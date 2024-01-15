Илья Авербух: «Считаю, что сотрудничество Мозалева с Давыденко было очень успешным. Я видел, с каким трепетом тренер работал с Андреем»

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание Этери Тутберидзе переходы Андрей Мозалев Кирилл Давыденко Фигурное катание

Илья Авербух прокомментировал уход Андрея Мозалева от Кирилла Давыденко.

Ранее стало известно, что фигурист перешел в группу Этери Тутберидзе.

«Переход спортсменов – история традиционная. Считаю, что сотрудничество Мозалева с Давыденко было очень успешным. Я видел, с каким трепетом тренер работал с Андреем.

Мозалев – талантливый парень. Думаю, что они пожелали друг другу удачи, я тоже желаю Андрюше удачи и раскрыть свой потенциал!

А Этери Тутберидзе и ее штаб не нуждаются в особом представлении, это, безусловно, одна из сильнейших команд у нас в стране. Думаю, это принесет результат», – сказал Авербух.

Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером

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14 комментариев
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Как хорошо сказал Авербух. Просто и по-доброму.
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Ответ 22somebody22
Парню через пару месяцев исполнится 21 год.Для фигуриста-одиночника возраст немаленький.Я не помню у него блистательных прокатов.Тутберидзе-весьма сомнительный выбор,но сам факт того,что Мозалев действует,не вызывает никакого удивления. Коляда с суперданными столько думал,что в итоге,ему даже Профессор не успел помочь.
Коляде и не надо было переходить. Только потерял во всем, кроме второй оценки. И то программы Чеботаревой были удачнее
+10
0
+10
Парню через пару месяцев исполнится 21 год.Для фигуриста-одиночника возраст немаленький.Я не помню у него блистательных прокатов.Тутберидзе-весьма сомнительный выбор,но сам факт того,что Мозалев действует,не вызывает никакого удивления.
Коляда с суперданными столько думал,что в итоге,ему даже Профессор не успел помочь.
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Хороший был дуэт. По юниорам Андрей блистал, а потом травмы - и всё😩
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У Андрея все было прекрасно в той команде, только вот почему такая стабильность в нестабильности и не было прогресса в технике. Какой был 4Ф, но 1 раз. Если ТШТ подправит ему что-то в консерватории, то и отлично. Может, перестанет заявлять, что главное получить удовольствие от проката, там и результаты подтянутся. Но панацеи не существует, может быть всякое.
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+4
Ответ imaxim
Переход к Тутберидзе большая ошибка. Надо было с себя построже поспрашивать, а не думать, что тренер, который знает тебя как облупленного, виноват. Но грибы зато будут, только помогут ли. Радионовой в свое время не помогли, например
А где Вы прочли, что Андрей считает тренера виноватым? Андрей пока ничего не говорил по поводу перехода.
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Ответ imaxim
Уже написали что был конфликт)
А вы больше верьте, сейчас еще и не то навертят вокруг этой новости. Хотя, таким как imaxim, только жареное и подавай.
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Ответ imaxim
Уже написали что был конфликт)
Так это не Андрей же сказал. Интервью Андрея не было. Зачем Вы какие-то сплетни пишете?!
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Ответ 22somebody22
Парню через пару месяцев исполнится 21 год.Для фигуриста-одиночника возраст немаленький.Я не помню у него блистательных прокатов.Тутберидзе-весьма сомнительный выбор,но сам факт того,что Мозалев действует,не вызывает никакого удивления. Коляда с суперданными столько думал,что в итоге,ему даже Профессор не успел помочь.
КП на ЧЕ-2022 блистательно откатал, больше сотки получил, есть что вспомнить.
+3
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Ответ Оз
Так это не Андрей же сказал. Интервью Андрея не было. Зачем Вы какие-то сплетни пишете?!
В таком случае весь переход Мозалева - сплетня) Мозалев же ничего не сказал
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