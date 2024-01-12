Дмитрий Губерниев: «Если Загитова будет сосредоточена на своей школе – прекрасно. Она должна со всей серьезностью относиться к тому, во что ввязалась»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Губерниев заявил, что Загитовой нужно вплотную заниматься своей школой.

Ранее олимпийская чемпионка получила диплом в номинации «Татарка года» за проект школы фигурного катания в Казани.

«Я могу только поздравить Алину и сказать, чтобы она продолжала вплотную заниматься своей школой. И чтобы это была не просто вывеска, а Алина там была по-настоящему хозяйкой положения.

Но для того, чтобы быть хозяйкой положения, нужно многому учиться: подбирать персонал, тренеров и самой работать. Если она будет сосредоточена на своей школе – прекрасно.

А если она будет распыляться и разбрасываться, заниматься всем сразу – школа будет страдать от недостатка внимания с ее стороны. Все это очень обязывает, премия и все вокруг ее имени в проекте этой школы.

Она должна со всей серьезностью относиться к тому, во что ввязалась», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. 

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?

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9 комментариев
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Не верится мне что она будет сосредоточена на школе. Продолжит проявляться в разных сферах.
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Алина серьезно относится только к поиску себя и издевательствам над русским языком
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Странно. Теперь Губерниев хочет, чтобы страна потеряла такую, по его же по словам, "блистательную телеведущую". Определись уже, хайпофлюгер.
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Да-да, все ровно так и будет))
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Димон,она ясно дала понять,что тренить сама никого не будет.
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Ответ Маргарита В Сафронова
Алина планомерно идёт к созданию школы. У неӗ есть всӗ необходимое. Удачи!
Эх. Марго..))
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