Татьяна Тарасова: «Хендрикс была лучше, чем Губанова, но не могу сказать, что на столько баллов»
Татьяна Тарасова считает, что Хендрикс была лучше Губановой в короткой программе.
После короткой программы на чемпионате Европы бельгийская фигуристка лидирует, Губанова, выступающая за Грузию – третья.
«Хендрикс выступила очень хорошо и получила прекрасные оценки за свое потрясающее катание. Она была лучше, чем Губанова, но я не могу сказать, что на столько баллов.
Ей надо было поставить немного меньше, а Губановой немного больше. Но я судей не обсуждаю.
Это спорт, и шансы на победу у Анастасии, конечно, есть, если Хендрикс будет ошибаться, а Губанова будет в полном порядке», – сказала заслуженный тренер СССР.
Судейские фокусы на фигурном Евро: Хендрикс обалдела от высоких оценок, а вот Губанову не пощадили
Но ТАТ, грамотно выстраивает комментарий. Так и надо.