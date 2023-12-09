Команда Анны Щербаковой в фиолетовой форме победила на Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге

Команда Анны Щербаковой победила на Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге.

Фигуристы в фиолетовой форме по итогам четырех видов программы набрали 80 очков, фигуристы в оранжевом – 78.

За фиолетовую команду выступали , Виктория Морозова, , , , Лев Лазарев, пары – , – , танцоры на льду Анна Коломенская – , – Егор Гончаров.

За команду оранжевых на лед выходили , , Агата Петрова, , Иван Рамзенков, , пары Кира Доможирова – Илья Вегера, – и танцоры на льду Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, – . Поддерживала команду оранжевых Елизавета Туктамышева.