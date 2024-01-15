Илья Авербух: «Считаю, что сотрудничество Мозалева с Давыденко было очень успешным. Я видел, с каким трепетом тренер работал с Андреем»

Илья Авербух прокомментировал уход Андрея Мозалева от Кирилла Давыденко.

Ранее стало известно, что фигурист перешел в группу .

«Переход спортсменов – история традиционная. Считаю, что сотрудничество с было очень успешным. Я видел, с каким трепетом тренер работал с Андреем.

Мозалев – талантливый парень. Думаю, что они пожелали друг другу удачи, я тоже желаю Андрюше удачи и раскрыть свой потенциал!

А Этери Тутберидзе и ее штаб не нуждаются в особом представлении, это, безусловно, одна из сильнейших команд у нас в стране. Думаю, это принесет результат», – сказал .

Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером