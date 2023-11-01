Дмитрий Губерниев: «Буду только рад, если Валиева пополнит ряды успешных журналистов»

Дмитрий Губерниев оценил перспективы Камилы Валиевой в журналистике.

Ранее фигуристка попробовала себя в роли интервьюера. На канале «Музыка Первого» вышел репортаж, в котором Валиева задавала вопросы участникам группы Filatov & Karas.

– Валиева большая молодец! Она старается, трудится и ей можно пожелать только удачи. Но ей нужно много работать, если она хочет развиваться в сфере СМИ и медиа.

Чтобы достичь того уровня в фигурном катании, на котором она сейчас находится, ей приходилось трудиться очень много, но для профессии журналиста нужно приложить столько же усилий. Буду только рад, если Камила пополнит ряды успешных журналистов.

– Кто по вашему мнению самый успешный фигурист, который смог себя реализовать в медиа?

– Безусловно, Татьяна Тарасова! Конечно, Илья Авербух и Елена Анатольевна Чайковская блестяще работали в кадре. А юным леди таким, как Валиева, талантище Загитова, Трусова и Щербакова нужно еще многому научиться у людей, которых я назвал выше», – сказал спортивный комментатор Губерниев.