Кубок Первого канала среди юниоров. Базылюк, Двоеглазова, Принева, Морозова, Дзепка, Петрова выйдут на лед с произвольными программами

Теги сборная России результаты женское катание Алиса Двоеглазова Кубок Первого канала по фигурному катанию Алена Принева Виктория Морозова Агата Петрова София Дзепка Маргарита Базылюк Фигурное катание

9 декабря на Кубке Первого канала юниорки выступят с произвольными программами.

Кубок Первого канала среди юниоров

Калуга

Девушки

Произвольная программа

Начало – после 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участницы

Маргарита Базылюк (команда в фиолетовом)

Виктория Морозова (команда в фиолетовом)

София Дзепка (команда в фиолетовом)

Алиса Двоеглазова (команда в оранжевом)

Алена Принева (команда в оранжевом)

Агата Петрова (команда в оранжевом)

В фигурке экстренно придумали турнир юниоров. Но похоже, что на льду Загитова и Щербакова, а ведущая – Валиева

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