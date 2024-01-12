Дмитрий Губерниев: «Если Загитова будет сосредоточена на своей школе – прекрасно. Она должна со всей серьезностью относиться к тому, во что ввязалась»

Губерниев заявил, что Загитовой нужно вплотную заниматься своей школой.

Ранее олимпийская чемпионка получила диплом в номинации «Татарка года» за проект школы фигурного катания в Казани.

«Я могу только поздравить Алину и сказать, чтобы она продолжала вплотную заниматься своей школой. И чтобы это была не просто вывеска, а Алина там была по-настоящему хозяйкой положения.

Но для того, чтобы быть хозяйкой положения, нужно многому учиться: подбирать персонал, тренеров и самой работать. Если она будет сосредоточена на своей школе – прекрасно.

А если она будет распыляться и разбрасываться, заниматься всем сразу – школа будет страдать от недостатка внимания с ее стороны. Все это очень обязывает, премия и все вокруг ее имени в проекте этой школы.

Она должна со всей серьезностью относиться к тому, во что ввязалась», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?