Гончаренко о Мозалеве: «Когда у спортсмена идет спад, он склонен искать что-то новое, менять. Легче всего поменять тренера, а не искать проблему в себе»

Инна Гончаренко прокомментировала переход Андрея Мозалева к Этери Тутберидзе.

Ранее фигурист тренировался под руководством .

«Неудивительно, когда у спортсмена идет спад, что он склонен искать что-то новое, менять. Легче всего поменять тренера, а не искать проблему где-то в себе и менять что-то в себе. Удивляться не приходится, к сожалению.

Я сторонник того, что должно быть много различных тренерских штабов, групп, чтобы были разные спортсмены с разной подготовкой. Это всегда интереснее и для специалистов, и для зрителей.

был особенным в своем стиле и направлении. Они с Кириллом Давыденко работали интересно, были очень хорошие прокаты и сезоны. Да, сейчас есть некий спад, но им виднее, с чем это связано.

Мне кажется, что идет некий этап взросления, который надо преодолеть. Но если Андрей видит путь своего развития переходом к другому тренеру, почему нет. Пусть попробует», – сказала тренер.

Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером