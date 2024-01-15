Тутберидзе о словах Бестемьяновой про нагрузки в ее группе: «Откуда информация?»

Этери Тутберидзе отреагировала на слова Бестемьяновой про нагрузки в ее группе.

Сегодня стало известно, что фигурист ушел от тренера Кирилла Давыденко к Тутберидзе.

«У Тутберидзе высокие нагрузки, как бы он не травмировался», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду , комментируя переход.

«Откуда информация?» – написала Тутберидзе.

Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером