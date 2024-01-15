Давыденко об уходе Мозалева к Тутберидзе: «Желаю Андрею удачи в новой команде»
Кирилл Давыденко пожелал удачи Андрею Мозалеву в новой команде.
Сегодня стало известно о переходе фигуриста в группу Этери Тутберидзе.
«После Нового года мы прекратили сотрудничество с Андреем. Желаю Андрею удачи в новой команде», – сказал тренер.
Удачи вам и хороших выступлений учеников!
А Андрей...я не представляю, как Этери соберет в кучку эту лужицу из упавшей мотивации и лопнувших шнурков.
Ксению Гущину предпочту любой попрыгушке.
Гущину Давыденко хорошо ведёт, но перспектив на ультра си у Ксении крайне мало. А вот на Рамзенкова есть надежда.
Мне тоже горько, ведь такой путь пройден: Андрею было 8 лет, когда они начали сотрудничество.
Крутые программы, крутой выбор музыки всегда.
Но спортсмен хочет результат. Катание Андрея обожаю. И не в последнюю очередь за это благодарна Давыденко: нашел, развил, подчеркнул особенности.
Есть надежда на Рамзенкова, братья Шелковниковы у него неплохие.
Сейчас вот везде пишут, что был конфликт. Почему бы ученику, не сгладить это не поблагодарить, убрать эти набросы на тренера в сми.
Как-то совсем не современно. А переписку слить?!
А цветы потребовать?! А про "нож в спину"?
А про то,что время на его программы потратили?
Андрею удачи!)))