Татьяна Тарасова: «Дружу со своими учениками и люблю их очень. С Ирой Родниной, правда, не общаюсь»

Татьяна Тарасова заявила, что не общается с Ириной Родниной.

– А на новый год что загадаете?

– Чтоб все возвратилось. Мой самый счастливый день, когда есть соревнования. Вот чемпионат России прошел – и хорошо. Но самое приятное чувство бывало, когда наши становились на высшую ступень пьедестала на главных мировых и континентальных стартах – на чемпионате Европы, на шести этапах и на финале Гран-при, на чемпионате мира, на Олимпийских играх. Вот этого очень не хватает.

Хочу не старые победы вспоминать, а своими глазами видеть новые. Хочу, чтобы мы опять возвратились на международную арену.

Но я благодарна былому за то, что оно подарило мне моих выдающихся учеников, с которыми была счастлива. Дружу с ними и люблю их очень. С Ирой Родниной, правда, не общаюсь, но не будем под праздник об этом, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.