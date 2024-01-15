Гончаренко о Мозалеве: «Когда у спортсмена идет спад, он склонен искать что-то новое, менять. Легче всего поменять тренера, а не искать проблему в себе»
Инна Гончаренко прокомментировала переход Андрея Мозалева к Этери Тутберидзе.
Ранее фигурист тренировался под руководством Кирилла Давыденко.
«Неудивительно, когда у спортсмена идет спад, что он склонен искать что-то новое, менять. Легче всего поменять тренера, а не искать проблему где-то в себе и менять что-то в себе. Удивляться не приходится, к сожалению.
Я сторонник того, что должно быть много различных тренерских штабов, групп, чтобы были разные спортсмены с разной подготовкой. Это всегда интереснее и для специалистов, и для зрителей.
Мозалев был особенным в своем стиле и направлении. Они с Кириллом Давыденко работали интересно, были очень хорошие прокаты и сезоны. Да, сейчас есть некий спад, но им виднее, с чем это связано.
Мне кажется, что идет некий этап взросления, который надо преодолеть. Но если Андрей видит путь своего развития переходом к другому тренеру, почему нет. Пусть попробует», – сказала тренер.
Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером
Мозалев витает в облаках, никогда не пыытаясь найти причину неудачи в себе.
Из таких чемпионы не получаются, хоть к какому тренеру бегай.
Но это я именно в общем, а не применительно к данному случаю.