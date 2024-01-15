Тутберидзе о словах Бестемьяновой про нагрузки в ее группе: «Откуда информация?»
Этери Тутберидзе отреагировала на слова Бестемьяновой про нагрузки в ее группе.
Сегодня стало известно, что фигурист Андрей Мозалев ушел от тренера Кирилла Давыденко к Тутберидзе.
«У Тутберидзе высокие нагрузки, как бы он не травмировался», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова, комментируя переход.
«Откуда информация?» – написала Тутберидзе.
Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером
Мозалев - взрослый парень. Наверняка знает о том, как тренируются в других группах. Раз решил перейти, значит, считает, что для него такой подход будет лучше.
Пользуясь случаем передаю привет ))
и что за кринжатина в инсте.... боги)) с таким творчеством в Одноклассники разве что))
Вроде бы прописные истины...
И вот Петросян, например, катается в топе, выигрывает ЧР, в отличие от поломанной Жилиной.
Или это "совсем другое дело"?
Постоянные обидки тоже не понятны
В каком-то смысле это хорошо, потому что у некоторых тренеров минус, что не хватает нагрузки, как у Рукавицына, например, не хватает ОФП
Но не думаю, что там какие-то нечеловеческие нагрузки, Андрею сейчас это даже на пользу
одна баба сказала