Бестемьянова о Мозалеве: «У Тутберидзе высокие нагрузки, как бы он не травмировался»

Бестемьянова допустила, что нагрузки Мозалева у Тутберидзе приведут к травмам.

Мозалеву 20 лет, он чемпион мира 2020 года среди юниоров. Сегодня стало известно, что он ушел от тренера Кирилла Давыденко к Этери Тутберидзе.

«Насколько я понимаю, Мозалев уже взрослый парень, с именем, с какими-то своими привилегиями в тренировках. А у Этери Георгиевны высокие нагрузки, как бы он не травмировался.

Но если он этого действительно захотел – а желание улучшаться, совершенствоваться – это самое важное для спортсмена, то можем только пожелать ему удачи. Если он вернет себе технические вещи, которые он делал, ему равных не будет – он все четверные прыгал», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Также Бестемьянова ответила на вопрос о том, не стало ли причиной перехода Мозалева желание в перспективе сменить спортивное гражданство.

«Выступать нужно за сильную страну, за сильную федерацию. На примере Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на чемпионате Европы мы в этом убедились – сильнейшие ушли, а они на несколько мест назад опустились. Катайся хорошо, выигрывай чемпионат страны – будешь в полном порядке», – добавила Бестемьянова.