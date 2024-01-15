Тутберидзе о словах Бестемьяновой про нагрузки в ее группе: «Откуда информация?»

Теги сборная России мужское катание Наталья Бестемьянова Этери Тутберидзе Андрей Мозалев Фигурное катание

Этери Тутберидзе отреагировала на слова Бестемьяновой про нагрузки в ее группе.

Сегодня стало известно, что фигурист Андрей Мозалев ушел от тренера Кирилла Давыденко к Тутберидзе.

«У Тутберидзе высокие нагрузки, как бы он не травмировался», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова, комментируя переход.

«Откуда информация?» – написала Тутберидзе.

Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером

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82 комментария
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Ответ Olga.t
Курорт только у Соколовской, но даже у неё случаются травмы.
И травмы случаются, и результатов ноль
+31
-4
+27
Ответ russalka
Господи, как будто все этого не знают! Ну от Шубодеровой например! От Медведевой тоже. От поломанной Усачевой. От поломанного Самсонова. Список можно продолжить.
Курорт только у Соколовской, но даже у неё случаются травмы.
+31
-6
+25
Тот же Шома об этом говорил. Да и ученицы Тутберидзе тоже. В общем-то здесь всё очевидно: именно более усердными и тяжелыми тренировками достигаются более высокие результаты.
Мозалев - взрослый парень. Наверняка знает о том, как тренируются в других группах. Раз решил перейти, значит, считает, что для него такой подход будет лучше.
+27
-4
+23
оттуда же, откуда и про лишний каскад Загитовой
+31
-9
+22
Этери Георигиевна не удержалась и снова почитала Спортс.
Пользуясь случаем передаю привет ))
+22
-2
+20
А что, нет нагрузок что-ли?:)
+23
-4
+19
Про это говорят её ученики и она сама.
+29
-11
+18
Что то не так в королевстве ФК. Тутберидзе не молчит, Бести опять нападать стала. Что-то не так....
+21
-4
+17
Ответ russalka
Господи, как будто все этого не знают! Ну от Шубодеровой например! От Медведевой тоже. От поломанной Усачевой. От поломанного Самсонова. Список можно продолжить.
Ну тогда от поломанных Жилиных, Сарновского, Коляды, Туктамышевой, Семененко, Самарина, Кондратюка, Ковалева, Яблокова, Зининой, Рубцовой, Даниеляна, и пр.пр. пр. список можно продолжать до бесконечности, какая информация исходит?
+20
-6
+14
Ответ Olga.t
Курорт только у Соколовской, но даже у неё случаются травмы.
Семья, как оказалось, там только на камеру
+16
-2
+14
ну как бы от твоих же учениц. Которые говорили, что им приходилось привыкать к нагрузкам после перехода к вам и что раньше такого у них не было нигде и т.д.
+19
-7
+12
она нормальная?))) сама же в каждом интервью трындит про "пахать, работать, 24/7" итд итп
и что за кринжатина в инсте.... боги)) с таким творчеством в Одноклассники разве что))
+26
-14
+12
Конечно, у других тренеров другие нагрузки, и травм там нет, только у Этери.
+20
-9
+11
Тутберидзе освоила дизайн в сторис? ))
+11
-1
+10
Этери уже в интервью приглашала Бестемьянову посмотреть тренировки. Чтобы та не была голословной. В чем проблема прийти и самой посмотреть?
+11
-2
+9
Ну как минимум Шомик жаловался, почти сразу же сбежал.
+15
-7
+8
Да та же Косторная рассказывала, что еле выдержала раскатку, когда назад от Плющенко пришла!
+11
-3
+8
Есть нагрузки-есть результат! По другому в профессиональном спорте не бывает
+12
-5
+7
Ответ Elena Polkina
Что то не так в королевстве ФК. Тутберидзе не молчит, Бести опять нападать стала. Что-то не так....
++, такой псих на абсолютно безобидный коммент, на себя не похожа
+15
-9
+6
Ответ Irinnna
Да та же Косторная рассказывала, что еле выдержала раскатку, когда назад от Плющенко пришла!
Чтобы получить результат, надо много работать.
Вроде бы прописные истины...
+7
-1
+6
Ответ King_bez_ice
Наняла бы нормального сммсщика что ли
Ей не нужен, все сама, даже комменты на спортсе инкогнито пишет и минусует)
+12
-6
+6
Может Бести и прочие в другой раз подумают, ну а хейтеров ожидаемо порвало))) они же считают, что Этери обязана всегда молча принимать любую дичь в свой адрес
+9
-3
+6
Ответ russalka
От штаба Мишина такая информация не исходит. Семененко вон уже сколько сезонов на плаву. И вот Муравьёва например катается в топе, в отличие от поломанной Акатьевой.
Лутай, Гачинский, Самодурова, Гулякова, Петров, Дмитриева и пр. у Мишина тоже "столько сезонов на плаву" были? В том числе и по состоянию здоровья.
И вот Петросян, например, катается в топе, выигрывает ЧР, в отличие от поломанной Жилиной.
Или это "совсем другое дело"?
+6
0
+6
Ответ Oleandra
Сколько можно безнаказанно обсуждать ТШТ, не бывая там и не зная, что там происходит?
Об этом говорили ученики и сама Тутберидзе, претензия не понятна
Постоянные обидки тоже не понятны
+5
0
+5
Всё-таки Этери Георгиевна читает спортс.ру, приятно ) 🙃😅
+6
-1
+5
Ответ Мороженко
Таких нагрузок нет, это многие спортсмены подтверждали, а вот травмы есть у всех, от них никто не застрахован
Обычные нагрузки - стандарт: 2 тренировки по 1.5 часа, ОФП, сфп, хореография
+6
-1
+5
Ответ Фатима Кочкарова
Про это говорят её ученики и она сама.
Нагрузки высокие, но вряд ли Этери Георгиевна дает нагрузки как при подготовке к полету в космос😅
В каком-то смысле это хорошо, потому что у некоторых тренеров минус, что не хватает нагрузки, как у Рукавицына, например, не хватает ОФП
Но не думаю, что там какие-то нечеловеческие нагрузки, Андрею сейчас это даже на пользу
+10
-6
+4
А чего не Цветаевой ответила?
+9
-5
+4
Господи, как будто все этого не знают! Ну от Шубодеровой например! От Медведевой тоже. От поломанной Усачевой. От поломанного Самсонова. Список можно продолжить.
+25
-21
+4
как откуда
одна баба сказала
+4
0
+4
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