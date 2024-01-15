Бестемьянова о Мозалеве: «У Тутберидзе высокие нагрузки, как бы он не травмировался»
Бестемьянова допустила, что нагрузки Мозалева у Тутберидзе приведут к травмам.
Мозалеву 20 лет, он чемпион мира 2020 года среди юниоров. Сегодня стало известно, что он ушел от тренера Кирилла Давыденко к Этери Тутберидзе.
«Насколько я понимаю, Мозалев уже взрослый парень, с именем, с какими-то своими привилегиями в тренировках. А у Этери Георгиевны высокие нагрузки, как бы он не травмировался.
Но если он этого действительно захотел – а желание улучшаться, совершенствоваться – это самое важное для спортсмена, то можем только пожелать ему удачи. Если он вернет себе технические вещи, которые он делал, ему равных не будет – он все четверные прыгал», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.
Также Бестемьянова ответила на вопрос о том, не стало ли причиной перехода Мозалева желание в перспективе сменить спортивное гражданство.
«Выступать нужно за сильную страну, за сильную федерацию. На примере Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на чемпионате Европы мы в этом убедились – сильнейшие ушли, а они на несколько мест назад опустились. Катайся хорошо, выигрывай чемпионат страны – будешь в полном порядке», – добавила Бестемьянова.
На тренировках у ТШТ Бести не была, но выводы свои сделала. Ничего нового.
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