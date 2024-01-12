Татьяна Тарасова: «Хендрикс была лучше, чем Губанова, но не могу сказать, что на столько баллов»

Татьяна Тарасова считает, что Хендрикс была лучше Губановой в короткой программе.

После короткой программы на чемпионате Европы бельгийская фигуристка лидирует, Губанова, выступающая за Грузию – третья.

«Хендрикс выступила очень хорошо и получила прекрасные оценки за свое потрясающее катание. Она была лучше, чем Губанова, но я не могу сказать, что на столько баллов.

Ей надо было поставить немного меньше, а Губановой немного больше. Но я судей не обсуждаю.

Это спорт, и шансы на победу у Анастасии, конечно, есть, если Хендрикс будет ошибаться, а Губанова будет в полном порядке», – сказала заслуженный тренер СССР.

Судейские фокусы на фигурном Евро: Хендрикс обалдела от высоких оценок, а вот Губанову не пощадили