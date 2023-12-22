Семененко и Гуменник прыгнули по три четверных, Дикиджи сделал «бабочку» на акселе, Алиев – на четверном тулупе в произвольной программе на ЧР

Теги чемпионат России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Роман Савосин Макар Игнатов Евгений Семененко Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Даниил Самсонов Илья Яблоков Глеб Лутфуллин Владислав Дикиджи Семен Соловьев Марк Кондратюк Григорий Федоров Фигурное катание

Мужчины показали произвольные программы на чемпионате России-2024 в Челябинске.

Евгений Семененко исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, четверной тулуп, секвенцию тройной аксель – двойной аксель, тройной аксель, тройной флип – ойлер – тройной сальхов, тройной риттбергер.

Владислав Дикиджи прыгнул четверной лутц, четверной сальхов – тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель, тройной флип – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц – одинарный аксель (бабочка), тройной лутц.

Петр Гуменник – четверной сальхов – тройной тулуп, четверной риттбергер, четверной сальхов, тройной аксель – двойной аксель, тройной флип, тройной аксель, тройной лутц – двойной риттбергер – двойной риттбергер.

Дмитрий Алиев сделал «бабочку» на четверном тулупе, прыгнул четверной сальхов, четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, секвенцию тройной лутц – двойной аксель, тройной риттбергер.

Даниил Самсонов – четверной сальхов – двойной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель – тройной тулуп, тройной риттбергер, одинарный аксель (бабочка), тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, тройной лутц.

Макар Игнатов – четверной риттбергер, четверной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, сольный четверной тулуп, каскад тройной аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – одинарный аксель (бабочка), тройной риттбергер.

Роман Савосин исполнил четверной тулуп, двойной сальхов (бабочка), четверной сальхов с ошибкой на выезде, тройной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп, тройной риттбергер – ойлер – двойной сальхов. 

Семен Соловьев прыгнул четверной тулуп с касанием льда, каскад из четверного и двойного тулупов, тройной риттбергер, тройной лутц, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – тройной тулуп.

Илья Яблоков упал с четверных риттбергера и тулупа, прыгнул тройной риттбергер, тройной аксель, каскады тройной аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – тройной тулуп.

Марк Кондратюк прыгнул четверной лутц, четверной тулуп, тройной аксель со степ-аутом, тройной аксель – двойной аксель, четверной сальхов, упал с еще одного четверного сальхова, затем прыгнул тройной лутц – двойной тулуп. 

Андрей Мозалев – четверной сальхов, тройной аксель – двойной тулуп, тройной риттбергер, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, сольный четверной тулуп, двойной аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц.

Глеб Лутфуллин исполнил четверной риттбергер, четверной тулуп, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель – ойлер – двойной тулуп, четверной сальхов, тройной риттбергер – двойной аксель, сделал «бабочку» на тройном акселе. 

Григорий Федоров сделал четверной лутц, двойной лутц, четверной тулуп с касанием льда, тройной аксель – тройной тулуп, тройной флип, тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, тройной флип – двойной тулуп.  

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58 комментариев
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Владу нужно выдать отдельную медаль за стальные нервы! Первый раз на ЧР и все сделал спокойно после таких прокатов Жени и Пети
+30
0
+30
С той лишь разницей , что ранг четверных у Пети был круче, как и у Влада , если сравнивать с Женей.
И свои 4-ые Петя и Влад прыгали без ошибок
+26
-5
+21
Ответ galik55
С той лишь разницей , что ранг четверных у Пети был круче, как и у Влада , если сравнивать с Женей. И свои 4-ые Петя и Влад прыгали без ошибок
У Влада да, но у Пети были приличные недокруты как на риттбергере, так и на сальхове, а оценка почти не снизилась. Странно, что Андрею судьи срезали 14 баллов, а Пете - 1((
+19
-3
+16
Алиев приятно удивил, что после первого прыжка не навалял! Респект
+12
0
+12
При всем уважении к победителю, для меня победил Гуменник
+22
-10
+12
Не знаю, по компонентам Петя должен быть выше Дикиджи. Оба сорвали триксели. Не могут быть у них одинаковые компы, ну и Женю грибуют вечно... ТАТ права здесь!
+17
-8
+9
Уже нервы в хлам, а ещё девочек смотреть
+9
0
+9
Ответ juliamart
Не знаю, по компонентам Петя должен быть выше Дикиджи. Оба сорвали триксели. Не могут быть у них одинаковые компы, ну и Женю грибуют вечно... ТАТ права здесь!
Влад не сорвал триксель. Он в каскаде сделал 1А вместо 2А
+10
-1
+9
Ответ Алена Щипцова
При всем уважении к победителю, для меня победил Гуменник
Гуменник и так выиграл произвольную. Если бы не вчерашняя ошибка, то был бы чемпионом. А если совсем честно, то сегодня не было скорости и судьи не заметили недокруты
+14
-5
+9
Ответ Алена Щипцова
При всем уважении к победителю, для меня победил Гуменник
А для меня Семененко. Короткой нельзя выиграть, но можно проиграть. Про Гуменника.
+16
-7
+9
Ответ juliamart
Не знаю, по компонентам Петя должен быть выше Дикиджи. Оба сорвали триксели. Не могут быть у них одинаковые компы, ну и Женю грибуют вечно... ТАТ права здесь!
У Пети компоненты +5 с лишним баллов от Дикиджи вообще-то
+8
0
+8
Молодцы мальчишки! Порадовали!
+8
0
+8
За золото крутая заруба получилась.
Накал - что надо!
+7
-1
+6
Ответ vmn
У Влада да, но у Пети были приличные недокруты как на риттбергере, так и на сальхове, а оценка почти не снизилась. Странно, что Андрею судьи срезали 14 баллов, а Пете - 1((
Да Андрею непонятно так урезали, но 4Л у Влада был шикарнейший
+6
0
+6
Ответ Руслана Кемерова
Если бы Петя прыгнул в короткой, опять бы на сотую Женю протащили💔
Ну нет! Судьи очень лояльны к Пете, мне кажется они уже сами хотят чтобы он победил, но он сам отдал, как не прискорбно
+10
-4
+6
Рада за практически чистые прыжки Макара Игнатова, но не прыжковые БОЛЬ
+5
0
+5
Зря Лиза сказала, что Самсонова вытащили в шестерку. Он замечательный и сильно отличается от большинства мальчиков сбалансированностью и высоким техническим уровнем и компонентностью
+12
-7
+5
Ответ Беглый*
По моему скромному мнению, Семененко вообще должен был остаться с деревяшкой, проиграв даже Алиеву. Но когда у тебя тренер в кепке, нет ничего невозможного. И ладно бы чисто откатал, но ведь тоже ошибался и недокручивал
А вот почему? Семененко не завалил ничего, три четвертных, плюс преимущество после короткой. Да, на сальхове галка, так за это и вычли. А у Алиева бабочка. У Гуменника падание в короткой и -10 баллов. В плане компонентов у Семененко есть прогресс. Даже с тем же Дикиджи если сравнить, то сильно лучше. У Гуменника и Алиева вообще не видно скорости сегодня, Дикиджи пока что совсем деревянный и программы так себе. Но техника и старшие четвертные, тут вопросов нет.
+9
-4
+5
Ответ juliamart
Не знаю, по компонентам Петя должен быть выше Дикиджи. Оба сорвали триксели. Не могут быть у них одинаковые компы, ну и Женю грибуют вечно... ТАТ права здесь!
Дикиджи сорвал не триксель, а второй прыжок в каскаде, дупель.
+4
0
+4
Нет, ну что ***** за!!!
После КЧМ-21 я очень симпатизировала собранному, ментально крепкому мальчику с дурацкими программами, который смог. Но сейчас за него невозможно болеть, люди, как вы это делаете?? Тут же не девочки, есть люди с четверными без особенностей, так почему опять вытащили Женечку, у которого нырки вместо прыжков?!! Да, стабильный, типа артистичный (на любителя), ну вот и пусть будет с бронзой. Откуда такие надбавки??? И Тукта еще заливается, умолчала про технтку аккурат на медике.

Почему Гуменнику не ставят недокруты? Меньше умных речей, может бы и научился считать контент, который ему нужен против соперников.

Кароче один Влад мне нравится.
+7
-3
+4
Ох, как же переживательно было это всё!) Ребята - большие молодцы. Итоговая расстановка мест мне кажется справедливой, хотя с художественной точки зрения, вовлеченности в образ Влад всё же стоит намного ниже Пети и Жени. И когда смотришь три этих проката подряд, это особенно заметно. Но прыгает он, конечно, замечательно.
+5
-1
+4
Ответ Алена Щипцова
Зря Лиза сказала, что Самсонова вытащили в шестерку. Он замечательный и сильно отличается от большинства мальчиков сбалансированностью и высоким техническим уровнем и компонентностью
Хоть кто-то правду сказал.
+5
-2
+3
Ответ Алена Щипцова
При всем уважении к победителю, для меня победил Гуменник
Сегодня он победил, но вчера упал, а Семененко не падал и не срывал)
+13
-10
+3
Пока не видела, но зная Гуменника там наверняка каждый второй прыжок в недокрут
+5
-3
+2
Первый должен был быть Гуменик,второй Алиев, третий Семененко. Дикиджи еще не дорос до них, у него одни прыжки. Но это мнение мое субъективное зрителя, их прокаты были настоящих мастеров, приятно смотреть, а у судей гольные баллы за отдельные элементы.
+4
-2
+2
Ответ Tzaichiha
Я поставила минус! А получился плюс.
А я в сговоре с администрацией спортса, поэтому бесполезно мне минусы ставить
+3
-1
+2
Парни порадовали в прокате ПП. А то после КП многим досталось. Не припомню уровень накала и конкуренции такого уровня как на этом ЧР. Столько прыжков ультра-си сольных и в каскадах, что слов нет. Молодцы !
+2
0
+2
Ответ vmn
У Влада да, но у Пети были приличные недокруты как на риттбергере, так и на сальхове, а оценка почти не снизилась. Странно, что Андрею судьи срезали 14 баллов, а Пете - 1((
Да, причем недокруты у Гуменника очень четко были видны на повторе.
+4
-2
+2
Ответ Добрый Андрей
У Пети компоненты +5 с лишним баллов от Дикиджи вообще-то
А честно плюс 10,а не 5
+4
-2
+2
По моему скромному мнению, Семененко вообще должен был остаться с деревяшкой, проиграв даже Алиеву. Но когда у тебя тренер в кепке, нет ничего невозможного. И ладно бы чисто откатал, но ведь тоже ошибался и недокручивал
+19
-17
+2
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