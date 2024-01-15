Гончаренко о Мозалеве: «Когда у спортсмена идет спад, он склонен искать что-то новое, менять. Легче всего поменять тренера, а не искать проблему в себе»

Теги сборная России мужское катание Этери Тутберидзе Инна Гончаренко переходы Андрей Мозалев Кирилл Давыденко Фигурное катание

Инна Гончаренко прокомментировала переход Андрея Мозалева к Этери Тутберидзе.

Ранее фигурист тренировался под руководством Кирилла Давыденко.

«Неудивительно, когда у спортсмена идет спад, что он склонен искать что-то новое, менять. Легче всего поменять тренера, а не искать проблему где-то в себе и менять что-то в себе. Удивляться не приходится, к сожалению.

Я сторонник того, что должно быть много различных тренерских штабов, групп, чтобы были разные спортсмены с разной подготовкой. Это всегда интереснее и для специалистов, и для зрителей.

Мозалев был особенным в своем стиле и направлении. Они с Кириллом Давыденко работали интересно, были очень хорошие прокаты и сезоны. Да, сейчас есть некий спад, но им виднее, с чем это связано.

Мне кажется, что идет некий этап взросления, который надо преодолеть. Но если Андрей видит путь своего развития переходом к другому тренеру, почему нет. Пусть попробует», – сказала тренер.

Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером

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9 комментариев
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Мозалев витает в облаках, никогда не пыытаясь найти причину неудачи в себе.
Из таких чемпионы не получаются, хоть к какому тренеру бегай.
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Гончаренко каждую новость комментирует?
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Ответ elene.elene
Он на спартакиаде и чр по прыжкам выступит или нет? С программами и работой старой команды, а так ведь любят рассуждать про этику и вежливость в этих вопросах. Интересное и странное он время выбрал для перехода - сезон ведь не закончен.
На прыжки Мозалев заявлен не был. А на Спартакиаду, наверняка, поедет со старыми программами, как и Бойкова-Козловский. Поменять за месяц не успеют.
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Рыба ищет , где глубже, а человек, где лучше ! Удачи !
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Пусть пробует Андрей. Однако причины неудач надо искать и в себе. Правда, они не всегда находятся.
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Он на спартакиаде и чр по прыжкам выступит или нет? С программами и работой старой команды, а так ведь любят рассуждать про этику и вежливость в этих вопросах. Интересное и странное он время выбрал для перехода - сезон ведь не закончен.
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В общем то и тренерам не мешает меняться и быть разными с разными подопечными.
Но это я именно в общем, а не применительно к данному случаю.
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Ягудин так Олимпиаду выиграл. Так что иногда оно того стоит.
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Ответ Лакс
В общем то и тренерам не мешает меняться и быть разными с разными подопечными. Но это я именно в общем, а не применительно к данному случаю.
А мне кажется, это применительно и к данному случаю тоже. Со спортсменом высокого уровня должна вестись соответствующая работа - в том числе и по таким вопросам. которые неактуальны для юниоров или молодых взрослых. Тренер тоже должен меняться.
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