27 рожденных в России фигуристов выступят на чемпионате Европы

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду пары мужское катание женское катание Фигурное катание

27 рожденных в России фигуристов выступят на чемпионате Европы в Литве.

Об этом сообщает ТАСС.

По подсчетам агентства, в турнире примут участие 27 спортсменов, рожденных в России, – 4 одиночницы, 9 мужчин, 6 парников и 8 танцоров, которые выступают за сборные Азербайджана, Армении, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Нидерландов, Польши, Сербии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в литовском Каунасе с 10 по 14 января.

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36 комментариев
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Ну вот, а говорили что Россию отстранили от международных соревнований)))
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Ну и молодцы ребятки, что добились и пробились.
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Ответ sabina_katarina
Ну что ж, хоть этим утешайтесь. А ТАСС больше заняться нечем?
ТАСС нужно создавать инфоповоды, в которые вы зайдете и прокомментируйте. Со своей задачей они справились. А вот вы со своей (пройти мимо, если не интересно), не особо.
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Засудят ведь, ребятишек. Русофобия же везде сплошная повсеместная, атата...или это только в телеящике?
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Там Роднина ничего не хочет спросить у их родителей?))
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Ответ КВАД
Там Роднина ничего не хочет спросить у их родителей?))
Роднина:если по понятиям, то они шестёрки. Они по фене не ботают.

Чушпаны.
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Ответ Ебздрогыч
Можно оценки, очередность выступления и представление участников объявлять на русском языке: поймут и спортсмены, и зрители
Конечно. И на трибунах, и под трибунами говорят по-русски. И нет здесь никакой политической составляющей. Для людей это родной или второй язык.
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Большая часть этих спортсменов давно уже выступают за эти страны, это никак не связано с запретом российской сборной. Просто в России очень много детей занимаются фигурным катанием. Спортсмен с очень средним уровнем по нашим меркам, для некоторых стран очень даже топ…
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Ответ PolarBear
Комментарий скрыт
С одной стороны, за те страны, за которые они катаются, можно хоть до 50 кататься, там конкуренции нет. С другой, гарантированно в шоу на хорошую ставку в России могут попасть только Смолкины, потому что у мамы есть свое шоу. А тех же Ковалевых возьмут, если возьмут, в кордебалет и не больше. Из этих 27 в России российская публика никого не знает, чтобы их в шоу приглашать или как-то выделять.
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Ответ Дмитрий Турецкий
Роднина:если по понятиям, то они шестёрки. Они по фене не ботают. Чушпаны.
Роднина: они от русских отшиты уже, пускай другую банду себе ищут
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Ответ Lacrosse-style goal
Засудят ведь, ребятишек. Русофобия же везде сплошная повсеместная, атата...или это только в телеящике?
Так ситуация же обратная классической - бьют не по морде, а по паспарту.
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Вот и хорошо ,поддерживают ФК в мире. Не будь россиян заглохло бы.
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Ответ Mukunku 64
Голосом Газманова Я рожден в Великой России, Сделан я при Пу-утине..
Голосом Шевчука:
"Ты вчера был хозяин империи,
А теперь - сирота. "
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Ответ PolarBear
минусуйте, либерда
Минусовать ерунду?
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И не лень считать было?
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Ответ КВАД
Там Роднина ничего не хочет спросить у их родителей?))
при том спрашивала что то у Тутберидзе, дочь которой родилась не в России))
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Ответ RusVector
Петросян призадумалась еще больше!
Пусть Мура и Самоделкина призадумываются.
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Ответ Lacrosse-style goal
Засудят ведь, ребятишек. Русофобия же везде сплошная повсеместная, атата...или это только в телеящике?
не только, в головах у народа укоренилось, прокручивают себе на постоянку в мозгу ***** всякую
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Где этот список можно посмотреть?
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А про другие виды спорта слабо написать, вцепились в эту ФК
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К чему эта информация
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За что боролись - на то и напоролись🤪
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Так если бы была русофобия, то им не дали бы выступать. Или это другое?
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Так и так сами с собой бы соревновались). Так уж лучше дома, с сильнейшими.
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Комментарий удален пользователем
Можно оценки, очередность выступления и представление участников объявлять на русском языке: поймут и спортсмены, и зрители
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