Команда Анны Щербаковой в фиолетовой форме победила на Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге

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Команда Анны Щербаковой победила на Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге.

Фигуристы в фиолетовой форме по итогам четырех видов программы набрали 80 очков, фигуристы в оранжевом – 78. 

За фиолетовую команду выступали Маргарита Базылюк, Виктория Морозова, София Дзепка, Николай Угожаев, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев, пары Анастасия ЧернышоваВладислав Вильчик, Варвара ЧеремныхДаниил Бутенко, танцоры на льду Анна Коломенская – Артем Фролов, Анна Щербакова – Егор Гончаров.

За команду оранжевых на лед выходили Алиса Двоеглазова, Алена Принева, Агата Петрова, Арсений Федотов, Иван Рамзенков, Никита Малютин, пары Кира Доможирова – Илья Вегера, Таисия ЩербининаАртем Петров и танцоры на льду Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Милана КузьминаДмитрий Студеникин. Поддерживала команду оранжевых Елизавета Туктамышева. 

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52 комментария
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Две Анны Щербаковы в одной команде - это круто! С победой их и всю "Фиолетовую команду"!
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Первому каналу однозначно нужно сохранить связку Аня-Лиза для будущих турниров, уши отдыхают на их интервью с участниками, просто отлично справились со своими ролями.
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Отличный турнир получился. Лёгкий, добрый, где присутствовали драма и феерия, азарт и волнение. Прекрасные ведущие, не выпячивающие себя поверх спортсменов. Без лишних ног, рук и носов. Короче мне понравилось, организаторам спасибо.
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Спасибо 1му. Что хорошо, то хорошо. И участники и капитаны и сама атмосфера - получилось все!
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Где Анна Щербакова там всегда победа! )) А если две Анны ...то просто без шансов...
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Ответ Maecenas
Поздравляю! Было интересно. Аня и Лиза очень хорошо говорят, приятно и не напряжно их слушать. Почаще бы именно их выбирали как ведущих.
Организаторы наверное специально поставили Аню и Лизу ведущими команд. Девчонки свободно и непринуждённо держатся на камеру, не боятся работать с микрофоном и легко импровизирует во время интервью.
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Анна как ведущая была очень хороша. Молодец!
+21
-4
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Ответ Zooey Glass
Видела только мальчиков, но, кажется, хороший турнир получился. В меру добрый, в меру помпезный, без искусственных конфликтов и слава богу. И хорошо что не стали стряпать ничью для жеребенков. Не много не поняла роли ведущих, на мой взгляд получилось многовато комментаторов. Хватило бы Гришина для тв и Ани с Лизой для зала. Но может они в начале что-то важное делали.
Ничего важного они не дали, Траньков с Валиевой были лишними на этом турнире
+22
-6
+16
Где Аня, там победа!!! Команда - супер! Настоящие бойцы!
+25
-10
+15
Поздравляю! Было интересно. Аня и Лиза очень хорошо говорят, приятно и не напряжно их слушать. Почаще бы именно их выбирали как ведущих.
+21
-6
+15
Туктамышева и Щербакова просто вытащили турнир, но как же ужасно слушать Транькова и Валиеву
+19
-4
+15
Ответ Maecenas
Комментарий удален модератором
Согласна, слушать Валиеву невозможно.
+16
-5
+11
Видела только мальчиков, но, кажется, хороший турнир получился. В меру добрый, в меру помпезный, без искусственных конфликтов и слава богу. И хорошо что не стали стряпать ничью для жеребенков. Не много не поняла роли ведущих, на мой взгляд получилось многовато комментаторов. Хватило бы Гришина для тв и Ани с Лизой для зала. Но может они в начале что-то важное делали.
+11
-1
+10
Туктамышева опять проиграла, не везёт ей на кубки Первого.
+12
-3
+9
Герои дня однозначно Лев и Алиса!
+8
-1
+7
Ответ Yasenka
Поддерживаю слово в слово 👏 интересно, повторится ли такое на взрослом 😁
Ага щас, поставят капитанами Загитову с Медведевой и всё. Потом лет десять бурлить будет
+8
-1
+7
Там две Щербаковых, и обе как оказалось, любят поболтать, слова из них вытягивать не нужно!
+15
-8
+7
Ответ Ezhevika33
А что нет новости про "фееричное" показательное выступление Анны с ходьбой , жесточайшим падением и бабоном. Особенно эпично наблюдать в свете комментариев, которые даже сегодня здесь летели в адрес Трусовой , где превозносили одну и топтали вторую. Время всё расставило на места, у кого настоящее мастерство у кого липовое.
На места все расставили соревнования;)
+10
-4
+6
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Не всё вертится вокруг Хрустального
+10
-4
+6
Ответ Syndycate
Комментарий скрыт
Алина тоже упала и об этом не написали, можете спать спокойно. А вообще, жаль, что обе ОЧ не в форме или волнуются лишнего.
+9
-3
+6
Ответ Беглый*
Могу ошибаться, но мне кажется дыры сегодня полыхали кострищем совсем в других местах)
Им не привыкать))
+7
-1
+6
Ответ Zooey Glass
Видела только мальчиков, но, кажется, хороший турнир получился. В меру добрый, в меру помпезный, без искусственных конфликтов и слава богу. И хорошо что не стали стряпать ничью для жеребенков. Не много не поняла роли ведущих, на мой взгляд получилось многовато комментаторов. Хватило бы Гришина для тв и Ани с Лизой для зала. Но может они в начале что-то важное делали.
Хорошо всё получилось, на самом деле. Неидеально, но с приятной атмосферой. Все к месту были, ничего лишнего, для спортивного шоу в самый раз.
+6
-1
+5
Ответ Беглый*
Отличный турнир получился. Лёгкий, добрый, где присутствовали драма и феерия, азарт и волнение. Прекрасные ведущие, не выпячивающие себя поверх спортсменов. Без лишних ног, рук и носов. Короче мне понравилось, организаторам спасибо.
Поддерживаю слово в слово 👏 интересно, повторится ли такое на взрослом 😁
+5
0
+5
Отличный турнир. Не обошлось без судей- ювелиров, но раз никакого значения не имело кто выиграет, то все было на отличном уровне. Ведущие , сами юниоры, и конечно же в показательных все ученики Тутберидзе.
+8
-4
+4
Ответ Мурманчанин37
Еще и дыры в стене Хрустального))
Могу ошибаться, но мне кажется дыры сегодня полыхали кострищем совсем в других местах)
+8
-4
+4
Ответ Oleandra
а вокруг чего всё вертится?
Помимо жо есть и другие виды, и другие штабы
+5
-2
+3
Ответ Ezhevika33
А что нет новости про "фееричное" показательное выступление Анны с ходьбой , жесточайшим падением и бабоном. Особенно эпично наблюдать в свете комментариев, которые даже сегодня здесь летели в адрес Трусовой , где превозносили одну и топтали вторую. Время всё расставило на места, у кого настоящее мастерство у кого липовое.
Бедные...как же вам страдать не перестрадать )) Ноль трофеев, ноль титулов во взрослой карьере...)) И уже ничего не изменить...
+9
-6
+3
Ответ И это все о нем
Турнир на мой взгляд получился скучноватым, без эмоций, капитаны вообще не знали что с этим капитанством делать, Валиева пока совсем не готова быть ведущей, Траньков как всегда болтает без перерыва ни о чём, ведущие команд со стандартным набором вопросов ничуть не оживили турнир.
Ну ещё бы любительнице Рудковских понравился этот турнир)
+6
-3
+3
Ответ Беглый*
Отличный турнир получился. Лёгкий, добрый, где присутствовали драма и феерия, азарт и волнение. Прекрасные ведущие, не выпячивающие себя поверх спортсменов. Без лишних ног, рук и носов. Короче мне понравилось, организаторам спасибо.
Еще и дыры в стене Хрустального))
+6
-3
+3
это не команда Щербаковой, а просто фиолетовая команда. При этом в оранжевой команде не указали что это команда Туктамышевой))
+13
-10
+3
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