у девочек интрига. кроме Петя-Коля остальные пары будут биться смертельным боем.
Так и есть!
+3
0
+3
Ответ Светлана Романова
Два прынца Семененко и Кондратюк встретятся лицом к лицу.Кого вытянут судьи,вот в чем вопрос.
Согласна с Вами, очень интересно будет посмотреть на эту комедию
+6
-3
+3
Ответ Светлана Романова
Делаем ставки.
Ставлю на Мишина!😊
+2
0
+2
Ответ flyhigh
И не факт, что Влад пройдёт Льва)
Контент фактически одинаковый, поэтому кто чище, тот и пройдёт. И по регламенту вроде первый отпрыгивает Влад, Льву уже будет проще рассчитывать контент, рисковать с Сальховом, Флипом или нет
+2
0
+2
Ответ Мороженко
Моя личная боль это сразу же Дикиджи против Лазарева 🥲
И не факт, что Влад пройдёт Льва)
+2
0
+2
Ответ AllaS
А у парней интересная заруба будет. Всем красиво исполненных прыжков и сравнить их качество. И пусть Победит техника, качество и красота прыжков и каскадов . Соперники сильные. Удачи.
За что Вас минусуют, интересно?)))
+5
-3
+2
А у парней интересная заруба будет. Всем красиво исполненных прыжков и сравнить их качество. И пусть Победит техника, качество и красота прыжков и каскадов . Соперники сильные. Удачи.
+9
-7
+2
Мальчики сегодня показали так сказать "кто есть кто". Кто ромашка, а кто боец. Кстати результаты вполне соответствовали результатам по сезону. Не надо катать программу, двигать ручками, играть на публику. Делай то, что учил всю жизнь. Чистый спорт. И сразу всё видно и понятно.
+2
0
+2
Ответ Мурманчанин37
Евгений Семененко – Марк Кондратюк - битва королей техники просто))
И грибов. Битва титанов💪
+5
-3
+2
Ответ floret
Мишина.
Делаем ставки.
+2
-1
+1
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