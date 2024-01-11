Расписание чемпионата России по прыжкам в Москве

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С 19 по 21 января в Москве пройдет чемпионат России по прыжкам.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

19 января, пятница

Квалификация

15.00

20 января, суббота

Личный турнир

Пары

14.00

Мужчины

15.30

Женщины

17.15

21 января, воскресенье

Командный турнир

14.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте Первого канала. 

Валиева, Туктамышева, Петросян, Костылева, Базылюк, Семененко, Гуменник, Дикиджи выступят на чемпионате России по прыжкам

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