Татьяна Тарасова: «Седьмое место – хороший результат для Дэвис и Смолкина. Может, завтра они будут повыше»

Тарасова оценила результат Дэвис и Смолкина в ритм-танце на чемпионате Европы.

и , выступающие за Грузию, получили 76,33 балла и идут седьмыми после ритм-танца на чемпионате Европы в Каунасе.

«Седьмое место – хороший результат для Дэвис и Смолкина. Они постепенно двигаются вверх по сравнению с прошлым их выступлением на чемпионате Европы. Они заняли свое место, но могли быть и шестыми, и пятыми. Может, завтра они будут повыше.

Желаю им хорошо откататься в произвольном танце. Я не говорю про прогресс, когда люди занимают седьмые места, для меня существуют другие места. Конечно, они прогрессируют, профессионально работают. Их тренер наверняка знает, что им нужно, чтобы быть в тройке на следующий год», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.