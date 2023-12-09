Кубок Первого канала среди юниоров. Базылюк, Двоеглазова, Принева, Морозова, Дзепка, Петрова выйдут на лед с произвольными программами
9 декабря на Кубке Первого канала юниорки выступят с произвольными программами.
Кубок Первого канала среди юниоров
Калуга
Девушки
Произвольная программа
Начало – после 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участницы
Маргарита Базылюк (команда в фиолетовом)
Виктория Морозова (команда в фиолетовом)
София Дзепка (команда в фиолетовом)
Алиса Двоеглазова (команда в оранжевом)
Алена Принева (команда в оранжевом)
Агата Петрова (команда в оранжевом)
В фигурке экстренно придумали турнир юниоров. Но похоже, что на льду Загитова и Щербакова, а ведущая – Валиева