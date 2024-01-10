27 рожденных в России фигуристов выступят на чемпионате Европы в Литве.

Об этом сообщает ТАСС.

По подсчетам агентства, в турнире примут участие 27 спортсменов, рожденных в России, – 4 одиночницы, 9 мужчин, 6 парников и 8 танцоров, которые выступают за сборные Азербайджана, Армении, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Нидерландов, Польши, Сербии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в литовском Каунасе с 10 по 14 января.

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