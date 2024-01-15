Давыденко об уходе Мозалева к Тутберидзе: «Желаю Андрею удачи в новой команде»

Теги сборная России мужское катание Этери Тутберидзе переходы Андрей Мозалев Кирилл Давыденко Фигурное катание

Кирилл Давыденко пожелал удачи Андрею Мозалеву в новой команде.

Сегодня стало известно о переходе фигуриста в группу Этери Тутберидзе.

«После Нового года мы прекратили сотрудничество с Андреем. Желаю Андрею удачи в новой команде», – сказал тренер.

Материалы по теме

51 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спасибо тренеру Давыденко за долгую работу с Мозалевым. Конечно, такие переходы не радуют, столько труда и души вложено в спортсмена.
Удачи вам и хороших выступлений учеников!
+46
-2
+44
Ответ Анаис_Анаис
Жаль, что у нас существует феномен грибных штабов. Мешает и спортсменам, и тренерам развиваться в команде. Очень импонирует Давыденко - интеллектуальный, творческий. Желаю ему топ-спортсменов. Может, с Ксюшей получится.
Какие грибные штабы? Пришёл Дикиджи, напрыгал четверные и лидер сезона. Всё. И никакие грибные штабы не нужны.
+42
-8
+34
Хочется поддержать Кирилла Анатольевича, вместе они с Андреем прошли долгий путь. Столько сил и времени вложено.
А Андрей...я не представляю, как Этери соберет в кучку эту лужицу из упавшей мотивации и лопнувших шнурков.
+32
-2
+30
Очень люблю программы Кирилла Анатольевича, всегда с классной музыкой и вкусом. Представляю как обидно терять ученика, которого вырастил. Желаю никогда не останавливаться и продолжать радовать нас своей работой.
+24
0
+24
Жаль, что у нас существует феномен грибных штабов. Мешает и спортсменам, и тренерам развиваться в команде. Очень импонирует Давыденко - интеллектуальный, творческий. Желаю ему топ-спортсменов. Может, с Ксюшей получится.
+31
-13
+18
Ответ Ольга Ив
Интересно, Андрей догадается пост с благодарностью выставить.
А зачем эта показушная благодарность? Такие вещи нужно говорить лично человеку. Ведь главное, чтобы тренер понял, что его работу ценят, а не количество лайков.
+23
-6
+17
Нравилось всегда как он за Андрея болеет. Еще Рукавицын за своего Диму также. Очень жаль,, бывает всякое конечно. Ну и совсем непонятен выбор ТШТ в этом случае. Некий вызов себе, но оправданный ли ... Кириллу и Андрею удачи. Но еще больше желаю, чтобы когда-нибудь смогли помириться, ведь такой путь пройден огромный в жизни...
+14
0
+14
Молодец Девиденко, как Тамара Николаевна, пожелал удачи. Он умный тренер, он вложил в Андрея максимум своего труда и таланта, но мальчик растёт, самоутверждается, надо отпускать. А там увидим, но очень хочется, чтобы у Андрея начались перемены к лучшему, он очень талантлив.
+12
-1
+11
Ответ Oleandra
Какие грибы у Тутберидзе, если её приму могут взять и запросто поставить на 4-е место?
Её приму поставили на 4е место, потому что тренеры правило о секвенциях не почитали, а не потому что грибов нет
+13
-3
+10
Ответ Ir2019
Вот так вот просто.." Желаю удачи в новой команде" Как-то совсем не современно. А переписку слить?! А цветы потребовать?! А про "нож в спину"? А про то,что время на его программы потратили? Андрею удачи!)))
И даже за переход вне трансферного окна никто ничего не скажет.Тренер не тот.
+11
-3
+8
Ответ Oleandra
Какие грибы у Тутберидзе, если её приму могут взять и запросто поставить на 4-е место?
Ну раз прима дважды шлепнулась и встала в дорожке, причем конкуренция такая, не особо, куда ставить надо было?
+10
-2
+8
Всегда обидно и неприятно терять учеников, в которых вложено столько труда и достигнуты определённые успехи. Кириллу вдохновения, оставаться оптимистом и работать с теми кто рядом с ним и доверяет ему. Успеха и удачи !
+9
-1
+8
Жаль. В тандеме Давыденко и Мозалева было заметно совместное творчество двух интересных людей.
Ксению Гущину предпочту любой попрыгушке.
+11
-3
+8
Ответ Анаис_Анаис
Жаль, что у нас существует феномен грибных штабов. Мешает и спортсменам, и тренерам развиваться в команде. Очень импонирует Давыденко - интеллектуальный, творческий. Желаю ему топ-спортсменов. Может, с Ксюшей получится.
Феномен грибных штабов существует по всему миру ФК. К примеру, Орсер чего только стоит.
Гущину Давыденко хорошо ведёт, но перспектив на ультра си у Ксении крайне мало. А вот на Рамзенкова есть надежда.
+14
-7
+7
Кирилл Анатольевич умен и воспитан. Реакция максимально правильная.
Мне тоже горько, ведь такой путь пройден: Андрею было 8 лет, когда они начали сотрудничество.
Крутые программы, крутой выбор музыки всегда.
Но спортсмен хочет результат. Катание Андрея обожаю. И не в последнюю очередь за это благодарна Давыденко: нашел, развил, подчеркнул особенности.
Есть надежда на Рамзенкова, братья Шелковниковы у него неплохие.
+9
-2
+7
Ответ Kareglazaya
А зачем эта показушная благодарность? Такие вещи нужно говорить лично человеку. Ведь главное, чтобы тренер понял, что его работу ценят, а не количество лайков.
Ну вот тренер публично пожелал ему удачи и правильнее было бы Андрею публично сказать слова благодарности. Тренеру это было бы приятно слышать.
Сейчас вот везде пишут, что был конфликт. Почему бы ученику, не сгладить это не поблагодарить, убрать эти набросы на тренера в сми.
+9
-3
+6
Ответ Большое Путешествие Рузика
Какие грибные штабы? Пришёл Дикиджи, напрыгал четверные и лидер сезона. Всё. И никакие грибные штабы не нужны.
Меня тоже удивляют легенды и мифы про грибы штабов.
+11
-6
+5
Здесь определенные личности хейтили Андрея. Наблюдаем, это будет очень весело
+7
-3
+4
Вот так вот просто.." Желаю удачи в новой команде"
Как-то совсем не современно. А переписку слить?!
А цветы потребовать?! А про "нож в спину"?
А про то,что время на его программы потратили?

Андрею удачи!)))
+16
-12
+4
Ответ Анаис_Анаис
Жаль, что у нас существует феномен грибных штабов. Мешает и спортсменам, и тренерам развиваться в команде. Очень импонирует Давыденко - интеллектуальный, творческий. Желаю ему топ-спортсменов. Может, с Ксюшей получится.
Безотказная отговорка, когда любимка/любимец проиграли.
+10
-6
+4
Дежавю. Фигурист Коляда перешёл к Мишину. Результат знаем.
+8
-4
+4
Ответ Zooey Glass
Так тут и спорят - что ор о грибах по большей части поднимает фанбаза того спорсмена, который проиграл. Типа засудили, соперники грибные и все такое. Нормальный штаб, "чемпионистый".
ТШТ всегда заслуженно ставят, ничего лишнего.
+5
-2
+3
Ответ Anneta28
Ну теперь увидим соревнования двух падучих грибников друг с другом - Мозалева и Самсонова.😁
не успел перейти, вы уже хейтить начали) Быстро)
+5
-2
+3
Ну теперь увидим соревнования двух падучих грибников друг с другом - Мозалева и Самсонова.😁
+14
-11
+3
Хорошо когда узнаешь такую новость не из ТВ.
+3
-1
+2
Ответ Ольга Ив
Надо уметь быть благодарным. Андрей топовый, публичный спортсмен и должен сказать публично несколько слов
как вы лихо за людей решаете, что кому надо и что кому делать. гомо советикус
+8
-6
+2
Ну так неинтересно. Этот тоже культурный. У Алёны со швеями и то было веселее. Или все просто боятся Этери Георгиевну? Ксюше Гущиной зато будет больше внимания. Ещё какой-нибудь креатив поставят.
+3
-1
+2
Интересно, Андрей догадается пост с благодарностью выставить.
+5
-4
+1
Ответ Anneta28
Ну теперь увидим соревнования двух падучих грибников друг с другом - Мозалева и Самсонова.😁
Самсонову скажем гудбай) он не нужен теперь. Андрею только удачи.
+7
-6
+1
Ответ Ольга Ив
Вы помните уход БК от Москвиной. Каждая сторона очень по-доброму с пониманием, благодарностью высказалась. От их перехода у всех: у тренера, самих спортсменов, у болельщиков осталось положительное чувство. Здесь, по реакции тренера, не похоже на хороший уход. Уходить надо с благодарностью, с "чистым хвостом". Несколько слов мог бы написать,, все таки с 8 лет у него.
Уже озвучили, что между тренером и спортсменом возникли разногласия.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий