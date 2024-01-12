Татьяна Тарасова: «Седьмое место – хороший результат для Дэвис и Смолкина. Может, завтра они будут повыше»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Тарасова оценила результат Дэвис и Смолкина в ритм-танце на чемпионате Европы.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за Грузию, получили 76,33 балла и идут седьмыми после ритм-танца на чемпионате Европы в Каунасе.

«Седьмое место – хороший результат для Дэвис и Смолкина. Они постепенно двигаются вверх по сравнению с прошлым их выступлением на чемпионате Европы. Они заняли свое место, но могли быть и шестыми, и пятыми. Может, завтра они будут повыше.

Желаю им хорошо откататься в произвольном танце. Я не говорю про прогресс, когда люди занимают седьмые места, для меня существуют другие места. Конечно, они прогрессируют, профессионально работают. Их тренер наверняка знает, что им нужно, чтобы быть в тройке на следующий год», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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11 комментариев
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Им все пока хорошо)
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Этого ещё не хватало!
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Сэкономила Тутберидзе на ужине с судьями, вот и результат такой! В следующий раз будет умнее, точнее менее жадной!
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Алину Загитову, Сашу Трусову и ещё нескольких фигуристов, когда получали 2 и 3 место отправляли на пенсию . А у Дианы с Глебом - седьмое место – хороший результат. Двойные стандарты и "нужные" люди.
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не, ну на шестое стопудово поднимутся)
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Ой, а тут правило "без нас там нет конкуренции и все не считается" не действует что ли?
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стратегическая задача для дэвис-смолкин выйти на пик
формы к олимпийскому команднику, чтобы побороться за бронзу...
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Ответ Ирина Иванова
Цыплят по осени считают, а места ЧЕ после Free Dance)
Некоторые говлрят по восемь. Эта пара и будет 8 Вангую
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