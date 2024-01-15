Давыденко об уходе Мозалева к Тутберидзе: «Желаю Андрею удачи в новой команде»

Кирилл Давыденко пожелал удачи Андрею Мозалеву в новой команде.

Сегодня стало известно о переходе фигуриста в группу .

«После Нового года мы прекратили сотрудничество с Андреем. Желаю Андрею удачи в новой команде», – сказал тренер.