Татьяна Тарасова: «Хендрикс была лучше, чем Губанова, но не могу сказать, что на столько баллов»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Луна Хендрикс Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Хендрикс была лучше Губановой в короткой программе.

После короткой программы на чемпионате Европы бельгийская фигуристка лидирует, Губанова, выступающая за Грузию – третья. 

«Хендрикс выступила очень хорошо и получила прекрасные оценки за свое потрясающее катание. Она была лучше, чем Губанова, но я не могу сказать, что на столько баллов.

Ей надо было поставить немного меньше, а Губановой немного больше. Но я судей не обсуждаю.

Это спорт, и шансы на победу у Анастасии, конечно, есть, если Хендрикс будет ошибаться, а Губанова будет в полном порядке», – сказала заслуженный тренер СССР. 

Судейские фокусы на фигурном Евро: Хендрикс обалдела от высоких оценок, а вот Губанову не пощадили

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12 комментариев
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Ответ Crocs
ТАТ не поймешь, то у нее Хендрикс никакая, то потрясающее катание…
ТАТ очень грамотно говорит и показывает пример как нужно комментировать и отстаивать права спортсменов.
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ТАТ не поймешь, то у нее Хендрикс никакая, то потрясающее катание…
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Ответ Fellina
Удивительно, но я с ней согласна в том, что лучше было выступление бельгийки. Вечные расхождения в оценках судей можно уже и не обсуждать…
Нет, нельзя закрывать глаза на явный беспредел.
Но ТАТ, грамотно выстраивает комментарий. Так и надо.
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Ваапщет по спорту тут вопросы не возникали. Вопрос был по второй оценке, то есть по театральной составляющей.
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Удивительно, но я с ней согласна в том, что лучше было выступление бельгийки. Вечные расхождения в оценках судей можно уже и не обсуждать…
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Сейчас ТАТ по делу сказала,Губановой надо энергичнее быть,ПП вообще не хватает сил нормально докатать,у Рукпвицына офп улучшать надо всей группе
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Настя катает как в вязком тумане и порой кажется, что вот-вот совсем остановится. Это сильно снижает впечатление.
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