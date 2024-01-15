Бестемьянова о Мозалеве: «У Тутберидзе высокие нагрузки, как бы он не травмировался»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду мужское катание Наталья Бестемьянова Этери Тутберидзе переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Андрей Мозалев Кирилл Давыденко Фигурное катание

Бестемьянова допустила, что нагрузки Мозалева у Тутберидзе приведут к травмам.

Мозалеву 20 лет, он чемпион мира 2020 года среди юниоров. Сегодня стало известно, что он ушел от тренера Кирилла Давыденко к Этери Тутберидзе.

«Насколько я понимаю, Мозалев уже взрослый парень, с именем, с какими-то своими привилегиями в тренировках. А у Этери Георгиевны высокие нагрузки, как бы он не травмировался.

Но если он этого действительно захотел – а желание улучшаться, совершенствоваться – это самое важное для спортсмена, то можем только пожелать ему удачи. Если он вернет себе технические вещи, которые он делал, ему равных не будет – он все четверные прыгал», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Также Бестемьянова ответила на вопрос о том, не стало ли причиной перехода Мозалева желание в перспективе сменить спортивное гражданство.

«Выступать нужно за сильную страну, за сильную федерацию. На примере Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на чемпионате Европы мы в этом убедились – сильнейшие ушли, а они на несколько мест назад опустились. Катайся хорошо, выигрывай чемпионат страны – будешь в полном порядке», – добавила Бестемьянова.

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29 комментариев
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Филимоновна опять за своё, неугомонная) Откуда ей знать, какие нагрузки у Тутберидзе, если она ни разу не была у неё на тренировках?
+47
-7
+40
ну это ж только у Тутберидзе все травмируются. У Плющенко, Давыденко и прочих тренеров спортсмены до 40 лет катаются без травм.)))
+29
-5
+24
При катающихся Букиных никто бы ДС на 1е место не поставил. На ЧЕ они бы примерно там и были бы хоть с Российской Федерацией хоть без, в лучшем случае попадание в 10. В танцах очереди, это очевидно, Букины свою отстояли в России.
На тренировках у ТШТ Бести не была, но выводы свои сделала. Ничего нового.
+16
-1
+15
Бестя опять напомнила мне, за что я ее терпеть не могу.
+15
-1
+14
Так Мозалев из травм и не вылезает. У Тутберидзе были возрастные Воронов и Квителашвили, второй, кстати, серьезную травму впервые получил после перехода к другому тренеру, восстанавливаться приехал у своим врачам.
+17
-3
+14
Ой вэй....Особенно про все четверные.
+14
-3
+11
Ответ Ягун Ягунини
Филимоновна опять за своё, неугомонная) Откуда ей знать, какие нагрузки у Тутберидзе, если она ни разу не была у неё на тренировках?
А уж откуда она может знать о привилегиях Мозалева у Давыденко в СПб 🤷‍♀️
+10
-1
+9
Шаблоны, шаблоны. И ведь даже ума не хватает вспомнить, что вот есть Морис, который до 28 лет докатал, и очень даже успешно, учитывая рост, страну за которую катал, и в целом то, что топовым талантом не был.
+13
-4
+9
Филимоновна прекрасно знает что в танцах резкие взлеты очень редко бывают, как правило все идет постепенно. И опустились Глеб и Диана всего на одно место, все-таки прошлый сезон они не катались.
+11
-3
+8
... эта бабушка всё правильно говорит.
Опять "понаехавшая грузинка" отжала юниора со всеми квадами и квакселем!
+12
-4
+8
Бестемьянова Мозалева не путает с другим фигуристом? То она говорит, что четверной аксель Мозалев сможет, то все четверные у него есть. А по факту, у Мозалева недокрученные триксель и четверной сальхов и более менее четверной тулуп и то по праздникам.
+7
-1
+6
я не помню, что он все четверные прыгал. тулуп да сальхов. Когда-то разок флип получился, потом травму получил
+7
-2
+5
Надеюсь , уже сходила на тренировки то...)))
+4
0
+4
Ответ Иван из Парижу
ну это ж только у Тутберидзе все травмируются. У Плющенко, Давыденко и прочих тренеров спортсмены до 40 лет катаются без травм.)))
Учитывая, что тот же Мозалев уже был прооперирован.
+5
-1
+4
Звоните лучше родителям, интересуйтесь их здоровьем, чем записным экспертам из пула обзвона, которые демонстрируют такие знания и эрудицию, что не проходите мимо...
+4
-1
+3
Ответ Храбрая виолончелистка
Ой вэй....Особенно про все четверные.
он пробовал лутц на одном из стартов, сезон катал с флипом - который получался с переменным успехом. риттбергера у него никогда не было. рабочие - тулуп и сальхов
+3
0
+3
А на каком бы месте сейчас были русские пары она вообще представляет? Хорошо бы в топ5 войти….
+4
-2
+2
Филимоновна опять рассмешила меня.
+2
0
+2
Ответ AAPolyansky
он пробовал лутц на одном из стартов, сезон катал с флипом - который получался с переменным успехом. риттбергера у него никогда не было. рабочие - тулуп и сальхов
Знаю, что тулуп и сальхов у Андрея) Лутца не помню, а вот квадфлип он на открытых прокатах прыгнул. Потом ещё несколько раз пытался, но...
+2
0
+2
Ответ Ягун Ягунини
Филимоновна опять за своё, неугомонная) Откуда ей знать, какие нагрузки у Тутберидзе, если она ни разу не была у неё на тренировках?
Да, к то же ее бы позвал?
+2
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Наша первая пара Степанова-Букин выступают по взрослым с сезона 14/15 г. , без малого 10 лет. 7 раз побывали на ЧЕ, 6 - на ЧМ, один раз на ОИ.Медали только с ЧЕ. Все рукоплещут: молодцы, талантище!
Диана и Глеб только второй сезон выступают по взрослым, а требуют от них побед на уровне Пападакис- Сизерона.
Самим экспертам не стыдно за свое лицемерие?
+3
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Чего там Тутберидзе опустились? На одно место. С учетом того, что полтора года не выступали, ерунда. К тому же по баллам там от 5-го места копейки, а, от крутых Ташлеровых полкопейки. Вот именно это удивительно до невозможности.
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А тому у других они не травмируются
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Ответ Ирина Иванова
Комментарий удален модератором
И, кто там главный пыточный будет?)
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Комментарий удален модератором
Ответ Agura
Наша первая пара Степанова-Букин выступают по взрослым с сезона 14/15 г. , без малого 10 лет. 7 раз побывали на ЧЕ, 6 - на ЧМ, один раз на ОИ.Медали только с ЧЕ. Все рукоплещут: молодцы, талантище! Диана и Глеб только второй сезон выступают по взрослым, а требуют от них побед на уровне Пападакис- Сизерона. Самим экспертам не стыдно за свое лицемерие?
Лицемерие - это именно про пару ДС, как ни про кого другого.
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Ответ Sonyas
Лицемерие - это именно про пару ДС, как ни про кого другого.
Результаты пока в пользу Дэвис/Смолкина
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