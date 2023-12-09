Команда Анны Щербаковой в фиолетовой форме победила на Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге
Команда Анны Щербаковой победила на Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге.
Фигуристы в фиолетовой форме по итогам четырех видов программы набрали 80 очков, фигуристы в оранжевом – 78.
За фиолетовую команду выступали Маргарита Базылюк, Виктория Морозова, София Дзепка, Николай Угожаев, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев, пары Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик, Варвара Черемных – Даниил Бутенко, танцоры на льду Анна Коломенская – Артем Фролов, Анна Щербакова – Егор Гончаров.
За команду оранжевых на лед выходили Алиса Двоеглазова, Алена Принева, Агата Петрова, Арсений Федотов, Иван Рамзенков, Никита Малютин, пары Кира Доможирова – Илья Вегера, Таисия Щербинина – Артем Петров и танцоры на льду Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин. Поддерживала команду оранжевых Елизавета Туктамышева.