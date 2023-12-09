Кубок Первого канала среди юниоров. Базылюк, Двоеглазова, Принева, Морозова, Дзепка, Петрова выйдут на лед с произвольными программами

9 декабря на Кубке Первого канала юниорки выступят с произвольными программами.

канала среди юниоров

Калуга

Девушки

Произвольная программа

Начало – после 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участницы

(команда в фиолетовом)

Виктория Морозова (команда в фиолетовом)

(команда в фиолетовом)

(команда в оранжевом)

(команда в оранжевом)

Агата Петрова (команда в оранжевом)

В фигурке экстренно придумали турнир юниоров. Но похоже, что на льду Загитова и Щербакова, а ведущая – Валиева