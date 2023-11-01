Дмитрий Губерниев: «Буду только рад, если Валиева пополнит ряды успешных журналистов»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Дмитрий Губерниев оценил перспективы Камилы Валиевой в журналистике.

Ранее фигуристка попробовала себя в роли интервьюера. На канале «Музыка Первого» вышел репортаж, в котором Валиева задавала вопросы участникам группы Filatov & Karas.

– Валиева большая молодец! Она старается, трудится и ей можно пожелать только удачи. Но ей нужно много работать, если она хочет развиваться в сфере СМИ и медиа.

Чтобы достичь того уровня в фигурном катании, на котором она сейчас находится, ей приходилось трудиться очень много, но для профессии журналиста нужно приложить столько же усилий. Буду только рад, если Камила пополнит ряды успешных журналистов.

– Кто по вашему мнению самый успешный фигурист, который смог себя реализовать в медиа?

– Безусловно, Татьяна Тарасова! Конечно, Илья Авербух и Елена Анатольевна Чайковская блестяще работали в кадре. А юным леди таким, как Валиева, талантище Загитова, Трусова и Щербакова нужно еще многому научиться у людей, которых я назвал выше», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

2 комментария

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