Татьяна Тарасова: «Дружу со своими учениками и люблю их очень. С Ирой Родниной, правда, не общаюсь»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Ирина Роднина Гран-при чемпионат России Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что не общается с Ириной Родниной.

– А на новый год что загадаете?

– Чтоб все возвратилось. Мой самый счастливый день, когда есть соревнования. Вот чемпионат России прошел – и хорошо. Но самое приятное чувство бывало, когда наши становились на высшую ступень пьедестала на главных мировых и континентальных стартах – на чемпионате Европы, на шести этапах и на финале Гран-при, на чемпионате мира, на Олимпийских играх. Вот этого очень не хватает.

Хочу не старые победы вспоминать, а своими глазами видеть новые. Хочу, чтобы мы опять возвратились на международную арену.

Но я благодарна былому за то, что оно подарило мне моих выдающихся учеников, с которыми была счастлива. Дружу с ними и люблю их очень. С Ирой Родниной, правда, не общаюсь, но не будем под праздник об этом, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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13 комментариев
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С Грищук, наверное, не особо дружит) И с Куликом)
По большому счету взаимная любовь у неё только с Ягудиным. Остальные либо просто относятся с уважением, но отношения не поддерживают, либо вообще конфликтуют.
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Ну, может, не общается, но любит 🤣 От души душевно в душу.
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Какая прелесть - «дружу, но не общаюсь» 😉😂
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Ответ Алеся Ткаченко
А с Грищук?
А Грищук с кем-то дружит? Вот уж дама специфичная.
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+3
А с Грищук?
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Помню как Татьяна Анатольевна и Роднина публично обменялись "любезностями!)
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Дружба понятие круглосуточное, как говорил поэт Михаил Светлов. ТАТа так же дружна со своим учениками Моисеевой и Миненковым, Бестемьяновой ? Последняя крайне нелицеприятно высказалась по поводу комментария ТАТой ЧР по фигурному катанию.
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Такую личную неприязнь испытываю к этому Папишвили, что кушать не могу.
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Ответ Grads
А Грищук с кем-то дружит? Вот уж дама специфичная.
Может и специфичная,но талантливая.
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Ответ Kareglazaya
С Грищук, наверное, не особо дружит) И с Куликом) По большому счету взаимная любовь у неё только с Ягудиным. Остальные либо просто относятся с уважением, но отношения не поддерживают, либо вообще конфликтуют.
С Куликом вроде же помирилась давно
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Ответ imaxim
С Куликом вроде же помирилась давно
Возможно, не слышала об этом. Но он, насколько я знаю, в другой стране живёт, поэтому говорить о дружбе не приходится. Они, скорее всего, сто лет уже не виделись.
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